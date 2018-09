DHA YURT BÜLTENİ-10

1)FOÇALI TURİZMCİLERDEN TATİLCİLERİ RAHATLATAN PETROL KİRLİLİĞİ AÇIKLAMASI İZMİR'in Foça ilçesinde, denizde ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikte, tatilcilerin eylül ayındaki rezervasyonlarına yönelik tereddütlerini gidermek için turizmciler tarafından basın açıklaması yapıldı. Foça'nın 40 kilometreye yaklaşan bir sahil şeridi olduğunu belirten turizmciler, kaldırılması için büyük çaba gösterilen kirliliğin 7 kilometrelik bir sahil şeridinde görüldüğünü, bu nedenle Foça keyfinden vazgeçilmemesini istedi. Foça ilçesinde, Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, geçen 30 Ağustos akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. 7 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Petrolü emen pedler deniz yüzeyine bırakıldı. Bölgedeki temizleme çalışmaları özel firma görevlileri tarafından devam ederken Foçalı turizmciler ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça sahillerinde görülen petrol sızıntısı nedeniyle vatandaşların eylül ayı rezervasyonlarına olan tereddütleri gidermek için basın açıklaması yaptı.

'REZERVASYONUNU İPTAL EDEN YOK'

Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça TUDER) Başkanı Umut Tutar, sahil ya da karadaki her santimetrekaresi çok değerli olan Foça'da ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikten duydukları üzüntüyü dile getirip, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasını ve denetimlerin arttırılmasını beklediklerini kaydetti. Tutar, eylül ayı ve sonrası için rezervasyon yaptıran yerli, yabancı tatilcilere de seslenerek şunları söyledi:

"Foça yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Kaymakamlık ve diğer yetkililerin açıklamalarından da görüleceği üzere kirlilik 7 kilometrelik bir sahili etkilemiştir. Bu kesimde de yoğunluk 1.5 kilometrelik bir bölümde olup, temizleme çalışmaları 3 gündür aralıksız ve yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu saha Aliağa ilçesine komşu bulunan Yenifoça'nın Gencelli ile Cumhuriyet mahalleleri civarıdır. Çalışma yapılan bölge Foça ilçe merkezine 30 kilometreyi aşkın bir mesafededir. Denize girmenin sakıncalı olduğu bölümler anonslarla duyurulmakta, alınan numunelerle deniz suyu temizliği her yerde kontrol edilmektedir. Hemen hepsi mavi bayraklı olan plajlarımızda tatil, dalış merkezlerimizde dalış faaliyetleri devam etmektedir. Burada olupta rezervasyonunu iptal eden kimse yoktur. Ancak yazılı ve görsel basında çıkan haberlerden etkilenip eylül ve sonrası rezervasyonları konusunda tereddüde düşenler var. Denizimiz çok güzel, adalarımız, havamız çok güzel. Turizm sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma yapılan bölge dışında olumsuz bir durum yok."

'EYLÜL AYI FOÇA'NIN EN GÜZEL ZAMANI'

Eski Foça'da ilçe merkezinde, denize sıfır iki otelin işletmecisi olan İmre Hölümen de ham petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğin doğaya verdiği zarar için üzüntü ve kaygı duyduklarını ancak etkilenen bölge dışında turizm faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Hölümen, "Olayın meydana geldiği günden beri buradaki misafirlerimiz havadan, denizden, Foça'nın güzelliklerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Ayrılan yok. Eylül ayı Foça'nın en güzel zamanı. Konuklarımızda bunu dolu dolu yaşıyorlar. Her şey çok keyifli. İnşallah bir daha bu tür bir şey yaşanmaz. Doğaya, denize, balıklarımıza bir zarar gelmez" dedi. Foça ilçe merkezi ile Yenifoça arasındaki Sazlıca Plajları Mevkisinde faaliyetlerini sürdüren Foça Dalış Merkezi (FDM) yetkilisi Aydın Aykut da her gün 3 defa dalış yaptıklarını, bulundukları bölge itibariyle denizde en ufak bir kirlilik görmediklerini söyledi. Foça ilçe merkezi ile Yenifoça arasındaki Sazlıca Plajları mevkiinde faaliyetlerini sürdüren Foça Dalış Merkezi (FDM) yetkilisi Aydın Aykut da her gün 3 defa dalış yaptıklarını, bulundukları bölge itibariyle denizde en ufak bir kirlilik görmediklerini söyledi.

