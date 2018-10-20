DHA YURT BÜLTENİ 10

HDPli Buldan: Geniş bir ittifakı geliştirmeyi önemsiyoruz Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geniş bir ittifakı geliştirmeyi önemsediklerini belirterek, "Bir önemli konu da ittifaklar meselesi. Önceki seçimlerde kısmi ittifaklar gerçekleştirsek de bu yeterli değildi. Bu seçimde daha geniş bir ittifakı geliştirmeyi önemsiyoruz. Bütün Kürt partileri güç birliği yapmalıdır" dedi. HDP, yerel seçim startını Diyarbakır'da düzenlediği, 'Kendimizi de, Kentimizi de Bizler Yöneteceğiz' konferansıyla verdi. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan- Sezai Temelli'nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Ahmet Türk ile çok sayıda partilinin katımıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda yapılan konferansta, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerin hazırlığı ve kayyum yönetimleri tartışıldı. 'BELEDİYELERİMİZİ YENİDEN KAZANACAĞIZ' Konferansın açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, Ak Parti'nin belediyeleri de HDP’siz bir kazanıma dönüştürme amacının olduğunu dile getirerek, böyle bir süreçte yerel seçimlere hazırlandıklarını söyledi. Buldan, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etmek için çalışacaklarını dile getirerek, "Belediyelerimizi yeniden kazanacağız. Bizim olmayan belediyeleri de kazanacağız. Bunu başarabilirsek, bu hükümeti çözülmeye götürecek. Bu aynı zamanda kayyum zihniyetinin ve tahakkümcü zihniyetin çöküşü anlamına gelecek. Bunu başarabilmek için seferberlik ruhu ile çalışacağız. Bize düşen belediyelerimizi ve daha fazlasını geri almaktır. O kayyumlar gidecek. Kapısına beton duvar ördükleri, bariyerlerle korumaya çalıştıkları o belediyelerin içinde halklarımızın iradesi kaldı"dedi.

'BU SEÇİMDE DAHA GENİŞ BİR İTTİFAKI GELİŞTİRMEYİ ÖNEMSİYORUZ' Buldan, yerel seçimlerde HDP olarak geniş bir ittifak geliştirmeyi önemsediklerini ifade ederek, "Bir önemli konu da ittifaklar meselesi. Önceki seçimlerde kısmi ittifaklar gerçekleştirsek de bu yeterli değildi. Bu seçimde daha geniş bir ittifakı geliştirmeyi önemsiyoruz. Bütün Kürt partileri güç birliği yapmalıdır. Kürtlere saldırı, kazanımlara saldırı bu süreçte sadece belediyelere değil, bütün Kürt halkına saldırı anlamına gelir. Bu yüzden bu yerel seçimlerde güç birliğine ihtiyaç var. Bu yüzden bu kadar hassas bir konu ve süreçte iktidara yanıtımızı hep beraber vermeliyiz. Diyarbakır'daki tüm Kürt partilere, bizimle birlikte olmak isteyen herkese bu çağrıyı bir kez daha yapıyoruz" diye konuştu. 'SADECE BELEDİYELERİ İÇİN DEĞİL, ÜLKEYİ DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ' HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, bu konferansın, yerel seçimler kampanyasının ilk adımı olacağını ifade ederek, sokaklara ve mahallelere ineceklerini söyledi. Ülkeyi kayyumcu zihniyetten hep birlikte kurtaracaklarını söyleyen Temelli, "Sadece belediyeleri kazanmak için değil, ülkeyi dönüştürmek için çalışacağız. Çalıştayımıza belki bazı soruları sorarak başlamamız gerekecek. Nasıl bir kent, nasıl bir ülke, nasıl bir yönetim istiyoruz? Biz yeni bir yolculuğa çıkmıyoruz. 40 yıllık mücadeleden aldığımız güçle uzun soluklu bir yolculuğun yeni etabına başlıyoruz. Bu, çok önemli ve kritik bir etap. Geçmişin birikimlerini kararlı bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Sadece belediyeleri kazanmak için değil, bir ülkeyi, bir coğrafyayı dönüştürmek için daha güçlü adımlar atacağız"dedi.

'EKSİKLERİMİZDEN DERSLER ÇIKARMALIYIZ' Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de, halkın siyasetten beklentisi olduğunu dile getirerek, eksiklerden ders çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Türk, "Halkın bu siyasetten beklentileri var. Bu nedenle bütün yanlışlarımıza, eksiklerimize rağmen halk bugün daha doğru kararlar vererek, doğru çalışmalar ortaya koyarak bu süreci güçlü bir hale getirmemizi bizden beklemektedir. Eksiklerimizden dersler çıkarmalıyız. Elbette ki geçmişle ilgili yaptıklarımızdan çok, gelecekle ilgili yapacaklarımız üzerinden tartışmamız lazım. Eksiklerimiz nelerdir, eleştiriler nelerdir. Bunlardan dersler çıkararak bir daha yanlış yapmamak üzerinden yola çıkmak lazım" diye konuştu. 'BUGÜN YANLIŞ YAPMAYA ASLA HAKKIMIZ YOK' Partisinin birçok yöneticisinin cezaevinde olduğunu hatırlatan Türk, önümüzdeki yerel seçimlerde çok hassas bir çalışma yapılması gerektiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Büyük bedeller ödendi. Bugün birçok arkadaşımız cezaevinde ve bu koşullar altında yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Belki geçmiş dönemlerde bu işi götürecek güçlü kadrolarımız vardı. Ama bugün bu işi götürebilecek, çalışabilecek, yaratabilecek kadrolarımızın çoğu içeride. Bu nedenle yanlış yapmaya asla ve asla hakkımız yok. En doğrusunu yapma sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Çalışanlarımız ve kadrolarımızla halka gitmek zorundayız. Halka rağmen tespitlerde bulunmanın kırılmalara yol açabileceği hassas bir dönemden geçiyoruz. Bunu bilerek yerel yönetimlerdeki çalışmaları yürütmemiz lazım. Çok yönlü araştırma, çalışma yaparak kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bu mücadele, 2014’te başlamış gibi bir algı yaratılıyor. Bir hafızanın yok edilmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Arkadaşlar burada birçok insanımızın, canını veren, zindanlarda olan insanların emeği mücadelesi var. O mücadelemizi bir bütün olarak halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesi olarak görmek lazım. Böyle bir anlayışla birbirimize sarılmamız lazım. 1973 yılından beri parlamentoda yer aldım. Şunu gördük. Süleyman Demirel İstanbul, Ankara, İzmir’i kaybettiği gün iktidarı kaybetmiştir. Turgut Özal da öyle. Biz Mersin, Adana, Ankara, İstanbul’da bunu gerçekleştirecek güce sahibiz. Bunu yapacak çalışmalar yapmamız lazım. Bu işi kavrayarak buna göre hazırlıklar yapmamız lazım."

Görüntü Dökümü:

-Çalıştaya katılanlar

-Buldan'ın konuşması

-Temelli'nin konuşması

-Türk'ün konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) ====================================== AK Partili Kurtulmuş: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz (2) 'KİMSE ANDIMIZ ÜZERİNDEN HÜKÜMETE AYAR VERMEYE KALKMASIN' AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Danıştay 8'inci Dairesi'nin ilkokullarda okunan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin yaptığı açıklama yaptı. Danıştay 8'inci Dairesi'nin kararının siyasetin kendi işini yapma prensibini rencide eden bir karar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi: "Başörtüsü kararı, imam hatip liselerinin katsayı kararı, o zaman eski Türkiye'nin alışkanlıkları, bürokratik oligarşi devreye girmiş, yargıç egemenliğine dayalı yapının oluşması için birileri düğmeye basmıştı. Türkiye, bu anlamda çok mesafe katetti. AK Parti kurulduğu günden itibaren vesayetlerle mücadele eden bir siyasi parti olarak herkesin işini yapması konusunda büyük mücadele verdi. Türkiye sivil ve asker bürokrasisi, bunun içinde TSK ve yüksek yargı da dahil olmak üzere, herkes kendi işini yapacak ve herkes sorumluluğu altındaki işlerle uğraşacaktır. Siyaset yapmak siyasetin işidir, siyasetin dilini ayarlamak da siyasetin işidir. Siyasetin kendi işini yapma prensibini rencide eden bir karar olmuştur. Bu anlamda tabiri caizse bu kararıyla Yüksek Yargı, siyaseti imkansız hale getirmiştir. Siyaseti imkansız hale getirmeye hiç kimsenin hakkının olmadığını ifade etmek isterim. Türkiye'nin bir daha hiçbir şekilde eski dönemlere dönmeyeceğinin de bilinmesini isterim. Bu anlamda devam eden bir yargı süreci var. Buna itirazlar olacaktır, bunlar bir kere daha gözden geçirilecektir."

Konunun herhangi bir şekilde siyasi istismar vesilesi yapılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle dedi: "Bütün siyasi partilerin 'Andımız'ın içeriğiyle ilgili tartışmaya girmek yerine, alınan hükümet kararına karşı Yüksek Yargının vermiş olduğu bu kararın demokrasinin ruhunu rencide eden bir husus olduğu üzerinde odaklanmasının, demokrasi bakımından daha doğru kanaatindeyim. Bunun üzerinden kimse siyasi polemik yapmaya kalkmasın. Bu tartışmada kimse kendisine siyasi bazı mevziler kazanma gayretine düşmesin. Yine milli meseleler konusunda, herkes ortak tavır ve tarzını bir şekilde sürdürsün. Ekonominden Suriye konusuna, terörle mücadeleye kadar gerçekten zor meselelerle karşı karşıya kaldığımız bir süreçte kimse 'Andımız' üzerinden hükümete bir şekilde ayar vermeye kalkmasın." 'CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERE YÖNELİK BİR İTTİFAK DEĞİLDİR' Cumhur İttifakı için de değerlendirmelerde bulunun Numan Kurtulmuş, "MHP ile yapılan Cumhur İttifaki sadece seçimlere yönelik bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin milli meselelerinde ortaya konulan ortak bir iradedir. MHP'nin FETÖ'ye karşı mücadelede, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve YPG'ye karşı mücadelede, ayrıca Türkiye'nin temel meselelerinde AK Parti hükümetine vermiş bu desteğin son derece önemli ve anlamlı olduğunu biliyoruz. Milli konularda, milli hassasiyetlerimiz noktasında müşterekliği devam etmeli. Bunu korumak da iki parti için de, bununda ötesinde Türkiye için de çok önemlidir. Yapılan müzakerelerde gerek genel başkan düzeyinde gerek gruplar halinde yaptığımız toplantılarda hep bunun altını çizdik. Yani Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkmak Türkiye'nin milli menfaatlerine sahip çıkmaktır" dedi.

AK Parti ve MHP'nin belli konularda farklı düşünmesinin doğal olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu: "AK Parti ve MHP programları ve stratejileri itibarıyla iki farklı partidir. Dolayısıyla iki farklı partinin belli konularda ayrı düşünmeleri de son derece doğaldır. Örneğin; af ve emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bu durum söz konusudur. Seçim ittifakı da Cumhur İttifakı meselesinden ayrı ele aldığımız bir konudur. Cumhur İttifakı'nın ruhunu korumak ama yerel seçimlerde de bir iş birliği yapılması için samimiyetle bir gayret sarf etme noktasındayız. Bu samimiyetle her iki taraf da bu iradeyi korumaktadır. Genel seçimlerde işin kolay bir tarafı vardı. Cumhur İttifakı diye bir başlık açılmış, altında AK Parti ve MHP iki farklı parti olarak yer almıştı. yani vatandaşlarımız hangi partiye oy verirse versin iki partinin oylarının toplamı Cumhur İttifakı'nın oyları olacaktı. Dolayısıyla genel seçimde ittifak yapmanın yasal olarak daha kolay bir zemini vardı. Ne yazık ki yerel seçimde böyle bir imkanımız yok. Dolayısıyla partilerin aday çıkarma ihtimalini ve bu ihtimaller doğrultusunda nasıl bir iş birliği yapılabilir, onu konuşuyoruz. Bu durum genel seçime göre daha zor. Ancak seçim iş birliğini Cumhur İttifakı'ndan ayırt ederek konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum."

