DHA YURT BÜLTENİ 10

Bursa'da, bir derede daha toplu balık ölümü görüldü BURSA’nın İnegöl ilçesinde Hasanpaşa ve Kulaca Mahallelerinden geçen derelerde görülen toplu balık ölümleri bu kez Akçasu Deresi'nde meydana geldi. Bursa-Ankara karayolu kenarında akan Akçasu Deresi'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Derede kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, derenin kirli ve köpüklü akması dikkat çekti. İnegöl’de 2018 yılı içinde farklı tarihlerde derelerde 4 kez toplu balık ölümleri görülmesi tepkilere neden olurken, Boğazköy Barajı ile Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde görülen balık ölümlerine Akçasu Deresi'ndeki toplu balık ölümleri de eklendi. Vatandaşların balık ölümleri ile ilgili ihbarı üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri derede inceleme yaptı, dere suyundan ve ölü balıklardan numune alındı. 'CEZALANDIRILSINLAR'

Balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını isteyen çevre sakinlerinden 21 yaşındaki Sinan Coşartekin, “Dere uzun zamandır kirli akıyor. Biz bu dereden tarım alanlarımızı suluyoruz. Derenin üzerinde köpükler de var. Bunun nedeni dereye atılan kirli atıklar olmalı. Bu sebeple derede balık ölümleri yaşandı. Endişeliyiz. Bu dereden küçükbaş hayvanlar da su içiyor. Yetkililerden, toplu balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını istiyoruz. Dereyi kirletenlerin de bulunup cezalandırılmasını istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel görüntü

-Ölüm balıklar

-Açıklama

-Detaylar HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ====================================== Zonguldak'ta balık tezgahta el yakıyor ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta mezgit ve istavrit kilosu 15 TL, hamsi kilosu 10 TL, palamut ise tanesi 12,5 ile 15 TL arasında satılıyor. Balıkçılar, balığın az olması nedeniyle fiyatların pahalı olduğunu söyledi. Zonguldak Balık Pazarı'nda mezgit kilosu 15 TL, hamsi kilosu 10 TL, istavrit kilosu 15 TL, palamut ise tanesi 12,5 TL ile 15 TL arasında satılıyor. Av sezonu açıldığından bu yana fiyatlar değişmezken, balıkçılar fiyatların pahalı olduğunu belirtti. Balıkçı Bayram Yılmaz balık fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Balık sezonu açıldı. Umduğumuz dağlara kar yağdı gibi bir şey. Çok palamut olacak, çok palamut olacak, maalesef pek öyle milletin dediği gibi değil. Mezgit 15 TL, hamsi 10 TL, istavrit 15 TL, palamut tanesi 12,5 TL ile 15 TL arasında. Yani balık baya bir pahalı. Fiyatlar denizde bir bolluk olsa tabi düşecek. Şuanda 7 kasa istavrit geldi. Kocaman 40 metrelik kayık 7 kasa istavrit tutmuş gelmiş. 7 kasa istavritten bin TL alsa ne olacak? Adam gaza bastığı zaman zaten 500 TL para yakıyor. Ağ attığında 2-3 bin TL'lik masrafı var. Balık pahalı, ucuz değil." dedi.

Su ürünlerinde av yasağı döneminde de dahil olmak üzere yasak avlanmanın olduğunu ileri süren Bayram Yılmaz şöyle konuştu: "Bizim ülkemizde yasak denen bir şey mi var? Yasaklar hep garip gurebaya yani. Öyle ne yasağı, kim demiş yasak. Herkesin dilinde yasak. Küçük küçük palamutlar yakalanıyor. Denizi tarıyorlar orta su da, küçük küçük çinekop tut, sokakta sat."

Görüntü Dökümü

Balıkçıalrdan detaylar

Balıklardan detaylar

Balıkçılarla röportaj HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

Süre: (3:20) Boyut: (373 MB) ====================================== Edirne'de bisikletliler 'hareketli yaşam' için pedal çevirdi EDİRNE'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlerinde bir araya gelen bisikletliler, hareketli yaşama dikkati çekmek için pedal çevirdi. Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, zorunlu olmadıkça araç kullanılmamasını tavsiye ederek, "Mümkün olduğunca, bisikletle, yürüyerek, spor yaparak hem bedenimizi daha sağlıklı kılmak hem de doğaya daha az karbon salınımını hedefliyoruz" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Edirne Belediye Başkanlığı ve kentteki bisiklet dernekleri 'sağlık yolu' olarak bilinen Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasındaki 1700 metrelik yolda 'bisiklet turu' etkinliği düzenledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşi Mürüvvet Esra ile katıldığı etkinlikte zorun olmadıkça araç kullanılmaması tavsiye ederek, "Bildiğiniz gibi dünya genelinde 16-22 Eylül tarihleri arasındaki hafta Avrupa Hareketlilik Haftası. Bu haftadaki amaç daha çok araçların, modernizmin insanlığı hareketsizliğe sevk ettiği, bizi tutsak ettiği ve bunun için mümkün olduğunca özellikle fosil yakıtlı araçları kullanmayarak, daha çok kas gücüyle vücudumuzla hem hareket etmemizi hem de bu bağımlılıktan insanları biraz kurtarmayı hedefleyen bir aktivite bu. Edirne'de de biliyorsunuz son yıllarda bisiklet sporu gittikçe gelişiyor. Baştan bir derneğimiz varken sayı gittikçe arttı ve 6-7 derneğe çıktı ve bunu çok olumlu buluyoruz. Parkurun yolu Edirne'nin ilk projeli bisiklet yolu. Etkinlikler 1 hafta boyunca devam edecek. Bu bir hafta boyunca ben de dahil olmak üzere birçok kişiye, mümkün olduğunca, zorunluluklar dışında araç kullanmamayı tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca, bisikletle, yürüyerek, spor yaparak hem bedenimizi daha sağlıklı kılmak hem de doğaya daha az karbon salınımını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.