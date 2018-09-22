DHA YURT BÜLTENİ 10

Özhaseki: Yereldeki ittifak için kanuni düzenlemeye gerek yok Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ak Parti ile MHP arasındaki görüşmeler inşallah haftaya başlar. Yerel yönetimlerdeki ittifakla ilgili şu saatte yapılacak kanun düzenlemelerinin yerel seçimler için bir faydası da olmaz" dedi. Özhaseki, kayyum atanan belediyelerde bunun bir mecburiyetten kaynaklandığını ve buralarda bölücü terör örgütü PKK'ya bir daha kucak açtırmayacaklarını söyledi. Hafta sonunu geçirmek ve bazı etkinliklere katılmak üzere baba ocağı Kayseri'ye gelen Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili sözlerine, Türkiye'nin en büyük partisi olduklarını belirterek başladı. Son yapılan genel seçimlerde de en yüksek oyu alan parti olduklarını ifade eden Özhaseki, "Birkaç ilde sadece 2'nci partiyiz. Haliyle biz çalışmalarımızı bağımsız şekilde devam ettiriyoruz. Bütün illerde güçlü şekilde hangi adaylarla yola çıkarız diye kendi içimizde bir çalışma var. Bunun neticesinde de adaylarımızı belirlemek için müthiş, hummalı birçok koldan araştırma yaparak bu gayretimizi sonuna kadar sürdürüyoruz. Yereldeki ittifak konusunda Devlet beyin de açıklamalarını hep birlikte izledik. Özellikle Ankara-İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde elde ettiğimiz kazanımlardan geriye gidilmemesi ile ilgili daha sonra birkaç gün önce açıkladığı çok titizlilikle üzerinde durduğu bu illerde PKK'nın siyasi uzantısının hayat bulacak şekilde yeşermemesini sağlayacak ittifaklara kapı açan görüşlerini de tabi saygı ile karşıladım. Aslına bakılırsa Cumhur ittifakı yapıldığında müthiş bir mutabakat sağlanmıştı. Vatandaş bunu sevmişti. Bize oy veren vermeyen herkes bizim Cumhur İttifakı hakkındaki kurduğumuz ittifakın dayandığı temel öğeleri kabul etmişti ve doğru görmüştü. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadığı kadar büyük bir bekaa mücadelesi ile karşı karşıyaydı. Bu mücadelede MHP de bizi yalnız bırakmadı. Gerek FETÖ'ye karşı gerekse de PKK'nın bağımsızlık ilanına karşı bu devlet ve milleti bölme ilanına karşı o mücadelemizde MHP bize destek verdi. Tabi birde bunun yasal alt yapısı vardı. Temel bir dayanağı vardı.Kanunlar değişmişti. Anayasa değişikliği yapılmıştı. Çok makul meşru çerçevede bu iş devam etti. Ancak yerel idareler ile ilgili düzenlemeler 1984'te yapılmış bir kanuna dayanıyor. İttifaklarla ilgili çok açık bir hüküm yok. İyi niyet olarak karşılıklı gerek Ak Parti tarafından gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Genel Başkanlarımız nezdinde bu temenniler dile getirirken, bunun nasıl yapılacağı hususu da aramızda yapılacak görüşmelere bağlı. Ben basından okudum. Devlet bey bu konu ile ilgili galiba bir arkadaşı görevlendirmiş. Sayın Genel Başkanımız da beni ve Numan beyi görevlendirdi. Önümüzdeki günlerde Genel Başkan Yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Konuşacağız. Karşılıklı olarak mutlaka bu konu da fikirlerimizi birbirimize söyleyeceğiz' dedi.'

