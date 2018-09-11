DHA YURT BÜLTENİ 10

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BURSA Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı - güvenlik kamerası

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURALBURSA,(DHA) - BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde Cumartesi günü, 'gelin arabası' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Soygun girişimine dair yeni bir güvenlik kamera görüntüsü daha yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Soyguna gelenler

Emekli polisin müdahalesi

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Bolu'da polise saldıranlar adliyeye sevk edildi

BOLU,(DHA)- BOLU'da, kovalama sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanan yakınlarını görmek için gittikleri hastanede olay çıkarıp, 3'ü polis, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçen cumartesi günü, iddiaya göre Alpagutbey Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç ihtara uymayınca polis ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği minibüsün sürücüsü Müslüm K. yaralandı. 13 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen Müslüm K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Müslüm K.'nın yakınları pazar günü hastaneye ziyaret için geldi. Polis, Müslüm K.'nın yalnızca anne, babası ve eşi gibi birinci derece yakınlarının ziyarete girebileceğini söyledi. Diğer akrabaların hastaneye girişine izin verilmeyince olay çıktı. Müslüm K.'yı görmek isteyen yakınları, polise küfürler ederek taşkınlık çıkardı. Polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Hastane önünde meydana gelen olaylarda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.