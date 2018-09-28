DHA YURT BÜLTENİ 10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti (2) OKTAY İSTANBUL’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, annesi Şaziye Oktay’ın vefat haberini aldığı Yozgat’ta programlarını iptal ederek İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

Cuma namazı için Çekerek ilçesinde camiye girdiği sırada annesi Şaziye Oktay’ın vefat haberini alan Oktay, cami çıkışında toplanan kalabalığa seslendi. Oktay, annesinin vefatı nedeniyle programını iptal etmek zorunda olduğunu belirterek, “Sizinle hasbihal etmek için gelmiştim. Önceden gelmek istedik. Programın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmiştim, bugün de cenazemiz var. Dualarınızı bekliyoruz, anlayışınıza sığınarak bugünkü programı iptal etmek istiyorum. Sonrasında yine ziyaret borcumuz olsunö dedi.

Cami çıkışında, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il yöneticileri ve vatandaşlar, Oktay’a başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, karayolu ile Ankara’ya buradan da İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cami çıkışı

-Oktay’ın amcalarından görüntü

-Oktay’ın çıkışı

-Konuşması

-Taziye ve hareket Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ================== İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (2) İZMİR'DE FIRTINA İÇİN KRİZ MASASI KURULDU Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan kriz merkezinin başında bulunan İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Pazar ve pazartesi etkili olması beklenen fırtınayla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere AFAD kriz merkezinde bir araya geldik. Fırtınayla ilgili ilimizde kamu kurumları, belediye, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, emniyet ve jandarma ile askeri birliklere gerekli tedbirleri almış durumda. Pazar gününe gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.

Vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulunan Aydın Memük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza bazı uyarılarımız olacak. Liman başkanlıklarını uyardık. Tekne sahiplerinin kıyıdaki teknelerini karaya çekmeleri ve daha güvenli şekilde karada tutmalarını öneriyoruz. Kamu kurumlarına uyarılar yaptık. Hazırlıklı olmaları gereken talimatları verdik. Vatandaşlarımız da uyarıcı bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımız tedbirli olmaları lazım. Balkonlardaki çatılardaki malzemeleri sağlam ve güvenli hale getirsinler. Liman başkanlıklarını uyardık. Sabit ve güvenli hale getirmeleri istendi. Vatandaşlarımız dışarıda ağaçların altında duvarların çatıların dibinde durmamaları gerekmekte. Kamu kurumlarımızı hazır. Görevlerinin başında olacak 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız olası acil bir durumda 112 Acil Yardım, 122 AFAD yardım, 156 jandarma yardım 155 polis yardım hatlarını arayabilirler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün açıklamaları ====================================== Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızları yakalandı AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık yapan ve motosiklet çaldığı belirlenen biri kadın 5 kişi yakaladı.

Afyonkarahisar şehir merkezinde son bir haftada yaşanan hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen biri kadın 5 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler cezaevi firarisi M.K. ile Ü.O., B.A., K.B., H.A, adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyetten detay

-Şüpheliler emniyetten çıkartılırken detay

-Şüpheliler minibüse bindirilirken detay

-Minibüs emniyetten çıkarken detay

Haber - Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ====================================== Köylüler direnince yıkım ertelendi BOLU,(DHA)- BOLU'da, yıkım kararı verilen 9 adet kaçak yapının yıkımı için Sarıalan Yaylası'na giden İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerine karşı köylüler evlerini yıktırmamak için direndi. Evlerini yıktırmak istemeyen 2 kişinin fenalık geçirdiği yıkım ileri bir tarihe ertelendi. Yaylalarda kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları kapsamında 2018 yılında Sarıalan Yaylası'nda yapıldığı tespit edilen 9 yayla evi için yıkım kararı verildi. İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri iş makineleri ile yaylaya gitti. Ekipleri karşısında gören yayla sakinleri evlerini yıktırmayacaklarını söyledi. İş makinelerinin önüne yatan köylüler evlerin içine girerek dışarı çıkmayacaklarını söyledi. Bu sırada evlerini yıktırmamak için direnen 2 kişi fenalaştı. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yıkımı ileri bir tarihe erteleyerek yayladan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köylüler ve ekipler arasındaki tartışma

-Detaylar

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Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ====================================== Kültür Varlıkları Kurulu'nun dikkatini çekmek için süpürgeli eylem BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterip inşaatın temelinin atılmaması için aylardır nöbet tutan kırsal Karaağız Mahallesi sakinleri, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nün, inşaatın durdurulmasına yönelik kararıyla rahat bir nefes aldı, ancak kurulun bu kararının sadece 8'inci parselde inceleme yapılmasına yönelik kararı ile şok yaşadı. Dikkate alınmayan tarihi yolun ve taşların bulunduğu 9'uncu parselde de inceleme yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, yolu süpürüp, taşları ortaya çıkardı.

Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi’nde ocak ayında Satem Enerji San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından biyokütle enerji santrali yapılmasına karar verildi. Tarihi eserler, yol ve mezarın bulunduğu mahallelerine biyokütle enerji santrali yapılacağını öğrenen mahalle sakinleri, aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu gruplar halinde inşaatın temelinin atılmaması için eylem başlattı, Dönüşümlü olarak gece gündüz inşaat alanında nöbet tutan bölge halkı, iş makinelerinin ve malzeme getiren kamyonların girmemesi için mahalle girişine traktör lastikleri ile barikat kurarak, avukatları Eralp Atabek aracılığı ile projeyi yargıya taşıdılar. Açılan davalar devam ederken, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun, sadece inşaatın yapılacağı 8'inci parselde inceleme yapılıp tarihi eserlerin ve tarihi yolun bulunduğu 9'uncu parseli dikkate almaması tepkilere neden oldu. İnceleme yapılmak istenmeyen inşaat sahasının bitişiğindeki 9'uncu parselde yüz yıllık tarihi yol ve taşların bulunduğu, burada insanların atalarının yattığı mezarların olduğunu belirten Karaağız Mahallesi sakinleri, buradaki tarihi eserlerin dikkate alınması için tarihi yol üzerinde toplu süpürme eylemi yaparak, tarihi taşları ortaya çıkardı. Mahalle sakinleri, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu önüne gelerek açıklamada bulundu.

'HELENİSTİK, BİZANS, ROMA DÖNEMLERİNDEN ESERLER VAR'

Arazilerini kotrplak fabrikası yapılacağı vaadiyle sattıklarını, ancak daha sonra santral yapılacağını öğrenince inanamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri adına açıklamadan bulunan Mesut Korkmaz, "Hukuk inancımız gereğince, santral inşaatını iptal ettirmek için davalar açtık. Santral yapılmak istenen 102 ada 8'inci parselin bitişiğindeki 9'uncu parsel sayılı araziye biz yıllardır 'eski mezarlık' demekteyiz. Halen cenazelerimizi gömdüğümüz yere de 'yeni mezarlık' denmektedir. 9'uncu parsel tapu kaydında da 'metruk mezarlık' yazmaktadır. Eskiden beri mezarlık olarak anılan bu arazi hiç araştırılmamıştır. Büyükorhan'ın köylerinde Helenistik, Bizans, Roma dönemlerinden çok fazla sayıda antik eserin bulunduğu bilinmektedir. Derecik bazilikası karşımızdaki tepenin yamacındadır. Dedelerimizden duyduğumuz 'Deve yolu' denilen ticaret yolu köyümüzün altından geçmektedir. Onun bitişiğinde tescil edilmiş sit alanı içinde antik dönem mezarlığı bulunmaktadır. Bu kadar çok belirti olmasına rağmen Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, santrale imkan yaratmak için gayret göstermektedir. Sadece santral yapılmak istenen 102 ada 8'inci parsel ile sınırlı inceleme kararı verilmesi arkeolojinin temel ilkelerine, çalışma tekniklerine aykırıdır. Kurul, bilimsellikten uzak, yatırımcının kar hırsına hizmet eden kararlar veremez. Bizler kararı öğrendikten sonra, 8 ve 9 parsel numaralı arazileri iyice gezdik. Kurul üyelerinin göremediği, antik yolun izi olduğunu zannettiğimiz yerleri süpürdük. Düzgün yerleştirilmiş taşları ortaya çıkardık. Bunları Kurul üyelerinin 'görmeyen' gözlerine göstermeye hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Süpürenler

