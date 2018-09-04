DHA YURT BÜLTENİ 10

1)ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE ORMAN YANGINI BURSA'nın Merkez Yıldırım İlçesi'nde Uludğ'ın eteklerinde bugün saat 15.00 sıralarında orman yagnını çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına başlandı..

Bursa'da, Yıldırım ilçesi Teferrüş Mahallesi Sarıkaya MEzarlığ'nın üst kısmında bulunan Uludağ'ın eteklerinde bugün orman yangını çıktı. Çan ağaçları ile kaplı olan ormanlık alandaki yangın söndürne çalışmaları arazözlerle devam ediyor. Yetkililer, alevlere helikopterle de müdahale edielceğini söylediler. Berktuğ ÖNCÜ/BURSA(DHA) 2)BARİYER, SÜRÜCÜ VE EŞİNİN HAYATINI KURTARDI KARABÜK'te, kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyere çarparak durabildi. Hafif ticari aracının yaklaşık 30 metre yükseklikten tarlaya düşmesine engel olan bariyer, sürücü ve eşinin hayatını kurtardı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu Kurtuluş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Resul Kaya idaresindeki 57 EH 409 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bariyer, hafif ticari aracın yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıdaki tarlaya düşmesini engelledi. Resul Kaya ve eşi Zekiye Kaya, kazayı yara almadan atlattı. Şoka giren Zekiye Kaya kaldırımda bir süre oturarak bekledi.

Görüntü Dökümü

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-Askıda kalan araç

-Zekiye Kaya'nın kaldırımda oturup beklemesi Süre:(01.05) Boyutu:(120 MB.) HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ================================================== 3)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN KAMYONETTEKİ UN ÇUVALLARI YOLA SAVRULDU ŞANLIURFA'da un yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Un torbalarının savrulduğu kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi ŞUTİM kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 AAD 93 plakalı otomobil, un yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet, trafik lambası direklerine çarparak yan yattı. Un torbalarının yola savurulduğu kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazaya karışan iki araçta yaralanan 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan kamyonet ile otomobil

- Kazada devrilen kamyonetten yola savrulan unlar

- Kaza yerinde toplananlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 24 MB 4)ANTALYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah 4 ilde yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanların çoğunluğunun meslekten ihraç edilen öğretmenler olduğu belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yaptı. Örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi ile terör örgütü ile iltisakı tespit edilen 10 kişinin yakalanması için Antalya merkezli Aydın, Ordu ve Manisa illerini kapsayan eşzamanlı operasyon kapsamında 13 ikamette arama yapıldı. Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile bir adet yasaklı yayın ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesi çoğunluğu meslekten ihraç edilmiş öğretmen olan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Gözaltındaki şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin polis merkezine getirilişi HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ===================================================

5)KTO BAŞKANI GÜLSOY: DÖVİZ FIRSATÇILARI GAVURLUK ETMESİN KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, döviz artışı nedeniyle fırsatçılık yapanlar için "Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Amiyane tabirle dışarıdaki gavuru biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum " dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, göreve geldiklerinin beşinci ayı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Kayseri'nin ticaret haritasını çıkardıklarını, e-ticaret konusuna yoğunlaştıklarını belirterek yabancı ortak konusundaki arayışlara açık olduklarını söyledi. Gülsoy, "Yabancı ortak deyince şüpheli gözle bakmamak lazım. Şu anda kurumsallaşmayan şirketlerin ikinci kuşağa yatırımlarının ancak yüzde 10'u rantabl olarak geçiyor. Aile şirketlerinde duygusallık var. Kuşak olarak bakıldığında 3'üncü kuşağa bu oranın geçişi yüzde 3'ü buluyor. Kurumsallaşmaktan kastımız markalaşmadır. Ne yazık ki kendi markalarımızı çıkartamıyoruz. Markaya yatırım yapamıyor, yabancı ortak alamıyoruz. Yabancı yatırımcı Türkiye'de kurumsal nitelikli marka firmalara geliyor. Bunlarda ağırlıklı olarak bankalar oluyor. Yabancı ortak alacağız, halka açılacağız, yeni finans kaynakları sağlayacağız. Yabancı ortak şirketlerimizin sayısı ne kadar çok artarsa dış pazarlara o kadar çabuk ve kolay ulaşabiliriz" diye konuştu.