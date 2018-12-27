DHA YURT BÜLTENİ -10 KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN İŞÇİLERİ AFAD KURTARDI Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın İscehisar- Çobanlar yolunda meydana geldi. İscehisar ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan 30 işçi, mesai bitimi Çobanlar ilçesine doğru servis araçlarıyla yola çıktı. Göynük köyü mevkisinde kar yağışı ve sürgün nedeniyle yol kapanırken, ilerleyemeyen servis midibüsündeki işçiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine AFAD ekipleri, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda olay yerine ulaşan AFAD ekipleri midibüsü ve içindeki işçileri çekiciyle kurtardı. Mermer işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kapanan yol ise Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AFAD ekipleri ve midibüsten detay (Görüntüler cep telefonu)

HABER: Satılmış AKKAŞ- KAMERA: AFYONKARAHİSAR, (DHA) =================== YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Karla mücadele ekipleri ilçede yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan soğuk hava, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı merkezde 10 santim, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüğü ilçede, kar yağışının bugün ve yarın süreceği belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ===================== OKULDA YANGIN PANİĞİ, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ Bartın Umut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde arızalanan jeneratörden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Okulda bulunan öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sabah saatlerinde, Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan Umut Özel Eğitim Mesleki Merkezi'nde yangın paniği yaşandı. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitim gördüğü okulun bodrum katında bulunan arızalanan jeneratörden dumanlar yükselmeye başladı. Okulun tamamını kaplayan dumanlar nedeniyle 100 öğrenci öğretmenler tarafından tahliye edildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda, öğretmenlerin haber vermesiyle okula gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Öğrenciler güvenli şekilde dışarıya çıkartılırken, okulu kaplayan duman tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul binasında çıkan dumanlar

-Panik anları

-Öğrencilerden itfaiyeden detay fotoğraflar Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ================== SİLAH KAÇAKÇILARININ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ Doğu Karadeniz Bölgesi'nden temin ettikleri silahları, Erzurum'a getirerek satan 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, silah tacirlerinin şifreleri de ortaya çıktı. İddianamede şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için 'silah' yerine, 'tosun', 'araba', 'doğan' gibi şifreler kullandıkları yer aldı. 9 mm çapında tabanca için ise '9 yaşındaki çocuk' dedikleri ifade edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattığı incelemede 6 kişilik bir çete tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Takibin sonunda geçtiğimiz 13 Temmuz günü düzenlenen ve bir de drone kullanılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3'ü tutuklanan ancak daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Muammer T. (31), Muhammet B. (34), İlhami A. (38), Metin Ç.(43), Taner K. (44) ve Şerafettin B. (46) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Açılan davada tüm şüpheliler hakkında 'silah ticareti' suçundan 8'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Savcısı Faruk Sarıoğlu tarafından hazırlanan iddianame şüphelilerin, polisten kaçmak için kullandıkları şifreleri de ortaya çıkardı. Savcı Sarıoğlu, iddianamesinde gerek güvenlik gereksinimi, gerekse merak nedeniyle vatandaşların silaha olan talebi karşısında, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarının ortaya çıktığını, bunun da bu suçu işleyenlerin para kazanmalarına yol açtığını ifade etti. Yasadışı el yapımı silah imalatının, Doğu Karadeniz bölgesinin dağlık ve ormanlık alanlarında, yerleşim yerlerinin dışında, ulaşımı güç olan noktalarda gerçekleştirildiğine vurgu yapan Savcı, "Bu tür silah imalatı, bölgenin yöresel insanları ve bu işi kendilerine meslek edinmiş belirli aileler tarafından sahiplenilmiş" dedi.

Şüphelilerin Trabzon ve Rize'den temin ettikleri silahları, Erzurum'a getirerek sattıkları anlatılan iddianamede teknik takibe takılan telefon görüşmelerine de yer verildi. Şüphelilerden Taner K. ile silah alıcısı M.Ç. arasında 5 Ocak 2018'de gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikilinin 'silah' yerine 'tosun', 'araba', 'doğan' gibi şifreler kullandığı belirtildi. Aynı görüşmede şüpheliler 9 mm çapındaki tabanca için ise '9 yaşındaki çocuk' şifresini kullanıyor.

İddianameye giren konuşma şöyle:

M.Ç.: Emmoğlu bana acil düzgün bir şey varsa bir bak. İyi bir doğan lazım kurban olayım

Taner K.: Sen ne istiyorsun, bana açık açık de bakayım

M.Ç.: Gardaş doğan lazım, doğan diyorum daha açığı, kapalısı mı var?

Taner K.: Ha bizi benim işimdeki doğanlardan mı? Kaç liran var?

M.Ç.: Düzgün bir şey olacak. On numara bir şey

Taner K.: Sana 2,5- 3 olur

M.Ç.: Çocuk kaç yaşında abi?

Taner K.: Çocuk dokuz

İlhami A. ile Z.A. arasında 26 Mart 2018'de geçen telefon görüşmesi

Z.A.: Tosunu sattın mı, duruyor mu?

İlhami A.: Valla abi tosunuma bugün geldiler vermedim

Z.A.: Kardeşinde sana yanlışlık olmamış

İlhami A.: 13,5 bin alıcısı var dedim. Sana 11,5'a olsun

Z.A.: Tosunu beğenirsem alırım, beğenmezsem sonra demeyesin aramız bozulmasın

İlhami A.: Sıkıntı yok

Tabancasını polise yakalattığı için üzülen Taner K., Muhemmet B. ile yaptığı telefon konuşmasında borçlandıkları için harekete geçmeleri gerektiğini söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ARŞİV

-İl Emniyet Müdürlüğü

-Özel harekatın eve girmesi

-Operasyon bölgesinin drone ile görüntülenmesi

-Eve girilmesi

-Arama yapılması

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) ==================================== ADIYAMAN'DA BİR GECEDE 5 İŞYERİNİ SOYDULAR Adıyaman'da, bir gecede 5 işyerini soyan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Biriketçiler sitesinde sabah işyerine gelen işyeri sahipleri dükkanlarının açıldığını ve güvenlik kameraların kırıldığını görünce durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede işyerlerinden iş aletlerinin ve demir parçalarının çalındığını tespit etti. Polis şüphelilerin yakalanması için gördü tanıklarını dinleyerek çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızlık yapılan işyerleri

- Polisin inceleme yapması

- İşyeri soyulan Ali Yıldız ile röp.

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Biriketlerin kırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

================================ KAYSERİ MERKEZLİ 5 İLDE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU Kayseri merkezli 5 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi, aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kayseri merkezli olarak Nevşehir, İstanbul, Kocaeli ve Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 3 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili ambulans şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Genel detay Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA) ============== İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER OKULDAKİ MAĞAZADAN GİYİNECEK Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Kocatepe ilk ve Ortaokulu, ihtiyaç sahibi öğrencilerin alışveriş yapacağı “okul Mağazasıönı hizmete açtı. Okulun bir bölümünden açılan mağaza da ihtiyaç sahibi öğrenciler, alışveriş yapıp, ihtiyaçlarını giderecekler. Veliler ve öğrenciler tarafından temin edilen giysiler, ayakkabı ve benzeri giysilerin bulunduğu mağaza da ihtiyaç sahibi öğrencilerin içi ısınacak. Düzenlenen törene Kaymakam Şükrü Görücü, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Açılışta konuşan Din Kültürü Öğretmeni Abdülkadir Kurt, “öğretmen en sade ve yalın şekliyle eğiten ve öğretendir öğretmen etrafını gören gözetleyen eksiklikleri giderendir. Öğretmen ya yol bulan ya yol gösteren yeri ve zamanı geldiğinde yoldan çekilendir öğretmen öğrencisinin zihinsel eksikliklerini giderdiği gibi fiziksel ve ruhsal eksikliklerini de giderendir. Eskiden okulumuzda öğretmen arkadaşlarımız maddi durumu olmayan öğrenci ile karşılaştığında bu sorunu ya kendisi çözmeye yada maddi durumu iyi olan birisini bularak çözmeye çalışıyordu. Bu arada zaman kaybı oluyordu, bu zaman kaybını ortadan kaldırmak için okulumuzda bir mağaza açmaya karar verdik. Böylece maddi durumu iyi olan ile ihtiyaç sahibi olan arasında köprü olalım zamanı en iyi şekilde değerlendirelim istedik. Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edilir edilmez sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı hedefledik. Bu sayede okulumuzda yardım kültürü oluşmasını ihtiyaç fazlası giyecek ve kırtasiye malzemesi olan mağazamıza getirecek ihtiyacı olan öğrenci ise gelip mağazadan ihtiyacını almasını sağlamayı planladık böylece veren el alan el birbirini görmeden ihtiyaçların karşılanmasını hedefledik. Bu vesile ile yardımlarını esirgemeyen okul müdürümüz Mahsuni Canbay’a, değerli zümrem Orhan hocama müdür yardımcılarımıza öğretmen arkadaşlarıma okul personeline en önemlisi de gözleri umut dolu kalpleri merhamet dolu cennet kokulu öğrencilerimize ve velilerimize şükranlarımızı sunarız inşallah. Ali İmran suresinin 134. Ayetindeki ‘onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda mallarını harcarlar’ ayetine mazhar olmuşuzdur. Niyetimiz hayırdı akıbetimizde hayır olur. Öğrencilerimize bir nebze olsa da katkı sağlamış oluruz çünkü biz inanıyoruz ki çocuk gülerse dünya güler bu sloganla yola çıktık. Bu çalışmanın okulumuza hayırlı olmasını Cenab ı Allah’tan niyaz eder Saygılarımızı sunarızö dedi.

KİMSENİN HABERİ OLMAYACAK

Kaymakam Şükrü Görücü ise, “güzel bir açılışta birlikteyiz. Emeği geçenleri kutluyorum. Biz daha önce de söyledik; nerede garip, yetim, öksüz varsa her türlü yardımı yapacağız. Burada ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz, arkadaşlarımızca hazırlanan mağazada giyinecek ve bunu kimse bilmeyecek.ö Dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan mağaza gezilerek incelendi.

Görüntü dökümü

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-genel görüntü

-öğretmen ve kaymakamın konuşması

-detaylar 2.57 DK boyut 331 MB HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA) ================== UYUŞTURUCU SATIN ALMAK İSTERKEN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde, M.Z. (25), uyuşturucu satın almak istediği kişiler tarafından dövülüp, boğazına bıçak dayanarak, gasbedildi. Gencin 5 bin lirasını alarak, kaçan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 26 Temmuz'da, Derince'ye bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z., telefonda görüşerek, uyuşturucu pazarlığı yaptığı 3 kişiyle gece saatlerinde çocuk parkında buluştu. Uyuşturucu madde pazarlığı yapan 3 kişi, M.Z.'yi dövdü. M.Z.'nin boğazına bıçak dayayan kişiler, üzerindeki 5 bin lirayı gasbederek, kaçtı. Olayın ardından polise giden M.Z., dövülüp, gasbedildiğini belirterek, şikayette bulundu.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, M.Z.'nin, uyuşturucu madde satın almak için şüphelilerle buluştuğu belirlendi. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 kişinin daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P. (20) olduğunu saptadı. Derince ve İzmit'teki evlerine yapılan baskınla 3 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.