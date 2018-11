DHA YURT BÜLTENİ 10

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: PKK, FETÖ, DEAŞ, HER TERÖR ÖRGÜTÜ ÜLKENİN BAŞINA BELADIR (EK) 1)GEMİ TRAFİK İZLEME MERKEZİ'Nİ AÇTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasını Barbaros Hayrettin Paşa'nın sözüyle şöyle tamamladı: "Söylenecek her söz söylendi. Lafı uzatıp zurna yapmaya gerek yok. İşte hizmet. Hizmeti yapanlar da burada. Merkezin denizde can ve mal emniyetini çok daha fazla sağlayacağı aşikar. Bunu ancak gelişmiş ülkeler yapabilir. Türkiye bu konuda gelişmiş ülkeler arasında. Dolayısıyla 'Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur' sözü Barbaros Hayrettin Paşa'dan bize mirastır. Şunu unutmayalım kara hudutlarımızın uzunluğu, deniz hudutlarımızın uzunluğunun sadece üçte biri kadardır. Türk millete denizci bir millettir." Konuşmalardan sonra merkezin açılış kurdelesi kesildi. Merkezi gezen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

HATAY'dan 6 gün önce halası 20 yaşındaki Asiye D. tarafından kaçırılan 5 yaşındaki A.D. adlı kız, polisin dün Adana'da düzenlediği operasyonla otogarda bulundu. A.D., 16 Kasım günü psikolojik tedavi gören halası Asiye D. tarafından evlerinden kaçırıldı. Hala ve küçük çocuğu her yerde aramaya başlayan polisler, Asiye D.'nin gitme ihtimali olan adreslerde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı.

Asiye D.'nin Adana'da görüldüğü ihbarını alan ekipler, dün kent genelindeki otogarlar ve tren istasyonunda arama çalışması başlattı. Asiye D. ve minik A. ile birlikte Yüreğir Otogarı'nda bulundu. Asiye D. ve beraberindeki Levent C. gözaltına alınırken, küçük kız Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Asiye D., "Kesinlikle kaçırılma olayı yok. Yeğenim benimle gelmek istedi" dedi. Levent C. de kendilerine iftira atıldığını öne sürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

