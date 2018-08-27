DHA YURT BÜLTENİ-10

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1)ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ ANTALYA'da evlerinde ölü bulunan Doktor Gülşen Eken Bulut (58) ile oğlu Uğur Bulut'un (17) cenazesi, morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü. Uğur Bulut'un, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat'ta bir diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak çalışan Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut, hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan mali müşavir Mehmet Bulut, ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.

Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut'u, bir başka odada ise Uğur Bulut'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Gülşen Bulut ile oğlu Uğur'un yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, Gülşen Bulut'un vücuduna 3 el ateş edildi, Uğur Bulut'un ise başından vurulduğu saptandı. Anne ile oğlunun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNESİNİ VURUP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan otopside, Uğur Bulut'un annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi. Olay sırasında, ailenin diğer oğlu Ozan Bulut'un evde olmadığı belirtildi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgtan alınarak toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü. Annesini ve kardeşini kaybeden Ozan Bulut'un hayli üzgün olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp morgu dış plan görüntü

- Küçük kardeş Ozan Bulut'un morg önünde görüntüsü

- Cenazelerin morgdan çıkışları

- Yakınlarının görüntüsü

- Cenaze aracının mezarlığa gidişi

- Ölen Uğur Bulut ve annesi Gülşen Bulut'un resimleri 211 MB /// 01.54ö (HD)

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ==================================================== 2)LUNAPARK'TA İNANILMAZ ÖLÜM BURSA'da ailesiyle birlikte eğlenmek için lünaparka giden ve burada "ahtopot" a binen 16 yaşındaki Rümeysa Arslanbuğa aniden fenalaştı. Ambulans ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan lise öğrencisi talihsiz genç kız yaşamın ıyitirdi.

Bursa'da bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, geçtiğimiz cumartesi günü lise son son sınıfa geçen Rüneysa ve oğlunu alaraka Kültürpark'ta bulunan Lünapark'a gitti. Burada kardeşi ile ahtopota binen Rümeysa, ahtopotun ikinci turunda rahatsızlandı. Bayılan genç kıza burada bulunan ve ilk yardım bilen bir kişi tarafından müdahale edildi. Daha sonra çağrılan ambulans ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şuuru kapalı olan Rümeysa, dün saat 11.00'de doktorların tüm müdahalesine rğmen yaşamını yitirdi. Ölümü ile ailesini yasa boğan Rümeysa Arslanbuğa'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından aynı gün Merkez Osmangazi İlçesi Güneybayır Köyü'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü Dökümü

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-Lunaparktan görüntü

-Ahtopotun görüntüsü

-Muradiye devlet Hastanesinin görüntüsü

Mehmet İNAN/BURSA (DHA) 3)KADIN ÇORAPLI GASPÇI, 2 SAAT SONRA EĞLENCE MERKEZİNDE YAKALANDI AFYONKARAHİSAR'da kafasına kadın çorabı geçirip tekel bayisinden 9 bin lira ve cep telefonu gasbeden Tuncay Ekiz (32), olaydan 2 saat sonra gittiği eğlence merkezinde yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. Olay cuma saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. K.C.'ye ait tekel bayisine giren kafasında kadın çorabı bulunan kişi, elindeki bıçakla iş yeri çalışanı İsmail Yılmaz'ı tehdit ederek, kasada bulunan 9 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı. Yılmaz, iş yerine gelen başka bir müşterinin telefonunu alarak önce polisi, ardından iş yeri sahibini arayarak durumu bildirdi.

KADIN ÇORABINI İNŞAATA ATMIŞ

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Yılmaz'ın verdiği bilgi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, gasp olayının yaşandığı yere yakın bir inşaatta olayda kullanılan kadın çorabını buldu. Araştırmalarını bu yönde sürdüren polis, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis, 2 sokak ileride bir çöp konteynerinde kıyafetler ve bıçak buldu. Polis olay sonrası şüphelinin kıyafetlerini çıkarıp, olayda kullandığı bıçakla birlikte çöpe attığını belirledi.

EĞLENCE MERKEZİNDE YAKALANDI

Kamera görüntülerini en ince detayına kadar inceleyen emniyet ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Tuncay Ekiz olduğunu tespit etti. Tuncay Ekiz'in Tınaztepe jandarma bölgesindeki bir eğlence merkezinde olduğu belirlendi. Tuncay Ekiz, eğlence merkezine yapılan operasyonla olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ele geçirildi.

36 SUÇTAN ARAMA KAYDI ÇIKTI

Şüpheliyle ilgili yapılan Genel Bilgi Taramasında, 36 suçtan kaydı olduğu, 3 hırsızlık suçundan arandığı ve Antalya Açık Cezaevi'nden firari olduğu anlaşıldı. Tuncay Ekiz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gasp anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin iş yeri çalışanını elindeki bıçakla tehdit ettiği, paraları ve cep telefonunu alarak uzaklaştığı yer aldı.

'ÇOK KISA SÜREDE YAKALANDI'

Gasba uğrayan İsmail Yılmaz, bir kişinin kadın çorabıyla iş yerine girdiğini belirterek, o anları şöyle anlattı:

"Saat 20.00 gibi başında kadın çorabı, elinde büyük bir bıçak olan bir kişi geldi. Ben korumak için kasaya yaklaştım. Elindeki bıçağı kaldırarak tehdit etti ve paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 9 bin lirayı ve cep telefonumu alarak kaçtı. O sırada iş yerine gelen başka bir müşterinin telefonunu kullanarak polisi ve iş yeri sahibini aradım. Bir iki dakikada çok sayıda polis geldi. Benim verdiğim bilgilerle gidiş yönünde çalışma başlattı. Aradan geçen 2- 3 saat içinde haber geldi yakalandığına dair. Çok kısa sürede yakalandı. Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum." Görüntü Dökümü

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- Gaspa uğrayan çalışandan detay

- İsmail Yılmaz ile röp

- Yılmaz'dan detay

- Zanlının kadın çorabını attığı inşaattan detay

- Zanlının elbiselerini attığı çöp konteynerden detay

- Olay güvenlik kamerasına yansırken

- Zanlı güvenlik kamerasından

(Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================================================

9 İŞ YERİNİN KÜL OLDUĞU YANGINI, SANAYİ SİTESİNİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKARMIŞ (EK)

4)TUTUKLANDI Konya'da, 2 gün önce Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkıp, 9 iş yerinin kül olmasına neden olan yangını çıkardığı ileri sürülen sanayi sitesinin güvenlik görevlisi A.B. (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tolga YANIK-KONYA/DHA ================================================ 5)UZAKLARDAN GELİP ÇÖP TOPLADILAR İZMİR'in simgelerinden tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı gezen Japon turistlerin yerlerdeki çöpleri topladı. Binlerce kilometre uzaktan gelip misafir oldukları şehirde çöp toplayan Japonların o görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı ziyaret eden Japon turistler, yerlerdeki çöpleri topladı. Çöpleri poşete dolduran turistleri ise bazı vatandaşlar ilgi ve şaşkınlıkla izlerken, bazı vatandaşlardan cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetti. Japon turistleri gezmek için geldikleri İzmir'de çöp toplayarak çevre temizliğine verdikleri önem dikkat çekti. Japonların çöp topladıkları o anlar ise sosyal medya da ilgi görüp paylaşıldı.