-Genel ve detay görüntüler (Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) ==================================================== 2)SİVAS'TA, KÖYDE ŞARBON KARANTİNASI DEVAM EDİYOR SİVAS'ın Gürün ilçesinde telef olan büyükbaş hayvanların etleriyle temas eden 3 kişiye şarbon teşhisi konulan Karadoruk köyünde, karantina devam ediyor. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karadoruk köyünde çiftçilik yapan, 5 çocuk babası Murat Büyükpınar (47), 17 gün önce ahıra girdiğinde, ineğinin rahatsızlandığı fark etti. Büyükpınar, can çekişen ineğini murdar olmaması için, yakınlarının da yardımıyla kesti. Kesim sırasında Murat Büyükpınar ile oğlu İbrahim (20) ve kızı İkra (8), hayvanın kanıyla temas etti. Kesilen etin büyük kısmı pişirilerek tüketildikten 3 gün sonra, baba ile oğlu ve kızının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıktı.

Kurban Bayramının 1'inci günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Büyükpınar ve 2 çocuğu, şarbon şüphesiyle tecrit edilerek, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Murat Büyükpınar ile kızı İkra tedavisinin ardından 3 gün önce, oğlu İbrahim ise 2 gün önce hastaneden taburcu edildi.

BİR İNEK DAHA ÖLDÜ, KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Ailenin beslediği 40 inekten biri daha 29 Ağustos günü telef oldu. Bunun üzerine ilçedeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler, hayvanların olduğu ahırda incelemelerde bulundu. Telef olan hayvanların etleri, yaklaşık 4 metrelik çukur kazılarak, yakılıp, imha edildi. Hayvanların etlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Samsun'da laboratuvara gönderildi. Köy, şarbon şüphesiyle karantinaya alınırken, hayvanlar da aşılandı.

Karantina devam ederken, köylüler, Gürün İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gönderilen dezenfektan ilacı ile zaman zaman ahırlarında ilaçlama yapıyor.

'KORKUMUZ DEVAM EDİYOR'

Şarbon şüphesi ile tedavi gören Murat Büyükpınar bir sıkıntılarının kalmadığını belirterek, "Tedavilerimiz bitti. Hepimiz taburcu olduk. İyiye gidiyor. Şu anda evimizdeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. İneklerimizin şarbon aşıları yapıldı. Biz de dezenfektan yapıyoruz. Korkumuz devam ediyor. İnşallah bir daha çıkmaz. Şu anda sadece bizde çıktı. Köyde başka kimsede yoktur. Eğer başkaları da böyle bir şeyle karşılaşırsa, direk ilgili birimlere belirtiler başladığı zaman başvursunlar. Biz bilinçsizce tükettik, bu başımıza geldi. Umarım başkalarının başına gelmez. İki hayvanım telef oldu" dedi.

ŞU AN KÖYDE BİR TEDİRGİNLİK YOKTUR"

Köyde şarbon ile ilgili gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydeden Muhtar Murat Çopur ise, "İstemediğimiz bir olay yaşandı. Ama çok şükür bir sıkıntı yoktur. Gerekli müdahaleler yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü özellikle ilgilendiler. Gerekli ilaçlamalar yapıldı. 1 evde 2 hayvan telef oldu. Buradaki 3 arkadaşımıza rahatsızlık bulaştı. Onlar da şu anda iyiler. Köyde herhangi bir sıkıntı yoktur. Köyümüz hayvancılığı yüksek olan bir köydür. Allah'a şükür bir sıkıntı yoktur. Şu an köyde bir tedirginlik yoktur. Bu ilk defa olan bir şey değil. Burada köylerde yaşayan herkesin gördüğü şeyler. 5 sene önce de burada ve çevre köylerde de olmuştu. Köyde şarbon aşısı yapıldı. Dezenfektan yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntı yoktur" diye konuştu.

-Genel Detay Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN (Sivas), (DHA)- (497 MB HD Görüntü) ======================================================== 3)SÜS HAVUZUNDA, FISKİYEDEN FIŞKIRAN SUYA KARATE YAPTI TRABZON'da, çıplak ayakla girdiği süs havuzunda, suya döner tekme atıp, karate figürleri sergileyen kişinin görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.

Kentte, yaz sıcağından bunalan bir kişi, ayaklarını çıkarıp Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki süs havuzuna girdi. Bir süre sonra kimliği öğrenilemeyen bu kişi, çevrede, banklarda oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında, havuzda fıskiyeden yükselen suya tekme atıp, karate figürleri sergilemeye başladı. Attığı bir tekme sırasında ise dengesini kaybedip düştü.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, görüntüler sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.