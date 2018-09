DHA YURT BÜLTENİ 10

Ticaret Bakanlığı'nın fiyatlarda istikrarın sağlanması için un ihracatına getirdiği geçici sınırlama nedeniyle, Irak'a un götüren TIR'ların Habur Sınır Kapısı'ndan çıkışına izin verilmemesi üzerine, Silopi TIR parkı sahası ve Habur Gümrük sahasında işlemleri biten araçlar geri gönderildi. Sahalardan çıkartılan TIR ve kamyon şoförleri Habur ve Silopi'ye yakın dinlenme tesislerine çekildi. Bu karardan önce fabrikadan Irak'a ihracatı gerçekleştirmek üzere yüklenip gümrük işlemleri tamamlanan araçlar, TIR parkı ve gümrük sahasından çıkartılması sonrası şoförler çaresiz kaldı. Geri dönmek isteyen şoförler ise, nakliyeci firmalar ile sorun yaşıyor. Türkiye'de, un ihracatının durdurulmasına olumlu baktıklarını belirten Un İhracatçısı Şükrü Hasanoğlu, "Un potansiyelimiz yok. Saygı duyuyoruz ama aniden un yüklü bu araçlara bir seferliğine müsaade edilmesini istiyoruz. Beyannamesi açık olan Konya'dan, Adana'dan gelen arabalara müsade edilmesini talep ediyoruz. Bunların tekrar dönüşlerinde nakliyesi beyannamesi gümrük işlemleri çok zordur" dedi. Özel bir tesiste bekleyen ve un yüklü kamyon şoförü Rıdvan Erol, "Tesislerde ve yol üzerinde park sorunumuz var. Yiyecek sorunumuz var. Hepimiz mağduruz. Mazot sorunumuz var. Dönebilmemiz için araçlarımızda mazot kalmadı. Tüccarları, fabrikaları arıyoruz; 'bekleyin' diyorlar bize. Mağduriyetimizin giderilmesi için her hangi bir yetkili bulamıyoruz" diye konuştu. Kamyon şoförü Adnan Gökçe de, yüklü kamyon ve sürücülerine bir çözüm bulunmasını isteyerek, "Türk Bayrağı altında yaşıyorsak bizim de hakkımız var. Bizim halimizi görmeleri lazım, ilgilenmeleri lazım" diyerek sitem etti.

ÖNCE ÇOCUKLAR ALINDI

Kaçak göçmenlerin yakalanma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınması anları, ekipler tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, kaçakların dolu olduğu bota, görevlilerin ip atarak Afganları çektiği görülüyor. Lastik bota tıka basa doluşan kaçakların önce çocukları Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınıyor ardından da tüm kaçakların tahliyesi sağlanıyor. Bu görüntüler, kaçakların umut yolculuğu için kendilerinin yanı sıra çocuklarının da hayatlarını nasıl tehlikeye attığını gözler önüne seriyor.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

3)DİGOR'DA KOYUN YÜKLÜ TIR'LAR DEVRİLDİ

KARS'ın Digor İlçesi'nde koyun yüklü iki TIR'ın devrilmesi sonucu 246 küçükbaş hayvandan 30'u telef oldu, 40'ı yaralandı. Bir TIR sürücüsü güçlükle sıkıştığı yerden yakaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Digor ilçe girişinde yapımı devam eden köprü kavşağında meydana geldi. Kars'tan Iğdır istikametine gitmekte olan Mehmet Veysel Sevim idaresindeki 63 F 2081 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Musa Dağdelen idaresindeki 21 LA 544 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki TIR da karayolunda yan yatarak sürüklendi. TIR içerisinde sıkışan Mehmet Veysel Sevim'i sıkıştığı yerden çıkarmak için Kars ve Digor Belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kars AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında yaralı sürücü ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki TIR'da bulunan diğer 3 kişi ise kazayı hafif şekilde atlattılar.

Kazada her iki TIR'da bulunan 246 adet koyunun 30'u telef oldu, yaklaşık 40'ı da yaralandı. Sağ kurtarılan koyunlar kaza yerine yakın bir araziye götürülerek muhafaza altına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de kaza sonrasında yolu bir süre araç trafiğine kapattı. TIR'ların olay yerinden kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.