DHA YURT BÜLTENİ 10 Yargıtay az buldu, kuma yüzünden intiharda kocanın cezası 12,5 yıla çıkarıldı Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, 6 yıl önce üzerine kuma getirildiği için 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atladığı iddia edilen Netice Barçın'ın (28) ölümüyle ilgili 'eziyet' suçundan eşi Kamil Barçın'a (35) verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından az bulundu. Bozma kararı üzerine yeniden yargılanan ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Barçın'ın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Olay, 3 Haziran 2012 tarihinde, merkez Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Netice Barçın, oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak, yaşamına son verdi. Kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ve kuma olarak eve getirdiği Esengül N.'yi sorumlu tutan baba Necati Kayık, savcılığa başvurdu. Olayın ardından kuma Esengül N., memleketi Adana'ya gitti. Şikayet üzerine 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Kamil Barçın, 25 Aralık 2014'teki karar duruşmasında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat ederken, 'eziyet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Esengül N., 'basit kasten yaralama' suçundan beraat etti.

YARGITAY, KARARI BOZDU

Netice Barçın'ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının cezayı az bulup, kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. 8'inci Ceza Dairesi'nce Esengül N.'ye verilen 'beraat' hükmü yerinde bulunup onanırken, Kamil Barçın'a verilen ceza ise az bulunarak, karar bozuldu. Kamil Barçın'ın, olay günü 1'er saat aralıklarla 2 kez eve gelip, eşini kontrol ettiğine değinilen bozma kararında şöyle denildi:

"Eve her geldiğinde Netice ile tartıştıkları, bir süre sonra Netice'nin evden çıktığının Esengül tarafından kendisine söylenmesi üzerine eve döndüğü sırada apartmanın merdiven boşluğunda Netice ve kızlarının birlikte aşağı indiklerini görüp Netice'yi içeriye götürdüğü ve ev içerisinde darp ettiği, bu şekilde eşini bir yere gitmek veya bir yerde kalmak özgürlüğünden yoksun bırakmak suretiyle yüklenen suçu işlediği, bahsi geçen eziyet suçu kapsamında değerlendirilemeyip ayrı bir suçu oluşturacağı anlaşıldığından, sanığın ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçunu işlediği gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatına karar verilmesi."

'ONUR KIRICI OLAYA DAYANAMADI'

Sanığın ölen eşi ile evlilik birliği içindeki ortak konutlarına, gayrimeşru ilişki yaşadığı Esengül N.'yi getirip, birlikte yaşamaya zorladığına ve bu nedenle sık sık tartıştıklarına değinen Yargıtay tarafından 'eziyet' suçunun alt sınırdan verilmesi eleştirildi. 8'inci Ceza Dairesi'nce "Netice'nin olay günü ve öncesinde sanık tarafından darp edilmesi, ailesi ile görüştürülmemesi, evden çıkmasına izin verilmemesi gibi nedenlerden dolayı gerek ailesi, gerekse yaşadığı çevre nezdinde küçük düşürülüp zor durumda bırakıldığı, yuvasının dağılmasını istemeyen ve yakınlarına bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren ölenin, bir süre düşürüldüğü bu onur kırıcı duruma tahammül ettiği, ancak maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal şiddete daha fazla dayanamayarak hayatına son verdiği olayda, sanığın vahamet arz eden fiili, meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı da dikkate alınarak üst sınırdan veya üst sınıra yakın bir ceza tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması" denilerek, karar bozuldu.

YENİDEN YARGILANDI

Bozma kararı üzerine 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında; Necati Kayık ve avukatlar hazır bulunurken, Kamil Barçın ise yer almadı. Duruşma hakimi Aydın Başar, sanık avukatı Süha Erdoğdu'ya müvekkilinin neden duruşmaya katılmadığını sordu. Erdoğdu, iki aile arasında sürekli tartışma yaşanması nedeniyle müvekkilinin duruşmaya katılmadığını söyledi. Baba Necati Kayık, damadına en ağır cezanın verilmesini isterken, avukatı Ferhat Emer de hükümle birlikte Kamil Barçın'ın tutuklanmasını talep etti.

'YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜME GÖTÜRÜLMÜŞ'

Mahkemeye yazılı savunma gönderen Kamil Barçın ise suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan hakim Aydın Başar, "Geride kalanlar için üzücü bir olay. Vicdani kanaatimiz, atılı suçu işlediğine dair. Kastan öldürme yok evet ancak kuma ile birlikte yaşamaya zorlanması bardağı taşıran son damla olmuş. Gencecik bir kadın yavaş yavaş ölüme götürülmüş ve intihar etmiş. Gerekçemizi kararımızda açıklayacağız" diye konuştu.

HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLAMA ÇIKTI

Kamil Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza, 8 yıla çıkarıldı. 'İyi hal' indimi uygulayan mahkeme heyeti, Barçın'ı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 'Eziyet' suçundan üst sınırdan olmak üzere 7 yıl hapis cezası alan Kamil Barçın'a, 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Barçın hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Hükmü açıklayan Aydın Başar, mağdur yakınlarına, "Madem adalete güvendiniz, taşkınlık yaşanmasın. Adaletin hükmü egemen oldu" dedi.

Öte yandan önceki celse yargılamada damadının, kuma getirdiği kadın ile birlikte kızını öldürdüğünü ileri süren acılı baba Necati Kayık'ı Aydın Başar, "Necati amca, acınızı anlıyorum. Adalet için buraya geldiniz; sabredip, bekleyeceksiniz" diyerek, sakinleştirmeye çalışmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

/////// ARŞİV - 4 Haziran 2012

-Netice Barçın'ın düştüğü apartman

-Düştüğü yerde bulunan kan izleri

-Kayınpeder Ünal Barçın'ın evin kapısını açması

-Netice Barçın'ın atladığı evin içinden görüntü

-Yerde bulunan cam parçaları

-Netice Barçın'ın elbiseleri

-Netice Barçın'ıın babası Necati Kayık ile röp.

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi

(KJ: Haber : Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) ================ Bisiklet turuna kalp krizi engel olamadı BİSİKLET ile tur yapmak üzere yaşadığı Almanya’dan daha önce kalp krizi geçirmesine rağmen yola çıkan gurbetçi Alpay Çağlar, yaklaşık 4 bin 800 kilometre yol kat ederek Sinop’a ulaştı. Rotasında Karedeniz ve Suriye olduğunu belirten Çağlar, "26 Nisan’dan, Almanya’da kalp krizi geçirdim. Allah’a şükür hiçbir şey olmadı. Bana grip gibi bir şey geldi kalp krizi. Karadeniz sahilinden Trabzon’a gideceğim. Trabzon’dan doğru Ankara, Nevşehir sonra Antalya, Antalya’dan sonra Akdeniz sahilinden Mersin’e doğru gideceğim. Oradan sonra rotam belli değil. Belki İskenderun üzerine Suriye’den geçerim" dedi.

Almanya’dan 16 Ağustos’tan yola çıkan Alpay Çağlar, kilometrelerce yol kat ettikten sonra Sinop'a geldi. Çağlar'ın, bisiklet ile tur yapmak üzere yaşadığı Almanya'dan daha önce kalp krizi geçirmesine rağmen yaklaşık 5 bin kilometre yol kat etmesi dikkat çekti. Maceralı yolculuğunu anlatan Alpay Çağlar, "16 Ağustos’ta Bremen Almanya’dan yola çıktım. Önce Köln tarafına gittim. Daha sonra Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Hırvatistan’dan sonra kısa bir parça Bosna Hersek, Arvanutluk, Yunanistan diyerek Atina’dan vapurla İzmir’e geldim. Sonra Sinop’a vardım" dedi. '4700-4800 KM YOL KATEMİŞİMDİR' Çağlar tahmini kat ettiği yolun 4700-4800 kilomtre olduğunu ifade ederek, "Hiç bakmadım ama 5000’e yakın oldu artık. Bunları hesaplamak bana stres yapıyor. Onun için daha fazla zevkimi alıyorum. Buradan sonra Trabzon yoluna çıkacağım. Karadeniz sahilinden Trabzon’a gideceğim. Trabzon’dan doğru Ankara, Nevşehir sonra Antalya, Antalya’dan sonra Akdeniz sahilinden Mersin’e doğru gideceğim. Oradan sonra rotam belli değil. Belki İskenderun üzerine Suriye’den geçerim" diye konuştu.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİM' Almanya’da kalp krizi geçirdiğini anacak sağlığının iyi olduğunu kaydeden Çağlar şunları söyledi: “Ne kadar sürer bu tur bilmiyorum. 8 ay olabilir. 6 ay olabilir. 9 ay olabilir. Bakalım zamanım var. 26 Nisan’dan, Almanya’da kalp krizi geçirdim. Allah’a şükür hiçbir şey olmadı. Bana grip gibi bir şey geldi kalp krizi. Hava gibi olmasın ama gerçekten öyle bir olay oldu. Anjiyo yaptılar. 3 hafta rehabilitasyon zamanı geçirdim. Ondan sonra son kontrolde doktora böyle bir tur planladığımı söyledim. O da bana istiyorsan Mars’a git ama ilaçlarını al dedi. Nabzına ve tansiyonuna dikkat et dedi. Bende onu yapıyorum zaten. “dedi. Bisikleti ile gezdiği yolların arasında en çok zorlandığı yolun Karadeniz yolları olduğunu belirten Çağlar; dünyanın en zor yollarınının Arnavutluk ve Hırvatistan’da olduğunu da ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alpay Çağlar’ın bisiklet ile tur atması

-Alpay Çağlar açıklamaları

- Alpay Çağlar’ın bisiklet ile tur atması

-Alpay Çağlar açıklamaları

-Detay Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

(SÜRE:3:14 Dk) (BOYUT: 358 MB)

====================================== Otistik Edanur'dan polislere mini konser BURSA İl Emniyet Müdürlüğü, 150 engelli çocuk ile ailelerini Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde ağırladı. Çocuklar polis ağabeyleriyle birlikte ekip araçlarına binerken, 13 yaşındaki otistik Edanur Altun, polislere ve arkadaşlarına söylediği şarkılarla mini konser verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonda 150 engelli çocuk ile aileleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada bir araca gizlenen maddeyi bulan Narkotik köpeği 'Rona' çocuklar tarafından alkış aldı. TOMA'nın su sıkma gösterisi büyük beğeni toplarken, daha sonra trafik ve Yunus ekiplerinin motorlarına binen çocuklar polis büyükleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Programın sonunda 13 yaşındaki otistik Edanur Altun, mikrofonu alarak polislere ve arkadaşlarına söylediği şarkılarla mini konser verirken, onu dinleyenler de şarkılarına alkışlarla eşlik etti. Programın ardından polisler çocuklara hediye dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Engelli çocuklar polislerle fotoğraf çekilmesi

-Narkotik Köpeği rona'nın gösterisi

-Çocukların narkotik köpeği ronayı sevmesi

-TOMA su sıkarken

-Otistik Edanur şarkı söylerken

-Detaylar Süre: 2.56 Boyut: 328 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN, BURSA (DHA) ====================================== İnşaat firması sahibi ofisinde öldürüldü, sekreteri yaralandı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, işyerinde bulunduğu sırada av tüfeğiyle ateş edilen inşaat firması sahibi 40 yaşındaki Mehmet Yamer öldü, sekreteri 27 yaşındaki Revzan Akbulut ise yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, kimin yaptığı henüz belirlenemedi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Mehmet Yamer'e ait işyerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeğiyle art arda ateş etti. Silahlı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden işyeri sahibi Mehmet Yamer, olay yerinde öldü, sekreteri Revzan Akbulut ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Akbulut'u ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yamer'in cesedi ise olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, saldırıyı kimin düzenlediğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Aynı işyerinin bir hafta önce de kurşunlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşyeri önünden detay ve genel görüntüler

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüler

- Hayatını kaybeden Mehmet Yamer'in resmi Haber-Kamera:ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ====================================== Turfanda çilek çıktı ANTALYA'nın Serik ilçesinde çilek hasadı başladı. Mevsimin ilk hasadı kilosu 20 liradan satılırken, üretici Savaş Çelik'e çeyrek altın hediye edildi.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki çilek seralarında ilk hasat yapıldı. Üretici Savaş Çelik, yılın ilk hasadı olarak topladığı 5 kilo çileği Serik Hali'ne getirdi. Yılın ilk hasadı kilosu 20 liradan komisyoncu Hasan Ali Topcu tarafından alındı. Savaş Çelik'e yılın hasadı dolayısıyla çeyrek altın hediye eden Hasan Ali Topcu, çileğin şu an piyasada 20-25 lira fiyat aralığında işlem gördüğünü ifade etti.

Üretici Savaş Çelik ise mevsimin ilk meyvesini toplamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Antalya bölgesinde en fazla çilek ekiminin yapıldığı bölgenin Kadriye Mahallesi olduğunu belirten Çelik, "7 dekar serada yetiştirdiğimiz çileğin ilk hasadını yaptık" dedi.