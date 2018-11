DHA YURT BÜLTENİ-10

BODRUM (Muğla), (DHA)

2)GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SARIEROĞLU: TÜRKİYE İLK KEZ E-TEMAYÜL SİSTEMİNİ UYGULADIK

AK Parti'de 81 ilde eş zamanlı olarak 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerle ilgili aday adaylarI için temayül yoklaması yapıldı. Kayseri'de yapılan temayül yoklamasına başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ilk kez uygulanan e-temayül sistemini ortaya koyduk. Böylelikle kağıt israfının önüne geçtik" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan temayül yoklamasında ilçeler için kurulan masalardaki yetkililerle görüşen AK parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada "Bugün parti olarak teşkilatlarımızla birlikte bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de AK Parti olarak 16 yıldır iddiamızı ortaya koymuştuk. Aslında yeni bir sistemle de AK Parti ailesi olarak yeniliklerin, ilklerin partisi olduğumuzu da tekrardan göstermiş olduk. Bu sistem Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde e- temayül sistemiyle bu süreçte teşkilatlarımızın aday adaylarıyla ilgili gönüllerinden geçen isimleri istiyoruz. Bu süreç gerçekten bizim için çok başarılı geçti. Kağıt israfının olmadığı amcalarımız, teyzelerimiz her yaştan kardeşimizin kolaylıkla içleri rahat olarak kullanmış oldukları oylarıyla çok başarılı oldu. Bu bağlamda seçim işleri başkanlığımızı tebrik ediyorum. İlkleri yapmak zordur ve risklidir bu riskleri göze aldıklar. Bugün tüm illerden aldığımız habere göre sistemin başarıyla işletildiğini görüyoruz. Kayseri'de de 16 ilçemizde ve 2 bin üzerinde delegemizle bu süreci gerçekleştirdik" dedi. Genel Başkan yardımcısı Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz nasıl bu yeniliği gerçekleştirdiysek tüm birimlerimizin ortak ve eş güdümlü çalışmasıyla hem teşkilatlarımızın hem vatandaşlarımızın görüşlerini alacağımız çok farklı mekanizmaları devreye soktuk. Vatandaşlarımıza SMS oylamalarıyla, telefonla, sahadaki ekiplerimizle mevcut belediye başkanları ya da bu süreçte kimi belediye başkanı olarak görmek istedikleriyle ilgili sorularımızı yönelttik. Yine AK Parti olarak anketleri düzenli olarak yapan bir partiyiz. Sadece seçim dönemlerinde değil halkımızın her an ne dediğine kulak verdiğimiz için saha çalışmalarını düzenli olarak yapıyorduk. İnşallah bu süreçler, halkımızın söyledikleri, sokağın sesi ve teşkilatlarımızın bizlerden beklentilerini birleştirerek en doğru, en güçlü adaylarla AK Parti ailesi olarak bu seçimde yolumuza devam edeceğiz.