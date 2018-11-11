DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT ER İBRAHİM ÖZKUR, MUŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan topçu er İbrahim Özkur (21), memleketi Muş'un Varto ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit er İbrahim Özkur'un cenazesi, bu sabah Van'da düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle baba ocağı Muş'un Varto ilçesine getirildi. Kudbettin- Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan evli ve 1 çocuk babası şehit İbrahim Özkur'un cenazesi, Hacı Kaya Özel Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askerler, şehit Özkur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınları, şehit Özkur'un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi, Bakan Süleyman Soylu ve törene katılanların omuzlarında bir süre taşındıktan sonra defnedilmek üzere ilçeye bağlı Leylek köyüne götürüldü. Şehidin cenazesi, burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. İlçede marangozluk yaptığı belirtilen İbrahim Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı ve eşinin de ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Şehidin cenaze töreni

-Bakan Soylu'nun tabutu taşıması

-Cenaze töreni (Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) =================================================== 2)ANMA TÖRENİNDE, ATATÜRK'E HAKARETTEN GÖZALTINA ALINAN ÜNİVERSİTELİ KIZ TUTUKLANDI EDİRNE'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde dün tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, pişman olmadığını Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi. Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Edirne adliyesi

-Edirne Devlet Hastanesi

-Polisin aracının gelişi

-Şahin'in hastaneye girişi

-Sağlık kontrolü için bekleyişi

-Emine Şahin yakın detay

-Hastaneden çıkışı

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- =============================================== 3)MEYDANDA ELİNDEKİ BENZİNLE İNTİHARA KALKIŞTI MANİSA'nın en işlek adreslerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen 52 yaşındaki Zeki Ç., oğlunun cezaevinde olduğunu eğer tahliye edilmezse, üzerine döktüğü benzini ateşe vereceğini söyledi. Polisin uğraşı sonucu ikna edilen Zeki Ç. eylemine son verirken, emniyete götürüldü.

Olay, bugün 14.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Meydana 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen Zeki Ç., heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Torununu meydanda bir köşeye bırakan Zeki Ç., üzerine yanında getirdiği pet şişedeki benzini döktü. Yere oturan Zeki Ç., intihar edeceğini söyledi. Olayı görenlerin ihbarıyla meydana itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun serbest bırakılmasını isteyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Zeki Ç., polis tarafından ikna edildi. Oturduğu yerden kalkan Zeki Ç., torununu da kucağına alarak polis otosuna bindirildi, emniyette götürüldü. Zeki Ç.'nin oğlunun hangi suçtan ve ne zamandır cezaevinde olduğu öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Vatandaşın yerde oturarak ikna edilme anı

- Vatandaşın ikna edilerek kucağındaki torunuyla ekip otosuna götürülme anı

- Genel ve Detay görüntü (Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ======================================================== 4)KAMYON ŞOFÖRÜNÜ POMPALI TÜFEKLE YARALADILAR ADANA’da kamyon şoförü Erhan Tanrıkulu, kamyonunu park ettiği sokakta kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.Olay, Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Erhan Tanrıkulu, 01 KAG 73 plakalı kamyonunu 3720 sokağa park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Birkaç kez tüfek sesi duyduğunu belirten mahalle sakinleri, Tanrıkulu’nu yaralayan 2 kişinin bir otomobille bölgeden hızla uzaklaştığını kaydetti.

Baş ve sırt kısmından saçmalarla yaralanan Tanrıkulu, tedavi edilmek üzere ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tanrıkulu’nun vurulduğu sokakta inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çok sayıda kovan buldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri Tanrıkulu’nu vuran zanlıları arıyor.