DHA YURT BÜLTENİ 10

Derbi öncesi yaşamını yitiren Fenerbahçeli Koray'ın yürek burkan paylaşımı İstanbul'da dün akşam, gönül verdiği Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı derbiyi izlemek için gittiği stadyumda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Koray Şener'in (22), sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalpten gidicem, ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" paylaşımı yürek burktu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadı'nda dün akşam 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Koray Şener'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sarı lacivert renklere gönül veren Şener'in 2014 yılında yaptığı paylaşımda "Kalpten gidicem, ondan eminim, bu takıma kalp dayanmaz" yazdığı görüldü. AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Rıfat-Gülümser Şener çiftinin tek çocuğu olduğu öğrenilen Koray Şener'in ölümü Körfez ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Koray Şener'in Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturduğu ve Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Şener'in cenazesinin yapılan otopsi sonrasında İstanbul'dan Körfez'e getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Otobüs içersinde Koray Şener'in fenerbahçe formalı görüntüleri

-Paylaşımın fotosu Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) ====================================== Kuşadası'nda zeytin festivali kortej yürüyüşüyle başladı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3-4 Kasım'da zeytin festivali düzenleniyor. 'Bolluğa, sağlığa, barışa' sloganıyla düzenlenen festival, kortej yürüyüşü ve açılış seremonisiyle başladı. Kuşadası Belediyesi'nin çeşitli firma ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 'Bolluğa, sağlığa, barışa' sloganıyla düzenlediği festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Avrupa'nın en kapsamlı Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi 'Oleatrium' ile 1'i 1760 yaşında onlarca anıt zeytin ağacının bulunduğu Kuşadası'nda düzenlenen festivalin korteji, belediye binası önünden başladı. Dünyaca ünlü aşçılar, gurme yazarlar, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile kadın çiftçilerin kullandığı traktörlerle, zeytin üreticilerinin yer aldığı kortej yürüyüşü, festival etkinliklerinin yapılacağı Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda sona erdi.

Açılışta konuşan Başkan Kayalı, dünyada turizm hareketliliğinde turistlerin yüzde 88'inin gastronomi, yeme içme için gezdiğini söyledi. Kaymakamı Sadettin Yücel de festivalin önemine dikkat çekti.

Tarihi Kervansaray ile Barbaros Bulvarı üzerinde kurulan stantlarda, zeytin ve zeytinden üretilen ürünler sergilendi. Zeytin çeşitleri, zeytinyağları, zeytin sabunları, zeytin ağacından yapılan hediyeliklerin yanında kozmetik amaçlı kullanılmak üzere üretilen esanslı yağlar da festival kapsamında sergilendi, satışa sunuldu. Festival için Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği üyesi aşçıların hazırladığı yeşil ve siyah zeytinden yapılan baklava ise adeta kapışıldı ve çok beğenildi. Zeytinlerin bazı işlemlerden geçirildiğini, pekmezle tatlandırıldığını söyleyen Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Uğur Apak, ilginç bir deneyim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) de dikkatleri zeytin ağaçlarına çekmek için stant açtı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda bin yaşını geçmiş, hatta biri Roma dönemini görmüş 1753 yaşında zeytin ağaçları tespit ettik. Bunların anıt ağaç olması için Anıtlar Kuruluna başvurduk. Zeytin ve zeytin ağaçlarının korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu

FESTİVAL PROGRAMI DOLU DOLU

Festival, Türk gastronomisinin ünlü şeflerine, yazarlarına ve kanaat önderlerine ev sahipliği yapıyor. Ünlü şefler Hazer Amani, Somer Sivrioğlu, Aylin Yazıcıoğlu, Maria Ekmekçioğlu ve Hümeyra Aydoğdu, Kuşadalı şefler Mehtap Güngör, Ozan Güngör, Abdullah Şeker, Yunanistan'dan katılan konuk şefler Tolis Anastasios ve Stavros Koustenis gastroshow da hünerlerini sergileyecek. Kuşadalı yazar, gurme Tuğrul Şavkay'ın anısına düzenlenen ve Mutfak Dostları Derneği Başkanı Osman Serim, gazeteciler Ahmet Örs ile Hülya Ekşigil'in katıldığı söyleşi yapılacak. Gazeteci, yemek araştırmacısı Nedim Atilla ile Kuşadası'ndaki Türkiye'nin en büyük ekolojik çiftlikleri ve zeytin üreticilerinden Gürsel Tonbul, 'Ege zeytini nasıl dünya markası olur'u tartışacak. Festival Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası'nın 4 Kasım Pazar akşamı vereceği konserle sona erecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Festival kortejinden görüntü - Festival alanından zeytin, zeytinyağı, sabun gibi ürünlerden görüntü - Zeytinli baklava ve aşçıların yapılışını anlatmaları