27 EKİM'DEKİ TOPLANTI 27 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda 4 ülke devlet başkanın bir araya geleceğini de hatırlatan Kurtulmuş, "Rusya Devlet Başkanı, Almanya Şansölyesi ve Fransa Cumhurbaşkanı; Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde İstanbul'da yapacağı toplantının fevkalade hayati önem taşıdığını hepimiz biliyoruz, bütün dünya kamuoyu biliyor. Bu mesele Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili özellikle Suriye'deki gelişmelerle ilgili fikirlerin yakınlaşması ve ortak çözüm arayışları bakımından önemli bir toplantı olacak" dedi. DHA-Politika - Türkiye-Konya - Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ ====================================== Amasra'da eylem sırasında hastalanan işçi taburcu oldu Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-BARTIN'ın Amasra ilçesinde bulunan özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını gerekçesiyle 4 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyu vincinde eylem yaparken rahatsızlanması sonucu hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Caner adlı işçi hastaneden taburcu edildi.

Tarlaağazı Köyü'nde bulunan maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 4 gün önce maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu vincine çıkarak eyleme başlattı. Dün akşam saatlerinde kule tepesinde üşüdükleri için çadır kuran işçilerden Hüseyin Caner rahatsızlanarak, 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Caner’in hastanede yapılan tedavisinin sonrasında bugün taburcu olarak evine gittiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Caner’in evde istirahat edeceği bildirildi. Diğer işçi Vedat Suna ise dün geceki yoğun yağış nedeniyle iplerle tutturduğu branda ile sabahladı.

Sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan Suna, “Dün gece Hüseyin kardeşim rahatsızlandı. Şu anda durumu iyiymiş, burası çok soğuk dün gece çok yağmur yağdı. Yağmurdan korunmak için branda gererek, çadır yaptım ama yine sırılsıklam oldum. Artık sesimizi duysunlar. Alacaklarımız ödenene kadar ucunda ölüm de olsa buradan inmeyeceğim. Bunu herkes bilsin. Ben hakkımı istiyorum, sadaka istemiyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Kulenin dibinde ise taşeron şirkette çalışan 40’a yakın işçinin de destek verdiği eylemde jandarma ekipleri 112 ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kulede eylem yapan işçinin sosyal medyada yaptığı paylaşım Haber-Ayhan Acar-Bartın-Dha ====================================== Psikiyatri hastalarının el işi ürünleri sergilendi MARDİN Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının tedavi olmak amacıyla gittikleri atölyede ürettikleri el işi ürünler sergilendi. Devlet Hastanesi'nde doktorların desteğiyle psikiyatri hastalarını topluma kazandırmak ve ilaç tedavisinin yanı sıra toplum temelli psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışı doktorlar ve hastaların birlikte kurdeleyi kesmesi dikkat çekti. Hastanedeki serginin açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, iş uğraş terapisiyle hazırlanan el emeklerinin sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. TRSM'de yürütülen bu tür terapi ve tedavi uygulamalarıyla hastaların topluma kazandırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Yavuz, "Hastaları sadece biyolojik olarak değil psikolojik ve sosyolojik olarak da ele almamız gerekiyor. Bu çalışma bunun çok güzel bir örneği. Bu iş sosyal hayata dönmeleri konusunda çok önemli kazanç sağlıyor" diye konuştu.