DHA YURT BÜLTENİ 10

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

OSMANİYE'DE ADLİ YIL TÖRENLE BAŞLADI

Programa, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mustafa Polat ve Baro Başkanı Dilem Aksoy ile yargı camiası katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam etti.

Konuşmasında, hakim, savcı, avukat, adliye çalışanı ile adaletin tecellisi için mesleklerini icra etmeye çalışmakta olduklarını belirten Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy, "Yeni yıla yargının hepimizin bildiği ağır sorunları ile başlasak ta çözümün hukukun üstünlüğünden geçtiğini bilerek ve bunu söylemeye devam ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorunların çözümünün halli için her zaman her platformda ifade ettiğimiz gibi en başta tüm kamu görevlerine girişte liyakatin esas alındığı bir sistemin koşulsuz benimsenmesi elzemdir. Zira devletin kurumlarına alımlarda yapılacak olan liyakat dışı yaklaşımların, henüz FETÖ belasından kurtulmamış iken ülkemizi bir başka belanın içerisine çekmesi kaçınılmazdır. Bizler artık devletin içerisinde kirli odakların yuvalanarak güç kazanmasını istemiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Polat ise ülkenin içinde bulunduğu bütün zor şartlara rağmen özveri ile çalışan, bu yola baş koyan, her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalan yargının bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirttiği konuşmasında, "Biz yargı camiası olarak milletimizden aldığımız gücü, hukuk normları içerisinde kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Anayasamıza ve kanunlarımıza bağlı olarak, demokratik hukuk devletinin inşasına devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır. Bu doğrultuda 2019 yılında uygulanacak olan hedef süre uygulaması ile adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde uygulanacağını düşünüyorum. Bu arada yeni adli yılımızın açılışında bir kez daha hakkın ve hukukun yanında olan, Osmaniye barosunun çok kıymetli avukatlarına, sayın başkanlarının nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile yeni adli yılın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.