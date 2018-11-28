DHA YURT BÜLTENİ 10

Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı iken, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2018'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada başından vurulup yaşamını yitirdi. Elçi'nin, ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Musa Farisoğlu ve Remzi Tosun, eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve bölge kentlerin barolarına üye avukatlar, adliye önünde bir araya geldi. Tahir Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüyen kalabalıktakiler, buraya karanfil bıraktı. Tahir Elçi'nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklamasının metninin okunduğu anmada, saygı duruşunda bulunuldu.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi'nin bir dünya kültür mirası olan ve her gün yavaş yavaş yok edilen tarihi ve kültürel mirasın korunması pahasına canını verdiğini söyledi. Elçi'nin vurulma olayının aydınlatılmasını isteyen Aydın, şunları söyledi:

"Dönemin iktidar sahipleri, 'Bu cinayeti aydınlatacağız' dediler. Dediler ama üç yıl oldu bir arpa boyu yol gidemediler. 3- 5 kovanı bile toplayamadılar. Bazı kamera görüntüleri ortadan kayboldu, bazı kameralar bozuldu, bazı görüntüler de her nedense silindi. Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan rapor, bugüne kadar bizlerden ısrarla gizlendi ve gizlenmeye de devam ediliyor. Sözler bir kez daha tutulmadı ve failler hala aramızda dolaşmaya devam ediyor. Tahir Elçi dosyası da, binlerce faili meçhul dosyasının tozlu rafları arasında unutulmak ve unutturulmak istenmektedir. Ama buna izin vermeyeceğiz. Tahir Elçi'nin inadı ile takip edeceğiz, soruşturacağız ve failleri yargı önüne çıkaracağız. Aynı zamanda bir Diyarbakır sevdalısı olan sevgili Tahir Elçi, yaşadığı bu kadim şehre ve bu kadim şehrin tarihine duyduğu sevgiyi 'Diyarbakır'da bir günü, Paris'te bir ömre değişmem' diyerek anlatmıştır. Başkanımız, yaşanan çatışmalarda yok edilen kültürel mirasa sahip çıkmak ve yıkımlara, ihlallere dikkat çekmek amacı ile gittiği Dört Ayaklı Minare'de 'bir toplumu yok etmenin en etkili yolu, onun tarihini yok etmektir' diyerek toplumsal belleğimize yönelik bu suikasta da dikkat çekmiştir. Baro başkanımız sevgili Tahir Elçi'nin mücadelesi salt bölge halkının sorunları ile sınırlı kalmamış, tüm Türkiye halkının yaşadığı hak ihlallerine de kayıtsız kalmayarak mücadelesini sürdürmüştür. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, faillerini bulma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz ve seni asla unutmayacağız."