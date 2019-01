DHA YURT BÜLTENİ -10

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taşan Karadere Çayı'nın görüntüsü

-Sular altında kalan köprüden ve yoldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

Bursa’da etkili lodos, yerini hafif rüzgar ve sağanak yağışa bıraktı

Bursa’da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, bugün yerini sağnak yağışa bıraktı.

Bursa’da, 2 gündür etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan lodos, şehrin pek çok noktasında evlerin çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu. Lodos, bugün öğle saatlerinde yerini hafif rüzgar ve sağnak yağışa bıraktı. Lodosun her ne kadar zorluk çıkarsa da havayı temizlemesi açısından Bursa için önemli olduğunu söyleyen vatandaş Murat Altunbaş, "Bursa’da millet rüzgardan şikayet ediyor ama, bu rüzgar olmasa Bursa’nın da kahrı çekilmez. Lodos her tarafı temizliyor. Lodos olmasa Bursa’da çekilmez bu sıkıntı. Rüzgardan sonra yağmur başladı. Bu da her tarafı temizliyor. Bu da Allah’ın bir lutfudur’’ dedi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yağmurlu hava 15 Ocak Salı gününe kadar devam edecek, salı akşam saatlerinden itibaren de Bursa’da kar yağışı yeniden başlayacak.