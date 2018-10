DHA YURT BÜLTENİ 10

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazasında şehit olan özel hareket polisi Mucip Eser'in kızı 11 yaşındaki Meryem Su Eser'e sürpriz yapıp, babasının adını taşıyan özel hareket aracıyla gezdirdi, telsizden anons yaptırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, Kars'a atanan Afyonkarahisarlı polis memuru Mucip Eser, görev yerine giderken 2 Temmuz 2009 tarihinde Sivas-Erzurum karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, şehit polisin adını kullandıkları görev aracına verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'a yerleşen Mucip Eser'in eşi ev kadını Sultan Eser (37) ve kızı 5'inci sınıf öğrencisi Meryem Su Eser'i evlerinde ziyaret etti. Meryem Su ve annesi daha sonra polis aracıyla evlerinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Anne ve kızı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce karşılandı. BABASININ ADINI TAŞIYAN ARACA BİNDİ Bir süre Şube Müdürlüğü'nde misafir edilen Sultan Eser ile kızı, daha sonra şehit polisin adının verildiği özel harekat aracına bindirildi. Araçta, babasının silah arkadaşlarıyla sohbet eden Meryem Su, büyük mutluluk yaşadı. Meryem Su daha sonra araçta polislerle fotoğraf çektirdi. TELSİZDEN ANONS GEÇTİ Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün diğer şube ve birimlerini de ziyaret eden Meryem Su ve annesi, polislerin görev sırasında kullandığı özel üniformaları da inceledi. Meryem Su, bir özel hareket polisinin telsizinden de anons yaparak görevdeki polisleri selamladı. Meryem Su anonsunda, "Benim adım Meryem Su. Hepinize kolay gelsin. Görevinizde başarılar diliyorum. Sizleri destekliyorum ve çok seviyorum" dedi. Meryem Su anons çektiği sırada duygulanan anne Sultan Eser, gözyaşlarına hakim olamadı. EMNİYET MÜDÜRÜ MERYEM SU'YA BİSİKLET HEDİYE ETTİ Meryem Su ve annesi son olarak İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ı da ziyaret etti. Gürsel Yıldız, Meryem Su'ya bisiklet hediye ederek, "Her zaman şehit çocuklarının ve ailelerinin yanındayız. Sen bizim başımızın tacısın. Her zaman beni arayabilirsin. İstediğin zamanda ziyaretimize gelebilirsin" dedi.

TUNCELİ KUPASI YARIŞMASI DA YAPILACAK

Akülke, bu yarışmaların dışında Tunceli Kupası yarışmasının da düzenleneceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tunceli Kupası yarışmaları için kentteki10 su jeti sporcusunu önce eğiteceğiz sonra Tunceli Kupası için yarıştıracağız. Burada hafta sonu çok keyfili bir organizasyon olacaktır. Herkes bu heyecanı yarışları izleyince yaşayacaktır. Ayrıca Tuncelilere bir sürprizimiz olacak 6 çocuk motosikletimiz var bunlar ilkokullarda motosiklet eğitimi verecek ve hafta sonu da etkinlik alanında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak."

'TUNCELİ'NİN TERÖRLE ANILMASI İÇİMİZE SİNMİYOR'

Tunceli isminin geçmişte terörle anılmasının yanlış olduğunu anlatan Akülke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında ben geçmişte Tunceli için yaratılan terör algısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Samimi söylemek gerekirse Tunceli inanılmaz güzel bir kent. Tunceli halkı inanılmaz iyi ve inanılmaz eğitimli bir halk. Türkiye'de okuma yazma oranının en yüksek olduğu bir kenttir. Bölgede medeniyetin beşiği konumunda doğanın bu kadar muhteşem olduğu bir kenttir. Bu kadar muhteşem bir kentin geçmişte terörle anılması geçmişte de içimize sinmiyordu şimdi de sinmiyor. Tunceli'nin imajının her zaman daha iyi olduğunu göstermek ve burada her türlü sportif ve sosyal organizasyonların düzenlenebileceğini bu tür organizasyonlar düzenleyerek Türkiye'ye kanıtlayabiliriz. Ben buradan çağrı yapıyorum, Tunceli son derece güvenilir ve eğitimli bir kent gelin bu güzellikleri yerinde yaşayın bu organizasyonu Tunceli'nin muhteşem güzel doğasını yaşayarak izleyin. Tunceli'nin güzel bir sloganı var "Tanımakla başlar her şey" gelin tanıyın ve bu güzellikleri yaşasın."

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Etkinliğin yapıldığı alan

-Akülke'nin açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) -