'KANUNİ BİR DÜZENLEMEYE GEREK YOK' Mehmet Özhaseki, yereldeki ittifak konusunda kanuni bir düzenlenmeye gerek ve zaman olmadığını da belirterek, "Bu saatten sonra onun olacağının imkanı yok. Bir takım yollar var. Bu yollar neler olacağı hususunda zaten herkes biliyor. Kendi içimizde konuşacağız. Ve üzerinde mutabık kaldığımız şekilde Sayın Genel Başkanlarımıza arz edeceğiz. Umarız ki özellikle büyükşehirlerde buna benzer ittifak ortaya çıkar "dedi 'PKK'YA YENİDEN KUCAK AÇTIRMAYIZ' Mehmet Özhaseki, kayyum atanan belediyelerdeki bu atamaların bir siyasi partinin hedef alınması veya kızgınlıktan kaynaklanmadığı, mecburiyetten doğduğunu söyledi. Devletin parasının alt yapı yerine bölücü terör örgütüne gittiğini söyleyen Özhaseki, bu yerleşimlerde ve belediyelerde PKK'ya yeniden kucak açtırmayacaklarını söyledi. Özhaseki sözlerine şöyle devam etti: "Kayyum dediğimiz belediyelerde kayyumların atanması bir partiye kızgınlık veya hatta öfke ile şu partinin üzerine gidelim diye alınmış bir karar değil ki. Bir mecburiyetti. Kandil'in belirlediği adaylarla insanlardan zorla oy alınmış sonra da ele geçen ne kadar bütçe varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezden gönderdiği o tertemiz paraları dağa göndermek için seferber olmuşlar. Bunun da envai çeşit yolları var. Herkes biliyor zaten ve Kandil'in emrine girmişler. Belediyeler orada adeta bir lojistik üs gibi olmuş PKK'nın. Şimdi bunlar karşısında bunların bu devleti bu milleti bölme hareketi karşısında suç işlemelerine iktidar göz mü yumacaktı ? Elbette ki göz yumulmadı ve kayyumlar atandı. Kayyumlar kim orada zaten bizim görevli kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız. Peki kayyumlar atanmadan önceki durum ile atandıktan sonraki durum arasında bir fark oldu mu? Birebir gözlemleyenlerden birisi benim. Nihayetinde bakanlık görevim sırasında İller Bankası marifeti ile veya başka türlü Şehircilik Bakanlığı'ndaki belediyeler ile ilintilerimiz vasıtasıyla bunları birebir gözlemleyen benim. Eskiden gönderdiğimiz her paranın büyük bir kısmı bir türlü yollar bulunarak dağa gönderilirken, hizmete dönmeye başladı. Oradaki kaymakam arkadaşlarımız, vali yardımcılarımız şehirlerin alt yapılarını yaptılar, üst yapılarını yaptılar. Bakın şimdi Yüksekova gibi nüfusu 100 bini bulmuş ve geçmiş bir yerde 1 metre kanal yok. Kokudan ve pislikten geçilmiyor. Bir de Silopi'de 15 günde bir su akıyordu. Peki kayyumlar geldi ne oldu? Hepsinin alt yapısı yapıldı. Herhalde sadece 50 kilometre Yüksekova'da alt yapı yapıldı. Silopi'de Cizre'de sular akar hale geldi. Caddeler temizlendi ve şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Hizmet ortaya çıktı. Şimdi tabi seçimlerde herkes yarışacak. Nihayetinde vatandaşların ortaya koymuş olduğu siyasi iradeye biz de saygı duyacağız. Ancak, herhalde iktidarın gözü herkesin ve bütün belediyelerin üzerinde olacak. Özellikle dünya eşi benzeri kalmamış vahşi bire terör örgütü PKK'ya yeniden kucak açacak insanlar varsa yeni seçilenler içinde onların da suç işlemelerine herhalde hiçbir iktidar göz yummayacaktır diye düşünüyorum.'

Görüntü Dökümü:

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- Mehmet Özhaseki açıklama

- Diğer görüntüler Haber: Oktay ENSARİ-Kamera:Olcay DÜZGÜN KAYSERİ(DHA)

5 dakika 53 saniye /188 MB ================ Kültür Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de tarihi mekanları gezdi GÜNEYDOĞU Anadolu Bölge gezisine çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'dan sonra geldiği Mardin'de İslam ve Hristiyanlar'a ait inanç merkezleri ve tarihi mekanları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Mardin'de ilk olarak beraberindeki Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir cafede kahvaltı yaptı. Daha sonra Mardin Müzesi'ni gezen Ersoy ve beraberindekiler, burada yetkililerden bilgi aldı. Müzenin arkepark alanında bulunan çocuklarla birlikte sembolik olarak kazı çalışması yapan Ersoy, çocuklarla sikke basarak kumaşa baskı boya yaptı. Daha sonra Ulu Cami'ye geçen Bakan Ersoy, yol güzergahındaki esnafları gezerek bir süre sohbet etti. Tarihi camide İl Müftüsü İsmail Çiçek'ten cami hakkında bilgi alan Ersoy, buradan Süryani Cemaatine hizmet veren 3 bin yıllık Deyrulzafaran Manastırı'na geçti. Burada Süryani Metropoliti Saliba Özmen ve Rahip Gabriel Akkurt tarafından karşılanan Ersoy, manastırdaki turistlerle ayaküstü sohbet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Manastır hakkında Salibe Özmen'den bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra manastırı gezdi.

