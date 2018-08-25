DHA YURT BÜLTENİ-10

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TEM otoyolunda emniyet şeridindeki hafif ticari araca arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada karı-koca öldü, iki ayrı aileden 5 kişi de yaralandı. Kadir Akan, kazada ölen ve üzerine battaniye ile kapatılan annesi Birgül Akan'ın başında, "Anam benim güzel anam" diye gözyaşları döktü. Kaza, TEM otoyolunun Çorlu gişelerine 2 kilometre mesafede bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan Kırklareli'ne giden Kadir Akan, yönetimindeki 34 FH 5773 plakalı hafif ticari aracının arızalanması üzerine güvenlik şeridine çekip, kurtarıcı çağırdı. Akan, kurtarıcının gelmesini beklerken, aynı yönden gelen Mehmet Atalay Dikmen'in kullandığı 39 BE 641 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki arızalı araca hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan Birgül Akan, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, iki araçta bulunan Recep Akan, Hilal Akan, Mehmet Metin Dikmen, Nilgün Dikmen, Zeynep Dikmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Recep Akan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KİLİS'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fırının bulunduğu binadaki 2 dairede mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki ekmek fırınında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızarcılar Sokak'taki Suriyelilerin işlettiği fırında çıkan yangın nedeniyle binadaki 2 dairede mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi ve mahsur kalanların tahliyesi sürüyor.

ANNESİNİN BAŞINDA GÖZYAŞLARI DÖKTÜ Kazada annesi Birgül Akan ve babası Recep Akan'ı kaybeden Kadir Akan, üzeri battaniye ile örtülü annesinin başında, "Anam benim güzel anam" diye gözyaşları döktü. Akan'ı olay yerinde bulunan jandarma ve polis ekipleri sakinleştirdi. Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsü Kadir Akan, aracının motorundan dumanlar yükselince emniyet şeridine çektiğini belirterek, "Annem ve babam araçtaydı. Sonra polisler gelip ne olduğunu sordu, bende durumu anlattım. Sonra kurtarıcıya haber verdim. Kurtarıcı beklerken bu kaza oldu. Annemi havada gördüm. Babam kötüydü" dedi. Polis ve jandarmanın incelemesinin ardından Birgül Akan'ın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Atalay Dikmen ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

===================================================

3)ANNE SÜTÜNDEN SONRA EN FAYDALI BESİN DERİK İNCİRİNİN HASADI BAŞLADI

MARDİN'in Derik ilçesinde, anne sütünden sonra özellikle çocuklar için en faydalı besin olduğuna inanılan incirin hasadına başlandı. 9 ayrı çeşidinin yetiştiği Derik'te üretici bahçesinde 4 liraya sattığı incirler, manav ve işporta tezgahlarında 5 ile 6 liraya satılıyor. Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Derik ilçesinin ünlü 9 çeşit inciri, tezgahlarda yerini almaya başladı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan incirler, araçlar yada yük hayvanları sırtında ilçe merkezindeki eski sebze haline getirilerek tezgahlarda satılıyor. Yıllardır kaybolmayan ve gelenek haline gelen yerli incir, özel hazırlanan karton kutulara konara, Mardin, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'deki bir çok şehire gönderiliyor.

Asmalı, sarı, mavi, dede, tef, dağlık, kirli, sıncari ve siyah adlı çeşitleriyle bilinen Derik'in ünlü incir üreticilerinden İzettin Ekinci, geçen sene oranla bu yılki fiyatların çok düşük olduğunu söyledi. Verimin istenilen seviyede olmadığını belirten Ekinci, "Bu seneki verim, geçen seneye oranla daha az oldu. Bu seneki incir hastalıklı oldu. Hem Mahsulümüzü çoğunlukla Derik'te satamıyoruz. Başka il ve ilçelere götürüyoruz. Bu durumda maddi olarak kayıbımız oluyor. Hastalığın gelecek yıl olmaması için yetkililerden yardım bekliyoruz. En kaliteli, en pahalı incir çeşitlerimizden asmalı incirin kilosunu 4 liraya satabiliyoruz. Diğer çeşileri de, 75 kuruş ile 1 lira arasında ancak satabiliyoruz. Komisyoncular, aldıkları ürünleri pazarda daha fazlasına satıyor" dedi.