- Belediye başkanının konuşması - EKODOSD başkanının konuşması Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) ====================================== Ters şeritte ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu Kahramanmaraş'ta bir kamyon ters şeride girerek trafikte tehlikeye yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Kahramanmaraş'ta çekildiği belirtilen görüntüler, tepki çekti. Otomobiliyle kendi şeridinde ilerleyen bir sürücü, birden ters yönden gelen beyaz renkli kamyonu gördü. Cep telefonuyla kamyonu görüntüleyen sürücü daha sonra görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı. Görüntüleri izleyenler, diğer insanların canını açıkça tehlikeye attığını belirterek sürücüsüne tepki gösterdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Kamyonun gelişi

- Kamyonun geçip gitmesi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA) ====================================== Ümran hem sağ, hem de sol kolda Dünya şampiyonu Eskişehirli Ümran Keser (21), Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda hem sol hem de sağ kolda birinciliği kazandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan milli sporcu Ümran Keser madalyaya doymuyor. Ümran, son olarak geçen Ekim ayında Antalya'da düzenlenen ve 61 ülkeden 1350 sporcunun katıldığı 40'ıncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 2 altın madalya ile döndü.

5 DÜNYA,3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda antrenör Şener Arslan gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Ümran Keser, bilek güreşi sporuna 8 yıl önce babasının isteği üzerine başladığını anlattı. Bugüne kadar 5 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğunun olduğunu söyleyen Keser, "Avrupa ve dünya ikinciliklerim, üçüncülüklerim, Türkiye şampiyonluklarım da var" dedi.

'KADINLARIN DA YAPABİLECEĞİ BİR SPOR'

Ümran Keser, günümüzde artık kadın-erkek sporu diye bir ayrımın olmadığını da belirterek şöyle davam etti:

"Birçok sert branşlarda çok başarılı kadın sporcularımız var. Bilek güreşi de onlardan birisi aslında. Başta kadınlar ön yargıyla yaklaşıyor ama artık bilek güreşini kadınlar daha çok tercih etmeye başladı. Kadınlar kesinlikle ön yargılı yaklaşmamalılar. Spor herkesin hayatında olmalı. Bilek güreşi de kadınların yapabileceği bir spor. Antrenmanlarımız ağır oluyor. Sonuçta profesyonel bir platform. Haftada 4 gün antrenman yapıyoruz. Ne kadar zor olursa o kadar da güzel oluyor başarı. Mezun olduğum da öğretmenlik düşünüyorum."

'ERKEKLER YENİLİNCE BOZULUYOR'

Üniversitedeki bazı erkek arkadaşlarının bilek güreşçi olduğunu öğrendiklerinde kendisiyle bilek güreşi yapmak istediklerini belirten Ümran Keser, " Okulda, bilek güreşçisi olduğumu duyunca bilek güreşi yapmak isteyen çok arkadaşım oluyor. Özellikle erkekler. Ama artık yapmıyorum çünkü yendiğim zaman bozuluyorlar. Kimseyi de rencide etmek istemiyorum. O yüzden artık yapmama taraftarıyım" diye konuştu.

Ümran Keser 4-5 ay sonra Türkiye Şampiyonası sonra da Avrupa Şampiyonasının olacağını belirterek, "Antrenmanlarımıza kaldığımızdan yerden devam edip yine ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'SAĞ VE SOL KOLDA ŞAMPİYON OLAN TEK SPORCUMUZ'

Bilek Güreşi Milli Takımın antrenörlüğünü de yapan Şener Arslan da, "Ümran, sağ ve sol kolda dünya şampiyonu oldu. Bu da düzenli antrenman yapmanın bir sonucu. Ümran, Türkiye Milli Takımında sağ ve sol kolda şampiyon olan tek sporcu. O nedenle Eskişehir olarak gururluyuz. Milli

takım antrenörü olarak bundan daha büyük bir mutluluk olamaz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

-Ümran'ın antrenörü Şener Arslan ile antreman yaparken,

-Ümran'ın başka bir kadın sporcu ile antreman yaparken,

-Ümran Keser'in spor salonunda ağırlık çalışması yapması,

-Salondaki diğer sporcuların çalışma sırasında çekilen görüntüleri,

-Ümran'ın kazandığı 2 altın madalya ve kupayla çekilen görüntüsü,

-Ümran Keser'in konuşması,

-Antrenör Şener Arslan'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR/DHA ====================================== Milas'ta zeytin hasat şenliği MUĞLA'nın Milas ilçesinde 5'ncisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin kortej yürüyüşü, bugün saat 10.00'da Baltalıkapı önünden start aldı. Postane Yokuşu, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan geçilerek, yürüyüş Atapark'ta tamamlandı. Burada halk oyunları gösterisi sunuldu. Ardından Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir ve Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından birer konuşma yapıldı. Konuşmalardan sonra stantları gezen katılımcılar, buradan Menteşe Mahallesi'ndeki hasat etkinliğine geçti. Ardından Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasında sıkım etkinliğine katılındı. Birinci gün, Milas Amfitiyatro'da Dr. Ender Saraç tarafından gerçekleştirilen söyleşi ve workshop etkinliği, kadın çiftçiler tarafından düzenlenen defile, tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve Grup Pusula konseriyle son buldu.

ŞENLİĞİN İKİNCİ GÜNÜ PROGRAMI Şenliğin 2'inci günü yarın (pazar) saat 09.00'da, Çöllüoğlu Hanı'nda düzenlenecek fotoğraf ve el sanatları sergisiyle başlayacak. Saat 11.00'de liseler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, ödülleri verilecek. Saat 13.30'da Atapark'ta 'Zeytin ve Zeytinyağı Turizmi' konulu panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından Atapark'ta, 14.10'da kaliteli zeytinyağı tanıma programı gerçekleştirilecek. Şenlik saat 15.00'de Atapark'ta düzenlenecek 'sınır tanımayan şefler der' adlı Uluslararası workshop etkinliğiyle sürecek. Workshop'un ardından saat 16.00'da yine Atapark'ta ilçeler arası yemek yarışması düzenlenecek. Saat 17.30'da yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Saat 18.30'da Yörük Türkmen Derneği tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek. Milas 5. Zeytin Hasat Şenliği saat 19.00'da Atapark'ta gerçekleştirilecek Derya Uluğ konseriyle son bulacak. DESTEK VEREN KURULUŞLAR Bu yıl 5'incisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne Milas Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediye Başkanlığı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Milas Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksek Okulu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürlüğü, TARİŞ Milas Zeytin-Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası, Milas Süt Birliği, Sınır Tanımayan Şefler Derneği, Milas Mahalle Muhtarları Derneği, Milas'ı Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Zeytin Dostu Derneği, Zeytin Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Milas Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş destek verip, katkıda bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Şenlik yürüyüşünden görüntü - Konuşmacıların görüntüsü - Stantların ziyaretinden görüntü - Şenlik açılış kurdele kesiminden görüntü Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), DHA) ====================================== 'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)-KARS'ın Selim ilçesinde 2 yıl önce Ayşen Arda'nın girişimleriyle kurulan Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçe merkezi ve 5 köyde kadınların umudu oldu. Kadına toprağı, ahırı, hayvanı ve tandırı sevdirerek, göçü önlemek için yola çıkan kooperatif aynı zamanda kadının aile bütçesine de katkı sağlamasını hedefliyor.

Yardımcıları Başak Koç, Ayşe Karabey ve 30 kadın üyesiyle gecesini gündüzüne katarak kadını köyde tutup göçü önlemek ve tarımda kalkınmayla aile bütçelerine katkı sağlamaları için çalışan Başkan Ayşen Arda, projenin meyvelerini almaya başlamanın sevincini yaşıyor. Merkez ve 6 köyde başlatılan, ikinci hedefte 10 köyü içine alacak olan ve daha sonra da Selim ilçesinin tüm köylerini kapsayacak şekilde çalışmalarını hızlandıran Toprağın Sultanları, diğer köylerden de kurslara katılan kadınları kabul ederek alanı genişletiyor.

Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulduktan sonra KOSGEB'in Girişimci Semineriyle işe başladı. Tüm kadın üyelerin katılım gösterdiği seminerin ardından Tarım Bakanlığı'nın Tarımda Genç Bayan Çiftçiler semineri, arcılık kursu ve kırsal turizm kurslarına da katılım sağladı. HABİTAT'ın verdiği Finansal Okur Yazar Kursu, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kişisel Gelişim İletişim Kursu sonunda da 'Gücüne güç katan kadınlar' yazılı sertifikalar verildi. 8 Mart 2017'de Milli Tarım Projesi'yle Ankara'ya giden Selimli Toprağın Sultanları, 20 Şubat 2018'de de Cumhurbaşkanlığı'nın 'Çiftçiler Buluşuyor' programına katılmak için Ankara'ya gitti. Bakü-Tiflis- Kars (BTC) boru hattı projesiyle programları halen devam eden Toprağın Sultanları, Genç Çiftçi projelerine de katılıyorlar. TANAP'tan bir üyeye kaz projesi de çıkaran Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin web sitesi hazırlığı sürerken İsim tescili ve patenti de alındı. Toprağın Sultanları Tarım Bakanlığı'ndan satış belgesinin alınmasıyla e- ticaretten de satış yapacaklar. Böylece kendi ürettikleri süt ve bakıp besledikleri hayvanlarla imalatlara başlayacaklar. Sucuk, kavurma, bal imalatları da yapılacağı gibi çeçil peyniri, tandır ekmeği, kaz ve diğer yerel ürünleri de satışa sunabilecekler.