'TURİZMİ 12 AYA YAYMAMIZ LAZIM'

Buradan Antik Dara kentine geçen Bakan Ersoy, burada yaptığı kısa açıklamada, Mardin'in tarihi geçmişine dikkat çekerek, Anadolu'nun da, Mardin'in de inanılmaz bir değer olduğunu söyledi. Mardin'in doğal ve arkeolojik yapısıyla paha biçilemeyeceğini belirten Ersoy, "Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız. Mardin'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım. Bu birinci proje. İkinci projemiz de gelirleri artırmamız gerekiyor. Türkiye şu anda değerinin altına giriyor maalesef, hak ettiği değere getirmemiz lazım. Biz de buna konsantre olacağız" dedi. Bakan Ersoy daha sonra Kızıltepe ilçesindeki bir düğüne katılarak Şanlıurfa'ya geçecek. Görüntü Sıralaması

Bakanın tarihi mekanları ziyareti

Yetkililerden bilgi alması

Esnaf ziyareti,

Cami ve manastır ziyareti,

Dara Antik kent ziyareti

Kısa açıklaması Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================== Arkadaşını 'Özbek kadın' yüzünden boğazını keserek öldürmüş TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün boğazı kesilerek öldürülen Erol Özdemir'in(31), katil zanlısı Yusuf Kaya(43), tutuklandı. Kaya, Özbekistan uyruklu kadın yüzünden çıkan tartışma sonucu Özdemir'i öldürdüğü itiraf etti. Çerkezköy'de bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Erol Özdemir, ilçesinin Kuşbahçe mevkiinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından polis geniş çaplı soruşturmasında, Özdemir'in olay günü cinayet bölgesine arkadaşı Yusuf Kaya'nın otomobille götürdüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yusuf Kaya, ilk ifadesinde Özdemir'i kendisine ait 59 TL 390 plakalı otomobille bırakıp döndüğünü öne sürdü. Çelişkili ifadeler üzerine çapraz sorguya alınan Kaya, cinayeti bir Özbek uyruklu kadın yüzünden işlediğini itiraf etti. Cinayet zanlısı Kaya, "Olay günü Erol işyerime geldi ve benim yanımda bir süre çalışıp ayrılan Özbek uyruklu Zülfiya isimli kadınının sevgilisi olduğunu söyledi. Benim de kadınla ilişkim olduğunu öne sürüp, hakaretler etti. Bu konuyu konuşmak üzere Kuşbahçe mevkiine gittik. Erol, burada bana tehdit ve hakaretlerini sürdürünce, yanımdaki bıçakla onu öldürdüm" dedi.

Emniyetteki soruşturmasının ardından çelik yelek giydirilen Yusuf Kaya, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin aldığı güvenlik önlemi

-Çelik yelek giydirilen zanlı

-Elleri kelepçeli polisler arasında getirilen zanlı

-Adliyeye girişi

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Asi Nehri'nde onbinlerce balık telef oldu HATAY'ın Samandağ İlçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde telef olan onbinlerce balık sahile vurdu. Samandağ İlçesi Tekkebaşı Mahallesi'nde yer alan Asi Nehri Boğazı'nda onbinlerce balık telef olarak sahile vurdu. Tatlı suyun denize döküldüğü alandaki telef olan balıkları görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, denizden gelen balıkların geri dönemediğini tatlı suya karışmaları sonucu telef olduğunu savundu. Çöğürlü Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru ise, zehirli atıkların balıkların ölümüne neden olduğunu iddia etti. Doğru, "Olayı fark edince jandarmaya haber verdik. Fabrika ve buna benzer alanlardan Asi Nehri'ne karışan atıklar balıkların telef olmasına sebep olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise telef olan balıklarla ilgili sudan numune aldı. Kıyıya vuran ve Asi Nehri kenarlarında biriken telef olan balıklar, sahilde kötü koku yayıyor. Görüntü Dökümü

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- Sahile vuran ölü balıklar

- denizden görüntü

- Sahildeki çocuklar SÜRE:01'49" BOYUT:202 mb

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) ============= Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti KONYA'da görev başındayken kalp krizi geçiren polis memuru Alpaslan Ekinci (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'ndeki polis merkezinde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Fatih Polis Merkezi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Alpaslan Ekinci, çalışırken aniden fenalaştı. Meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan 25 yıllık polis memuru Ekinci'ye, gelen ambulansta kalp masajı yapıldı. Yolda duran kalbi yeniden çalıştırılan Ekinci, Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Alpaslan Ekinci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

(Görüntü dökümü:

------------------------------ - Hayatını kaybeden polis memurunun ambulansla hastaneye getirilmesi

- Hastaneden detay (KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) ======================= Kazada ölen öğretmen Bolu'da toprağa verildi BOLU,(DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında eşi Esra Duman ile birlikte yaşamını yitiren İsmail Yaman(27) memleketi olan Bolu'nun Rüzgarlı Köyü'nde toprağa verildi. Kaza, geçen Perşembe günü Bandırma-Bursa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bursa istikametine giden Baki Üzmez (61) idaresindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, öğretmen İsmail Yaman olay yerinde, araçta bulunan ve ağır yaralanan eşi Esra Duman Yaman kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin 2 yaşındaki erkek çocukları Kerem Yaman ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Kerem Yaman’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Esra Duman Yaman, dün memleketi İzmir'de toprağa verildi.

İsmail Yaman’ın cenazesi ise Bolu'nun Rüzgarlar Köyü'ndeki baba ocağına getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına baba İzzet Yaman, yakınları, Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Memur-Sen Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak katıldı. Yaman'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeden görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Süre: 02.23-Boyut: 267 MB =================================== Fethiye'de 65 kaçak ile 7 organizatör yakalandı MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayı amaçlayan Irak, Filistin ve Suriye uyruklu 65 kaçak göçmen, tekneye binme hazırlığı yaparken polis ekiplerince yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği belirtilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grubun yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçış hazırlığında olduğunu öğrendi. Polis ekipleri, oteldeki kaçak göçmen kalan grubunun yerini belirleyip, takibe aldı. Organizatörler tarafından otelden çıkarılarak minibüse bindirilen kaçak göçmenler, Ölüdeniz Mahallesi'ne götürüldü. Gemiler Koyunda tekneye binme hazırlığında olan grup, bu sabah, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda Irak, Filistin ve Suriye uyruklu 65 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi. Ayrıca 7 organizatör gözaltına alındı. 2 organizatörün ise arandığı kaydedildi. Operasyonda tekneye el kondu. Gözaltına alınan organizatörlerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göçmenleri taşıyan aracın görüntüsü

- Organizatörlerin görüntüsü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============== Altınkemer'e 8 ülkeden, 600 güreşçi katıldı KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali, Batıpark Tesisleri’nde yapıldı. Uluslararası güreş şampiyonasına, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen güreşçilerin yanı sıra Rusya, İran, Dağıstan, Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan ve Bulgaristan olmak üzere toplamda 8 ülkeden 600’den fazla sporcu katıldı. Minikler ve Büyükler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen festivalde, miniklerde 14, büyüklerde ise 8 sıklet olmak üzere toplamda 22 sıklette kıran kırana bir mücadele yaşandı. Altın Kemer’in sahibi Ankara ASKİ Spor’dan Fatih Kambur oldu. İkinciliği İstanbul Sancaktepe Belediye takımından Hüseyin Civelek, üçüncülüğü de Hatay Dörtyolspor’dan Ömer Yavuz elde etti. Takım halinde ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı şampiyon oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un ev sahipliğinde gerçekleşen ve kıran kırana geçen güreş şampiyonasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Bölge milletvekilleri ile binlerce vatandaş pür dikkat izledi. Bu arada dondurmanın anavatanı Kahramanmaraş’ın güreş alanında satırla dondurma kesilerek hem pehlivanlara hem de güreş severlere dondurma ikramı yapıldı.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN GÜREŞÇİLER YETİŞECEK"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, dondurmada hem Türkiye hem de dünya şampiyonu olduklarını başta güreş olmak üzere birçok sporda da şampiyonlar yetiştirdiklerini vurgulayarak 2020 Olimpiyatlarına mutlaka Türkiye’yi temsilen Kahramanmaraş güreşçilerini göndereceklerini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güreş turnuvasnın başlaması

