DHA YURT BÜLTENİ 10

"Bu beş köyümüzde 45 tane şehidimiz, belki bundan çok fazla da gazimiz olmuş. Bu hain terör örgütü yurt dışından Irak’ın kuzeyi dediğimiz bölgeden Avaşin- Basyan'dan kendilerine burayı hedef seçip coğrafyadan da istifade etmek üzere buralara bir hâkimiyet kurmak istemiş. Fakat sizden Allah razı olsun gerek şu anda aramızdaki gençler, orta yaşlılar ve yaşı ileri olanlar, o zaman bu hain emelleri bunların neye hizmet ettiklerini o tarihlerde bile çok iyi değerlendirip sert bir şekilde ağırlıklarını koymuşlar ve onlarla mücadele iradesini sergilemişler. Korucu olup Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber operasyonlara katılmışlar. Biraz önce verdiğim rakamlar pahasına bu toprakları koruyarak, şu an bayraklar altından valisi, komutanları, milletvekilleri huzur içinde gelip cumamızı kılıp sohbet edeceğimiz güze bir ortamın oluşmasına en önemli rolü oynamışlar. Eğer o dönemde bu bölgeler o kararlılığı göstermeseydi ne kadar mücadele edilirse edilsin bu noktalara bu kadar sürede ulaşamazdık."

Vali Toprak, Mehmetçiğin hangi inde olursa olsun teröristleri bulup silahları ve bombalarıyla birlikte imha ettiğini de belirterek, "Şehir merkezimizde tamamen bir huzur ortamı hakim. Devlete karşı herhangi bir husumet ve karşı bir düşünce ve kepenk kapatma yok. Eskiden vali ile beraber korku ve baskıdan görünmeyelim diye düşünen vatandaş esnafımız bugün bizi çiçeklerle karşılıyorlar. Allah'a şükürler olsun ki herkes neyin olduğunu dostun ve düşmanın kim olduğunu iyi değerlendirdi. Belki bir dönem bu çözüm sürecini yanış değerlendirip devlet çekiliyor deyip, bir anti propaganda yaptılar. Hâlbuki devlet kan dökülmesin varsa bu milletimizin bir derdi çözelim diye bir büyüklük gösterdi. Fakat örgüt ve yandaşları devlet buraları bırakıp çekiliyor gibi gerçekle, akılla ilgisi olamayan bir propaganda yaptılar. Tamamen devletimiz kan dökülmesin sivil siyaset söz söylesin ne gerekiyorsa da yapılabilecek demokratik yollarla yapalım analar ağlamasın düşüncesi ile bu işe girdi. Ama onlar tamamen bunu kötüye kullanıp dereyi, tepeyi, dağları silahlarla doldurdu. Bugün de komutanlarımız, Mehmetçiğimiz nerde hangi inde bomba silah saklanmış varsa hepsini bulup kendileriyle de beraber imha ediyorlar. Bundan dolayı Allah hepinizden razı olsun başından beri göstermiş olduğunuz bu karalılıktan dolayı kanaat önderlerimize, milletvekillerimize burada topluma önderlik ederek onları doğru yola yönlendirerek gençlere de önderlik ederek, her dakika uğrunda şehit olmaya canımızı vermeye hazır olduğumuz bayrağımızı düşürmediler, düşürtmediler."diye konuştu.

"Dördüncü Van Gölü Balığı Festivalini gerçekleştiriyoruz. Bu fuar için 9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarındaki alanı seçtik. Burada dışarıdan gelen misafirlerimize eşsiz Van Gölü balığını tattırmak istedik. Amacımız Van Gölü balığını ilk önce biz Vanlılara ve Bitlislilere tanıttırmak daha sonra ülkemizdeki diğer insanlara tattırmak. Sadece burada yaşayan bu endemik balık türünden yeterince faydalanmıyoruz. Özellikle Vanlılar ve Bitlisliler olarak yeterince bu balıktan faydalanmıyoruz. Yeteri kadar tüketmediğimiz gibi ekonomik olarak da çok faydalanamıyoruz. Van Balığı aynı zamanda ülkemizin önemli bir değeridir. Festivallelerle beraber balık tüketiminin artacağına inanıyorum. Balığımız ülke çapında daha çok tanınacak. Van Gölü etrafında 14 bin insanımız balık sayesinde geçimini sağlıyor. Bu sayı neden 50 bin, 100 bin olmasın. Van Gölü'nün tarihi ve doğal güzelliklerini değerlendiriğimiz zaman aslında çok zengin bir bölgede yaşadığımızı görürüz. Diyoruz ki Van Gölü balığını yiyin, sağlıklı olun. Van Gölü balığı yiyin zenginleşin. Katılım gerçekten çok yoğun bir kişiye 3 balık ikram ediyorduk. Sonra bu sayıyı 2'ye indirdik, en son 1 balık veriyoruz. Şu an 1 balık ikrame ediyoruz ve diyoruz ki sadece tadına bakın. Çünkü ikramlarımız yetmeyecek. İlginin bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Bundan önce 3 festival yaptık. Dördüncü festivalde ilginin bu kadar çok olması bizi şaşırttı. "

"Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, aile hekimlerinin güçlenmesi anlamında her türlü mesleki hakları için mücadele ederken, bilimsel anlamda da bir katkı sağlamak üzere Türkiye'de, Van'da 'Mini Tıp Akademesi' gerçekleştiriyoruz. Zamanla bu tür çalışmaları bütün ülkeye yaymayı düşünüyoruz. Van çok önemli bir ilimiz, burada çok önemli bir derneğimiz var. Bu toplantılarımızda illerimizin sorunlarını, aile hekimi arkadaşlarımızın sorunlarını karşılıklı olarak konuşacağız. Buraya bütün yönetim kurulu olarak geldik. Hukuk müşavirimiz de toplantıda bulunacak, Van ilimizin de sorunlarını dinleyeceğiz. Türkiye'de ileriki dönemlerde daha da önem kazanacak kronik hastalık anlamında, metabolik sendrom dediğimiz hipertansyon, obezite gibi hastalıklarda özellikle laboratuvar kullanımı hakkında daha iyi sonuçlara varmak için bu tür akademik toplantıları yapmayı düşündük. Efektif bir toplantı düşünüyoruz. Bu toplantının ilkinin Van'da olmasından da çok memnunuz. Bu sene içerisinde 6 toplantı planlamıştık. Ama 2019 yılında bu toplantıları her ay 1 ilde yapmayı düşünüyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız. Aile hekimleri Türkiye'de nufusun her kesimine değen bir meslek grubudur. Aile Hekimi arkadaşlarımızın bu anlamda donanımlı olmasını bilimsellik anlamında da önemli görüyoruz. Sağlık sektöründe memnnuniyeti en yüksek kitle aile hekimleridir. Birinci basamak ne kadar kuvvetli olursa, biz ne kadar kuvvetli olursak toplumumuz, vatandaşlarımız, ülkemiz o kadar faydaya kavuşacaktır. Birinci basamak sağlık sistemi güçlü olmayan sağlık sistemi bize göre ayakta kalmakta zorlanır. Birinci basamak demek Aile Hekimliği demek. Aile Hekimliğinin güçlenmesi için, 24 bin aile hekimini temsil eden federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz."