DHA YURT BÜLTENİ 10

Gökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptı... Vatandaştan 'halat' desteği Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu, meydana gelen makine arızası nedeniyle Kuzu Limanı’na halat yardımıyla yanaştı. Gemiye atılan halat, iskeledeki demire bağlanmak için vatandaşların yardımıyla çekilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kabatepe Gökçeada seferini yapan GESTAŞ firmasına ait 57. Alay Feribotu, saat 10.30 sıralarında Gökçeada’ya yanaşırken, makinelerinden birisi arıza yaptı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle iskeleye yanaşmakta güçlük çeken gemi, atılan bir halat yardımıyla yanaştırıldı. Halatı, iskeledeki demire bağlamak için çok sayıda vatandaş çekti. Gemi, halat yardımıyla iskeleye yanaştıktan sonra, yaklaşık yarım saat mahsur kalan yolcu ve araçlar tahliye edildi. Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gemimiz, Gökçeada İskelesi’ne yanaşma sırasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatılmış; geminin baş kısmı iskelede bulunan demirlere bağlanan halatlar yardımıyla yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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vatandaşların halatı çekmesi DGS'DE ====================== Yolcu minibüsü, iki bina arasındaki boşluğa uçtu: 12 yaralı Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen yolcu minibüsü, iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada 1'i ağır, 12 kişi yaralandı. Gölcük merkez ile Şirinköy arasında sefer yapan Tayfun Işık yönetimindeki 41 E 9406 plakalı minibüs, Şehitler Caddesi'ne geldiğinde, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada, araçta bulunan 1'i ağır, 12 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza alanı

İtfaiye ekipleri

Araçtan görüntüler ====================================== Aydınlatma direğinde intihara kalkışan genci polis ikna etti

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki aydınlatma direğinde intihar girişiminde bulunan Hasan İ. (27), polisler tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, bugün öğleden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin otoparkında bulunan aydınlatma direğine çıkan Hasan İ., maddi imkansızlık yüzünden atlayacağını söyledi. Direğin en üstüne kadar çıkan Hasan İ.'yi görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, direkteki Hasan İ. ile konuşmaya başladı. Polisler, bir süre konuştuktan sonra ikna olan genci direğe yanaşan itfaiye aracıyla aşağı indirdi.

Öte yandan Hasan İ.'nin daha öncede intihar girişiminde bulunduğu ve çevredekilerin aralarında topladığı parayı vermesiyle ikna edildiği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İntihar girişiminde bulunan genç

- Ekipler

- Polisin ikna çabası

- Çıktığı direkten indirilmesi

- Polis arabasına konulması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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====================================== Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı TÜRKİYE'nin birçok şehrinde hırsızlık yaptığı tespit edilen ve bir süredir aranan A.D.(19) ve A.K.(41), Afyonkarahisar'da polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin apartmanların dışındaki borulardan tırmanarak dairelere girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kocatepe Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede hırsızlık yaptığı belirlenen A.D. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Apartmanın dışındaki borulardan tırmanarak daireye çıktığı tespit edilen 2 şüpheli sahte kimlik verdikleri polisin elinden kaçarak kurtulmaya çalıştı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalanan A.D. ve A.K. polis merkezine götürüldü. Yaşanan kovalamacada bir polis memurunun da yaralandığı belirtildi. İfadeleri alınan A.D. ve A.K.'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde benzer yöntemlerle hırsızlık yaptığı ve yaklaşık 2 aydır arandığı ortaya çıktı. Haklarında hazırlanan 15 ayrı dosyayla birlikte 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K.'nin sol kolunun alçıda olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye dışından detay

- Şüpheliler getirilirken detay

- Şüpheliler polis ekiplerinin kontrolünde adliyeye girerken detay

- Yunus ekiplerinden detay

- Genel detay HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ====================================== Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde eğitimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramalarda 86,90 gram skunk, 14,19 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ile bölücü terör örgütü PKK ile ilgili kitaplar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si, uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.