- İzleyiciler

- Güreşçilerin alana çıkması

- Güreşçilerin mücadlesi

- Fatih Mehmet Erkoç'un konuşması

- Genel görüntü ve detaylar :Haber-Kamera:KAHRAMANMARAŞ (DHA)

391 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================ Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (2) ÇOCUKLAR ÖĞRETMENEVİNE GETİRİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocukların bazıları tedavilerinin ardından Körfez Öğretmenevi'ne getirildi. 7. sınıf öğrencisi Kenan Ergün, "Yolda giderken aniden bir ses duyduk. Kaptan 'Tekerimiz patladı' dedi. Aniden sağa kırmak zorunda kaldık öndeki TIR'a çarpmamak için. Daha sonra sağa kırınca arabanın tekerlekleri zaten patlak olduğu için araba yan yattı. Herkes koltuklardan yere düştü. Camlar patladı. Cam kırıkları bazılarımızın vücuduna saplandı. Benim de kulağıma saplandı. Daha sonra hocalar yerlerinden kalktıktan sonra imdat çekiçleriyle camları kırıp dışarı çıktık" dedi.

Lise 1 öğrencisi Salih Ülger ise, "Yola Aksaray'dan çıkmıştık. Çok az kalmıştı İstanbul'a. Bir saat kadar yolumuz vardı. Şoför değiştikten sonra diğer şoför sürüyordu. Sonra teker patladı. Sağa refüje doğru çarptı. Ben en sağda oturuyordum. Herkes benim üzerime düştü. Bende fazla yara yok. Ayağımda ufak bir şey var. Bir de yüzüme fırlayan cam geldi o kadar" diye konuştu. OĞLUNUN CENAZESİNİ ALDI

Kazada yaşamını yitiren Necati Enes Solak'ın Körfez Asri Mezarlığı'nda bulunan cenazesi babası Muhammet Fatih Solak tarafından alındı. Polis memuru Muhammet Fatih Solak büyük üzüntü yaşarken, oğlunun cenazesini toprağa verilmek üzere Konya'ya götürdü. Kazada ölen öğretmen Tufan Baydan'ın ise İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öğrencilerin öğretmenevine gelişleri

Öğrencilerin karşılanması

Öğrencilerle röp.

Ailenin cenazeyi alması

Cenaze aracının mezarlıktan çıkışı GÖRÜNTÜLER "Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 16 yaralı - Öğrencilerle Röportajlar" BAŞLIĞI İLE GEÇİLDİ

====================================== Suç delillerini almak istediği için bıçaklamış İZMİR'in Konak ilçesinde, annesinin evinde oturduğu sırada sokakta yaşanan silahlı kavgaya müdahale edince kadın zanlı Ş.D. tarafından bıçaklanan, polis memuru Şenol Gültekin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Gültekin'in de kendisini korumak için silahla yaraladığı Ş.D de hastaneye kaldırıldı. Küçükada Mahallesi 2242 Sokak'ta gece yarısı meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Ş.D., bir süredir sorun yaşadığı erkek arkadaşı A.M.'nin oturduğu adrese gidip, evinin önünde bağırıp küfür etmeye başladı. Görgü tanıklarının anlatımına göre, evinden çıkan A.M de elindeki silahla havaya ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerinin gelmesiyle yakında bulunan polis memuru Şenol Gültekin olaya müdahale etti. Kadın zanlı Ş.D. de elindeki bıçakla polis memurunu 4 yerinden bıçakladı. Polis memuru da kendisini korumak için Ş.D.'yi karnından vurdu. Polis memuru Şenol Gültekin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ş.D. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OLAYIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Polis memuru ile kadın saldırganın hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği ancak sağlık durumlarının da iyiye gittiği ifade edildi. Bunun yanında olayla ilişkin çarpıcı ayrıntılar da görgü tanıklarının anlatımı ve polisin araştırmasıyla ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, Kadifekale Polis Karakolu'nda görev yapan polis memurunun yatalak annesinin bakımını yapabilmek için uzun süreli izne ayrıldığı öğrenildi. İzinli olduğu sırada arkadaşlarıyla sokakta oturan polis memurunun olay sırasında panik yaşayan kadın ve çocukların yardım istemesi üzerine olay yerine geldiği bildirildi. Polis memuru burada silahla ateş ettikten sonra kaçan A.M.'nin tabancasından çıkan kurşun kovanlarını toplayan Ş.D.'ye müdahale etti. Ş.D., polis memurunun elindeki boş kovanları almaya çalıştığı sırada yanındaki bıçakla Şenol Gültekin'i 4 yerinden bıçakladı. Büyük acı yaşayan polis memuru da kendisini korumak adına beylik tabancasıyla ateş etti. Hem polis memuru hem de saldırgan kadın ağır yaralandığı saptandı. Olaydan sonra kaçan A.M.'nin yakalanması içini araştırmaların sürdüğü açıklandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bu arada olaydan sonra isimlerini vermek istemeyen mahalle sakinleri de yaşananları anlattı. Olayın gören mahalle sakinlerinden birisi, "Sokakta bağırış oldu. Bir kadının bağırıp çağırıp küfür etmesiyle beraber polisler mahalleye geldi. Sonra polis memuru bıçaklandı. Zaten vurulan polis bizim evin hemen ilerisinde oturuyor. Bıçağı saplamış polise, polis de kendisini savunmak için onu vurmuş" dedi. Bir başka görgü tanığı olan kadın ise "Kavga sırasında kurşunlardan birisi evimizin kapısına isabet etti. Çok silah sesleri geldi. Bir kadın bağırdı, çağırdı, çatışma oldu. Kadın sürekli herkese küfrediyordu.

