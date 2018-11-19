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DHA YURT BÜLTENİ 10

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

DHA YURT BÜLTENİ 10 KURA NEHRİ BUZ TUTTU ARDAHAN'ın Göle İlçesi'nden doğan Kura Nehri, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10.4 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.

DHA YURT BÜLTENİ 10

KURA NEHRİ BUZ TUTTU

ARDAHAN'ın Göle İlçesi'nden doğan Kura Nehri, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10.4 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.
Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Kura Nehri'nin bu yıl geç donduğunu söyleyen vatandaşlar, "Kura Nehri havaların soğumasıyla birlikte buz tuttu. Buzun kalınlığı 4-5 santim kadar. İlerleyen günlerde buzun kalınlığı 20-30 santimi bulur. Buzun üstünde halaylar çekiyoruz, Kızakla kayıyoruz, hatta üzerinde araçlarımızla dirift atıyoruz" dediler.
Ardahan merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.5 derece ile Yanlızçam Kayak merkezinde ölçülürken, Göle ilçesinde sıfırın altında 15.6, Damal ilçesinde sıfırın altında 12.5, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 10, Hanak ilçesinde sıfırın altında 9.7 ve Posof ilçesinde sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kura nehrinden genel görüntü
-Ardahan Köprüsü ve kalesinden görüntü
-Vatandaşla röp.

Haber-Kamera

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