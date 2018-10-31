DHA YURT BÜLTENİ-10

1) ANTALYA'DA DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTLARININ CENAZELERİ ALINDI ANTALYA'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Serkan Dilci (37) ile yardımcı pilot Deniz Adalı'nın (32) cenazeleri, adli tıp morgundan alındı. Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-KIM kuyruk tescilli uçak, dün saat 15.30 sıralarında Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde düştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ve yardımcı pilot Deniz Adalı yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Dilci ve Adalı'nın cenazeleri, bugün yakınları tarafından alındı. Adalı'nın cenazesinin Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği, Dilci'nin cenazesinin ise akşam saatlerinde uçakla memleketi Adana'ya götürüleceği belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Pilot Deniz Adalı'nın cenazesinin adlı tıp morgundan çıkışı görüntüsü

- Adlı tıp morgu önündeki cenaze yakınları detay görüntü

- Cenaze arabasına merhum Deniz Adalı'nın konulması görüntüsü

- Cenaze arabasının adli tıp morgu önünden ayrılışı görüntüsü

1.49- 201 MB

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)

=================================================== 2)'JET FADIL'IN ANTALYA'DAKİ ARSASI İCRADAN SATILIYOR KAMUOYUNDA 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu şirket tarafından Antalya'da yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, icra kanalıyla satışa sunulacak.

Avukat Semih Gökpınar, Almanya'da yaşayan 4 müvekkilinin yaklaşık 17-18 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait Jetpa Pazarlama Limited Şirketi'nden konut satın aldıklarını, aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca mağdurların yasal yollara başvurduğunu söyledi. Açılan davaları kazandıklarını ve icra işlemlerine başladıklarını belirten Avukat Gökpınar, “Daireler bedelleri peşin alınarak binlerce kişiye satılmış. Sitenin yapılacağı arazinin satılması için hukuk mücadelesi verdik. Antalya Havalimanı'nın arkasındaki 43 bin 404 metrekarelik yerin 4 Aralık'ta icra kanalıyla satışı yapılacak. Arazinin kıymet takdiri 16 milyon 276 bin TL olarak belirtilse de gerçek değeri 40 milyon liranın üzerinde" diye konuştu.

Avukat Semih Gökpınar, arazinin satışının açık artırma şeklinde yapılacağını ifade etti. Şirketin sürekli itiraz ederek satışı engellemeye çalıştığını anlatan Gökpınar, hukuki mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Avukat Semih Gökpınar'ın açıklamaları

- Satışı yapılacak arsanın fotoğraf üzerindeki görüntüleri

185 MB - 1.40' Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ================================================= 3)ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, YENİDEN YARGILAMADA CEZASI DÜŞTÜ İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandığı üç çocuk annesi Zeliha Şule Demiray'ı (42) pompalı tüfekle öldürüp, ardından silahı kendi başına dayayıp intihara teşebbüs eden İbrahim Tahan'ın (46), aldığı müebbet hapis cezası kararı, olayda tasarlama olmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Bunun üzerine yeniden görülen davada Tahan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bozyaka Mahallesi 3084 Sokak'ta 2014 yılında meydana gelen olayda, aşçılık yapan Zeliha Şule Demiray, işine gitmek için sabah evinden çıktı. Bu sırada bir yıl önce boşandığı İbrahim Tahan, Demiray'ın önünü keserek barışma teklifinde bulundu. İddiaya göre, eşinden alkol aldığı gerekçesiyle boşanan Demiray, barışma teklifini kabul etmedi. İbrahim Tahan, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle, Zeliha Şule Demiray'ı göğsünden vurarak yaraladı. Tahan, daha sonra başına dayadığı tüfeği ateşledi. Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri yerde iki kişinin yaralı halde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Zeliha Şule Demiray kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İbrahim Tahan ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzü parçalanan ve üç ay sonra yoğun bakımdan çıkan İbrahim Tahan hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARGITAY BOZDU, İNDİRİM UYGULANDI

İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Tahan'a, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası müebbet hapse indirildi. Ancak Tahan'ın avukatı, fazla ceza verildiği gerekçesiyle temyiz için başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, olayda tasarlama olmadığını belirterek kararı bozdu. Bozma kararının ardından aynı mahkemede yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Tahan, Zeliha Şule Demiray'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Yargıtay'ın daha önceki kararı bozmasının ardından duruşma savcısı verdiği mütalaasını değiştirip Tahan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan değil, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep etti. Zeliha Şule Demiray'ın ailesinin avukatı Şükran Öztürk, sanığın olayı, sabahın erken saatlerinde tasarlayarak gerçekleştirdiği belirterek, sanığın daha önceki mütalaada yer alan 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık ise "Olayı isteyerek ve tasarlayarak gerçekleştirmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İhrahim Tahan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıla indirildi, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- ================================================ 4)TRABZON'U AYAĞA KALDIRAN KÜÇÜK KIZA TACİZ OLAYI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğu taciz edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan şüpheli Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada olayın görüntülerini paylaşılıp çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan444 Mesut T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahalle sakinleri, olayla ilgili görüntülerle şikâyet etmeleri üzerine şüphelinin serbest kalmasına tepki gösterirken, şüphelinin fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları da 'İdam istiyoruz' paylaşımlarında bulundu. Olay, 29 ekim günü Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada iğrenç tacizlerini sürdüren şüpheli, yaslandığı bir atölyeye ait işletmenin arka kapısının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ, YENİDEN YAKALANDI Küçük yaştaki kız çocuğuna taciz olayı şüphelisinin savcılıkça serbest bırakılmasına yönelik sosyal medyada tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri bahse konu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, şüphelinin yakalanarak tutuklanmasını istedi. Görüntülerin yayılması ve konuyla ilgili medyada haberlerin yer alması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından polis ekipleri, şüpheliyi dün gece saatlerinde ikamet ettiği evinde yakalayarak yeniden gözaltına aldı. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen ve çocuğa bu tür eylemde bulunmadığını öne süren şüpheli Mesut T., sevk edildiği mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan belediye temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Mesut T.'nin yaşanan olaydan sonra hakkında başlatılan idari soruşturma sonucunda iş akdi fesih edildi.

'İDAM İSTİYORUZ' PAYLAŞIMLARI Bu arada, mahalle sakinleri de, olayla ilgili görüntülerle şikâyet etmeleri üzerine şüphelinin serbest kalmasına tepkilerini dile getirdi. Şüphelinin fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları da 'İdam istiyoruz' paylaşımlarında bulundu.

Olayı son anda fark ettiklerini anlatan mahalle sakini Alaattin Burnaz, “Kameradan fark edince tam ona yetişemedik ama şeker veya para uzatarak çocuğu taciz etmek istedi. Kucağına aldı, olmayacak hareketler yaptı. Daha sonra, binanın kapısından içeri girmek istedi ve fark edilince kaçtı. Çocuğun annesini ve babasını aradık, olay polise yansıdı. Ben 40 senedir bu mahalledeyim, daha önce böyle bir şey yaşanmadı, ilk defa bu sorunla karşılaştık. Kendimiz yakalasaydık, linç edecektik onu ama bulamadık. Polis geldi, kameraları izledi, sonucunu bekliyoruz” dedi.

Cemal Kuloğlu da yaşananların çok üzücü olduğunu belirterek, "Çok eskiden, buranın tamamı yerli insanlardan oluşuyordu, yabancı kimse yoktu bu mahallede. Şu anda çok karmakarışık. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz, çok kötü bir durum, üzücü bir durum. Yüz karası. Ben burada olsaydım müdahale ederdim. Polise haber verirdim, kendim de elimden geldiğince müdahale ederdim” diye konuştu.

Aysel Ustalar ise “Çok üzüldüm, bizim de küçük çocuklarımız var, kapımızın önüne bile çıkartamıyoruz. O adamı bana bırakın, ben onu hallederim. Arabaya bağlayıp bütün şehir merkezinde dolaştırırım. Sadece apartman önü değil, ben her yerden korkuyorum. Trabzon’da olmasına daha çok üzülüyorum. Çok kötü bir olay, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum” ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri görüntüleri

Mahalle sakinleri tepki

Olay anı görüntüsü

Detaylar

BOYUT: 352 MB HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA) - ============================================= 5)KESTANE ŞEKERİ ÜRETİCİSİ 40 FİRMA, YILDA 3 BİN TON KESTANE İŞLİYOR BURSA'da üretiminin yüzde 10'unu ihraç ederek bu meşhur lezzetini dünya sofralarına ulaştıran İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestanenin bu yıl bol olduğunu belirterek, "Mahsul iyi.Toptan fiyatı geçen sene 13-18 lira arasındaydı, bu yıl da aynı olacak diye umuyoruz. Bursa’da, kestane şekeri üreten 40 firma yılda 3 bin ton kestane işliyor" dedi.

Kestane sezonunun açılmasıyla birlikte, kestane şekeri üreticileri de alımlara başladı. Bu yıl kestanenin çok olduğunu söyleyen 'Kardelen' ve 'Yaylacık' markalarıyla yurt içine, 'Cardelion' markasıyla da yurt dışına kestane şekeri üretimi yapan İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, "Üreticilerimizle görüşüyoruz. Bursa genelinde rekolte düşük olsa da genel olarak kestanelerin bol ve iri olduğunu söylüyorlar. Mahsul iyi. Toptan fiyatı geçen sene 13-18 lira arasındaydı, bu yıl da aynı olacak diye umuyoruz. Bursa’da 40 üretici firma var ve yılda 3 bin ton kestane işliyoruz" dedi.

Kestanenin hasat zamanına göre Cumalıkızık, Fidyekızık, Karacabey, Yeniköy, Yalova, Teşvikiye, Esenköy bölgelerinden alındığını, bu bölgelerdeki alımların ihtiyaç duyulan miktarın yüzde 20’sini karşıladığını söyleyen Akgün, "Daha sonra Balıkesir, Çanakkale bölgesine geçiliyor. Son olarak da Ödemiş, Beydağı, Bozdağ, Nazilli bölgesinden yüzde 80’ini getiriyoruz. Kestanenin çoğu bu bölgelerden sağlanıyor" diye konuştu.

DAYANIKLI BİR ÜRÜN

Kestane sezonunun Nisan ayına kadar sürdüğünü hatırlatan Mümin Akgün, kestane şekerinin tüm yıla yayılan bir ürün olduğunu kaydederken, "Ürünlerin ilk olarak kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra eksi 18 derecede muhafaza ediyoruz. Yaklaşık bir yıl bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Dayanıklı bir ürün. Sonrasında çıkartıp kestane şekeri haline getiriyoruz. Bursa'dan 33 ülkeye kestane şekeri ihraç edilerek, Bursa'nın yerel lezzetinin dünya sofralarına ulaştırılmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

YÜZDE 95 YERLİ

Bursa’nın kestane şekerinin merkezi olduğunu da belirten Akgün, kestane şekerinin yüzde 95 yerli bir ürün olduğunu, maliyete yüzde 5 etki yapan ambalaj hammaddesinin ise yurtdışından ithal edildiğini hatırlatırken, dolayısıyla dövizdeki hareketlenmeden etkilendiklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Kestane hasadından görüntüler

-Kestane şekeri fabrikasından görüntüler

-İLKA Şekerleme yönetim kurulu başkanı röportaj

-detaylar

Dosya Adı: 3110kardelenkestanesi

Süre: 4 dakika 27 saniye Boyut: 498 MB Haber Cansel ORUÇ - Kamera Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) ============================================= 6)GİRDİĞİ MARKETTEN SADECE MADENİ PARA ÇALDI SİVAS'ta bir markete giren hırsız kasada bulunan 100 lira madeni bozuk parayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Yıldırım'a ait bir markette yaşandı. Markette kimsenin olmadığını gören hırsızlık şüphelisi, elindeki tornavida ile marketin kapısını açarak içeriye girdi. Daha sonra kasaya yönelen hırsız kasada bulunan yaklaşık 100 lira bozuk parayı alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Yusuf Yıldırım sabah işe geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Yıldırım, soyulduğunu anlayınca polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede hırsızlık şüphelisinin kasadaki kağıt paralar ile dükkanda bulunan diğer ürünlere dokunmaması dikkat çekti. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.