Polis memuru geldi sonra hatta biz de kızdık, 'İnsanları rahatsız ediyorsunuz' dedik. Kurşun kapımıza geldi. Çocuklarım sonradan geldi. Kurşunlar isabet edebilirdi, çocuklarım yatıyordu bize isabet edebilirdi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü.

- Mahalle sakinleriyle röportaj. -Haberle ilgili ilk servis edilen görüntüler / arşiv Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ====================================== Kız öğrencisini kaçırmaya çalıştığı iddia edilen öğretmen tutuklandı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Muhammed Tekin (34), gönül ilişkisi kurduğu öğrencisi B.G.'yi (14) memleketi Diyarbakır'a kaçırmak istediği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, dün ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Karabahçe kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan ortaokuluda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Tekin, iddiaya göre öğrencisi B.G. ile gönül ilişkisi kurduğu duyulunca, Diyarbakır’a gitti. Dün öğle saatlerinde B.G.'yi telefonla arayıp, kaçıracağını söyleyen ve bunu fark eden kızın ailesi, jandarmaya haber verdi. Öğretmen Muhammed Tekin, kızı kaçırma iddiasıyla geldiği evde aile ve jandarmayı görünce kovalamayla yakalandı. Gözaltına alınan öğretmen Tekin, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye gönderildi ve çıkarıldığı mahkemece 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada olayın duyulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında idari işlem yapılan Muhammed Tekin'i açığa aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------- - Milli Eğitim Müdürlüğü tabelası - İlçe Jandarma Komutanlığı - Adliye binası - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

582 MB ====================================== 51 yıl önce gittikleri ilkokulda yeniden buluştular SİVAS'taki Ziya Gökalp İlkokulu'na 51 yıl önce başlayan 25 arkadaş, yıllar sonra buluşarak anılarını tazeledi.

Kent merkezinde 1924 yılında kurulan Ziya Gökalp İlkokulu'na, 1967 yılında başlayıp 1971 yılında mezun olan 25 arkadaş uzun yıllar sonra hep bir araya gelerek mezun oldukları okullarında eski günlerini yad etti. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 5/A sınıfı öğrencileri, 51 yıl sonra mezun oldukları ilkokulu gezerek öğrencilik yıllarına döndü. Yıllardır birbirleriyle görüşemeyen arkadaşlar hem hasret giderdi, hem de eğitim gördükleri sınıflarını gezerek duygu dolu anlar yaşadı. Seneler sonra yeniden aynı sınıfta birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan arkadaşlar, uzun uzun anılarını anlattı. Okul bahçesinde sıra olan eski öğrenciler zilin çalması ile sınıflarına girdi. O dönemlerde okulda öğretmen olarak görev yapan Hatice Alpan'ın sınıfa girerek yoklama aldı. Okulun şu anki müdürü Aydın Yılmaz ise eski öğrencilerinin ilkokul yıllarına ait fotoğraflarını akıllı tahtaya yansıttı.

