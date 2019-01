DHA YURT BÜLTENİ -10

Antalya'da havanın önceki senelere göre çok yağışlı ve nemli geçmesinden dolayı sebze ve meyvenin kalitesinin düştüğü, üretimin ise azaldığını anlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, Antalya ve çevresinde etkili olan fırtına ve yağışın sebze fiyatlarını önümüzdeki günlerde etkileyebileceğini söyledi. Yağış ve nemli hava nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma yaşandığını, bunun da fiyatlara yansıdığını anlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, çiftçinin daha fazla maliyetle daha az ürün elde ettiğini söyledi. Antalya ve çevresinde birkaç gündür etkili olan yağış ve fırtınanın ardından dün yaşanan hortum felaketinin seralara ve tarım alanlarına çok zarar verdiğini belirten Tosun, bunun önümüzdeki günlerde sebze ve meyve fiyatlarına yansıyabileceğini vurguladı. Tosun, "Seralarda şu an ürün yok, tonaj çok düştü, hastalıklarla uğraşıyoruz. İnsanlar şu anda üründen daha fazla mahsulünü nasıl koruyabileceğinin mücadelesini veriyor" dedi. BİBER VE PATLICAN 10 LİRA Türkiye'nin örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya Hali'nde kilogram fiyatları şöyle: "Domates çeşitleri 3.50- 6 TL, kokteyl domatesi 5-6 TL, sivri biber 10 TL, çarliston biber 9 TL, dolmalık biber 9 TL, salatalık 3.50- 4 TL, patlıcan 10- 12 TL, kabak 5- 6 TL, brokoli 3- 5 TL, karnabahar 3- 3.50 TL, lahana 2.50- 3 TL, ıspanak 7- 8 TL, kereviz 5 TL, turp 3 TL ve pırasa 4 TL."

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, muz ve çilek seralarını vurdu. Ağaçları deviren hortum, kümes hayvanlarını telef etti. Antalya'da can alan hortum Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'ni de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok kümes hayvanını da telef eden hortumu gören vatandaşlardan Şefik Bulut (52) "Naylonlar bir anda havada dönmeye başladı. Seralar yerle bir oldu" dedi. O anlara tanıklık eden 57 yaşındaki İbrahim Deniz de "Bölge 15 dakika içerisinde yerle bir oldu. Seralarda ve bazı evlerde de zarar meydana geldi. Mahallenin ortasına yıkılan okaliptus ağacının dalları kesilerek yol açıldı. 12 kümes hayvanını barındıran kümes 200 metre ilerideki seranın üzerine savruldu. Hayvanlarımızı bulamıyoruz" diye konuştu. Afetin ardından Anamur Belediyesi, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası, bölgede inceleme başlattı. Hortum nedeni ile can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

DİYARBAKIR

Terminale otobüsle gönderilen koliden el bombası çıktı

Bursa'da, otogara Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.'yi gözaltına aldı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanındaki çocukla gelen M.Y., Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı. M.Y. ve çocuk, ardından yanlarındaki koli ve eşyalarla terminale giriş yaptı. Burada özel güvenlik görevlileri X-Ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el bombasına el koydu. Gözaltına alınan M.Y.'nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken, el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı. Emniyete götürülen şüphelinin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