-Röp

-Detaylar HABER/KAMERA: Mehmet İNAN- Halil ÖZÇOBAN, BURSA, (DHA) ====================================== Felçli Hira, yürümeye başladı Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, yaşayan Nedim ve Esengül İlgin'in kızları Hira (3), yılda yüz bin insanda bir görülen Guillain-Barre sendromu (İlerleyici kas zayıflığı ve felci) hastalığına yakalandı. Tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'ne getirilen Hira, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Osman Yeşilbaşın, yaptığı kan değişimi tedavisinin ardından annesinin yardımı ve yürüteçle yürümeye başladı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan ve üç çocukları olan Nedim- Esengül İlgin çiftinin en küçük kızları Hira, henüz 2,5 yaşındayken Guillain-Barre sendromu hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle boynundan aşağısı felç olan ve yürüyemez duruma gelen minik Hira, tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirilerek Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Yeşilbaş'ın yaptığı ilk muayenesinde, minik Hira'ya Guillain-Barre sendromu hastalığı tanısı konuldu. İlk başlarda ilaç ile tedavi edilmeye başlanan Hira'nın sağlık durumu düzelmeyince, bu kez kan değişimi tedavisi uygulandı. 1,5 ay boyunca uygulanan tedavi sonucunda, hastanın kanında bulunan ve sinir hücrelerine zarar veren antikorlar vücuttan temizlendi. Tedavi sonucu, Hira Yalçın, annesinin yardımı ve yürüteçle yürümeye başladı. Taburcu edilen Hira'nın ailesi, çocuklarını eski sağlığına kavuşturan Dr. Yeşilbaş'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

'2-3 AY SONRA TAMAMEN İYİLEŞECEK' Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman yeşilbaş, Van'da ilk defa felçli bir hasta için kan değişimi tedavisi uygulandığını belirterek şöyle konuştu: "3 yaşındaki Hira 5 ay önce hastanemize sevk edildi. Ayaklarından başlayan felç, boyun bölgesinden aşağısını ve en önemlisi solunum kaslarını etkilemişti. Solunum yetmezliği olan hasta, doktorlar tarafından acil olarak solunum makinesine bağlandı. Gullian-Barre sendromu tanısı konulan hastaya ilaç tedavisi uyguladık. İlaç tedavisi ile hastalığın hafiflemediği görüldü. Bunun üzerine, hastaya ileri düzey merkezlerde mevcut olan bir cihaz ile plazma (kan değişimi) işlemi yapılmaya başlandı. Bu sayede hastanın kanında bulunan ve sinir hücrelerine zarar veren antikorlar vücuttan temizlendi. Bu tedavi ile hastalığın ilerlemesi durduruldu. Hira, 1,5 ay çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi ve yoğun fizyoterapi uygulandı. Felç nedeni ile kendisi rahat nefes alamadığı, öksüremediği ve yutamadığı için eve trakeostomi aracılığı ile oksijen cihazı ve sonda ile beslenerek taburcu edildi. Daha önce hastanın felçli olması nedeniyle boyundan aşağısı, el parmakları haricinde hareket ettiremiyordu. 3 aylık yoğun fizyoterapi sonrası, bugün solunum desteği olmadan rahat nefes almakta, kendisi beslenmekte, kollarını rahatlıkla hareket ettirebilmektedir. Hira, 2-3 ay sonra tamamen eski sağlığına kavuşacak. Şu an anne ve babasının yardımıyla yürüyebiliyor."