'51 YIL SONRA BULUŞMANIN MUTLULUĞU'

Etkinlikleri hakkında bilgi veren ve o dönem sınıf başkanı olan esnaf Ömer Faruk Çınargil (58), 51 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "1967 yılında burada birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla tekrar bir araya geldik. Yaklaşık 51 yıl önceki tanışmanın, 51 yıl sonraki buluşmasını bir arada icra etme mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. El birliği il ortaklaşa bu organizasyon gerçekleştirildi. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden çok önemli işlerini de bir kenara bırakmak suretiyle aramızda bulunuyorlar. Hem Sivas'da hasret gideriyorlar, hem de 51 yıl önce başlayan bu anlamlı arkadaşlığın devamını tesis etme anlamında önemli bir aşamayı da yaşamamıza sebep oluyorlar. Arkadaşlarımızın arasında iş insanı, sanayici, fabrikatörler, akademisyenler, profesör ünvanlı, bölüm başkanlıkları yapan arkadaşlarımız var. Emeklilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız var. Sivas'la olan bağlarımızı güçlendirmek, birlik ve beraberlik ruhuna katkıda bulunmak amacıyla 51 yıl sonra okulumuzda, okulumuzun emektar öğretmenlerinden Hatice Alpan hanımefendinin de teşrifleriyle birlikte, rahmetli Suzan Heper öğretmenimizin ruhunu da şad ederek toplanmış bulunuyoruz" dedi.

O dönem okulda öğretmen olarak görev yapan Hatice Alpan(72), öğrencileri gözlerinden tanıdığını söyledi. Alpan "Suzan öğretmenin ismini duyunca bütün öğretmen arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Ben de ölenlerin hepsini rahmetle anıyorum. Onların hepsi bize yol gösteren çok değerli öğretmenlerdi. Hem arkadaşımızdı, hem ablamızdı, hem de abimizdi. Onları hiçbir zaman unutmadım, ben bu okulda 5 yıl okudum. Öğretmen olduktan 3 yıl sonra buraya atandım. Buradan emekli olmadım, İstanbul'dan emekli oldum. Bu okulda çok güzel anılarım var benim. Öğrencilerimin hepsini gözlerinden tanıyorum. Biz okulda o kadar birlik beraberlik içerisindeydik" ifadelerini kullandı.

'DÖRT KUŞAK BİR ARADA'

Okul Müdürü Aydın Yılmaz ise, daha önce ilkokul olan kurumun bugün ortaokul olarak hizmet verdiğini belirterek "Kurumlar kültürleriyle hayatta kalır, yaşarlar. Bizim okulumuz bu şehirde önemli bir kurum kültürünü oluşturmuş, gerçekleştirmiş okullarımızdan bir tanesi. 1924'ten bu yana bu millete hizmet eden, bu millete gerçekten değerli insanlar yetiştiren bir okul. Şu anda okulumuzda dört kuşağı bir arada görmek bizi mutlu etti. 51 yıl sonra bu birlik ve beraberlik içerisinde okulumuza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu geleneksel hale getirip her yıl okulumuzda bu güzelliği yaşatmanızı temenni ediyorum." diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-Eski arkadaşların okulda bir araya gelmesi

-Sıra olup eski sınıflarına girmeleri

-SInıftan görüntüler

-Akılla tahtada eski fotoğraflarının gösterimi

-Konuşmalar Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) (416 mb) ====================================== Tehdit alan iş insanı aracında yaralı bulundu, hastanede öldü ANTALYA'da, gayrimenkul alıp satımı yapan Ömer Atçı (48), ağaca çarpıp duran otomobilinde ağır yaralı bulundu. Sağ göğüs altında delici alet yarası bulunan ve tehdit aldığına dair 13 kaydı bulunan Atçı, tedaviye alındığı hastanede öldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Caddeye yaklaşık 20 metre uzaklıkta bir ağaca çarpıp duran 07 MHV 17 plakalı otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, direksiyondaki Ömer Atçı'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahaleden sonra ambulansla özel bir hastaneye götürülen Atçı, acil servisteki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Atçı'nın sağ göğsünün altında delici alet yarası tespit edildi. ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU

Atçı'nın kullandığı otomobilde inceleme yapan polis, 1 adet bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası buldu. Ömer Atçı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Gayrimenkul işleri yaptığı belirlenen Ömer Atçı'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydı bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, otomobilin sokakta seyrederken araçtan birinin inip kaçtığını, otomobilin ise hızını düşürmeden zeytinlik alana girip ağaca çarptığını söyledi.

Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme aldı.

Atçı'nın cesedi incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi