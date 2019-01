DHA YURT BÜLTENİ -10

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Soğucak köyünden geçen Balıklı Dere’de toplu balık ölümleri yaşandı. Dereden su içen hayvanların da telef olduğu ölümlere, bir çiftlikten bırakıldığı öne sürülen hayvansal ve kimyasal atıkların neden olduğu öne sürüldü. Domaniç ilçesi Soğucak köyünden geçen Balıklı Dere’de toplu balık ölümleri yaşandı. Dereden su için küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Dere suyunun köpürmesi ise köylüleri tedirgin etti. Soğucak Köyü Muhtarı Niyazi Karakuş, köy yakınındaki bir çiftlikten dereye bırakılan hayvansal ve kimyasal atıklar nedeniyle ölümlerin yaşandığını iddia etti. Geçen yıl da aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Karakuş, "Aynı sorun geçen yıl da yaşandı. O dönem son bulmuştu ama şimdi tekrar başladı. Balıklar yeniden deremizde çoğalmaya başlamıştı. Ama ne yazık ki şimdi deremizde canlı kalmadı. Bütün canlıların sağlığı ile oynuyorlar. Biz bunu yapan çiftlik sahibinden şikayetçiyiz. Herkesin sağlığı ile oynuyor. Burada hayvancılık yapan arkadaşların kuzuları, telef oldu. Burada balık, kurbağa hiçbir şey yaşamıyor artık. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan çok şikayetçi" diye konuştu. Köy sakinlerinden Şeref Karakuş ise dere suyunu içen hayvanların hastalandığını belirterek, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bir haftadır hayvanlar bu suyu içmiyor. Başka su yatağımız yok. Kuzularda hastalık var, koyunlarda kuzu atma var. Derede hayvansal atık, kimyasal atık her türlü pislik var. Deremizin adı 'balıklar deresi' idi. Artık adını 'atıklar deresi' verelim diyoruz" dedi. Hayvancılık yapan Aziz Uslu da, "Benim şu ana kadar 7 kuzum, 2 tane de koyunum öldü. 3 gündür hayvan suya çıkmıyor. Çeşmeler dondu, dereden de hayvanlar su içmiyor. Şu an hayvanlarımıza şebeke suyu veriyoruz" dedi. GEÇEN YIL DA TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANMIŞTI Derede geçen yıl Ağustos ayında da toplu balık ölümleri yaşanmış, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından dereden alınan su numunesinde kimyasal madde tespit edilmişti.

Başarı belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş

Diyarbakır'da berberlik yapan Berat Polatoğlu (34), başarılı öğrenciler için kampanya düzenledi ve yarıyıl tatilinde başarı belgesi alan öğrencileri ücretsiz olarak tıraş edeceğini açıkladı. 9 yıldır aynı kampanyayı yürüttüğünü belirten Polatoğlu, bu süre içinde yaklaşık 5 bin öğrenciyi tıraş ettiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 4 kardeşi ile birlikte 2 ayrı berber dükkanı bulunan Berat Polatoğlu, öğrencileri motive etmek amacıyla böyle bir kampanya yürüttüklerini belirtti. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle de başarı belgesi alan erkek öğrenciler ücretsiz tıraş oldu.

ÜCRETSİZ TIRAŞ KAMPANYASI 2 GÜN SÜRECEK

Polatoğlu'nun ücretsiz tıraş kampanyasının bugün ve yarın süreceğini ifade ederek, "Öğrenciler için ne yapabiliriz diye düşündük. Onları başarıya motive etmek için böylesi bir karar aldık. 9 yıldır bu kampanyayı uyguluyoruz. Her geçen yıl daha büyüyor. Diğer şehirlerdeki meslektaşlarımız da bu kampanyaya dahil oldu. Her karne gününde her ustamız yaklaşık 20 kişiyi tıraş ediyor. 9 yılda yaklaşık 5 bin öğrenciye ücretsiz hizmet verdik. Öğrencilere her zaman yardımcı olmamız, onları başarıya motive etmemiz ve onların eğitimine destek vermemiz gerekiyor" dedi.

Başarı belgesi ile kuaföre gelen lise 1'nci sınıf öğrencisi Azad Yavuz, Polatoğlu'nun sürdürdüğü kampanyayı duyduğu gibi başarı belgesini alıp, ücretsiz tıraş olmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Kampanyadan faydalanan 10'uncu sınıf öğrencisi Umut Doğan ise, "Derslerim iyiydi. Takdir belgesi aldım. Böyle bir kampanyaları olduğunu gördüm ve karnemi alır almaz buraya geldim" diye konuştu.