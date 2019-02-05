DHA YURT BÜLTENİ -10

Kara gömülü köyde zorlu yaşam mücadelesi - (ÖZEL) Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı 350 nüfuslu Karlıca köyünün neredeyse tamamı kara gömüldü. Kar kalınlığının 4 metreyi aştığı köyde vatandaşlar, evlerine açtıkları tünellerden, ya da yukarıdan uzattıkları merdivenler yardımıyla girip, çıkıyor.

'Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının en fazla etkili olduğu yerlerden olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar esareti sürüyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karlıca köyünde evler neredeyse kara gömüldü. Kar kalınlığının 4 metreyi aştı köyde vatandaşlar, kara gömülen evlerine, açtıkları tünellerden ya da yukarıdan uzattıkları merdivenler aracılığıyla girip çıkıyor.

Karlıca köy sakinlerinden Muhammet Yüksel, bu yıl kışın çetin geçtiğini ifade ederek, "Köyümüz kar altında kayboldu. Bu yıl kış şartları çok ağır. Zamanımızın çoğunu çatılarda oturarak geçiriyoruz. Hayvanlarımızın bakımlarını çok zor şartlarda yapıyoruz. Allah bizlere yardım etsin" dedi.

Yağışın yeniden başlamasından korktuklarını söyleyen İdris Yüksel ise, "Kar yağışının tekrar başlamasından korkuyoruz. Bir daha kar yağarsa, bu sefer evlerimizin çatıları da kaybolacak. Allah bizlere yardım etsin. Buralarda yaşamak büyük bir fedakarlık ister" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kar altında kalan evlerin görüntüsü

- Çatı üzerinde oturan vatandaşların konuşması

- Köy içerisinden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256 MB Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA) ============= Mersin'de fuhuş operasyonu sonrası 2 tutuklama Mersin'de fuhuş yapılmasına yer ve imkan sağladıkları iddiası ile gözaltına alınan S.Ü. (38) ve M.Ö. (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Çankaya Mahallesi 4714 sokaktaki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, bir süre takip edilen adrese operasyon düzenleyip; işyeri sahibi S.Ü., fuhuş yaptığı ileri sürülen 2 kadın ve 1 erkek, işyeri çalışanı M.Ö. ve salonun temizlik işlerini yapan 15 yaşındaki erkek çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde para karşılığı fuhuş yaptıklarını itiraf eden kadınlar ve erkek şüpheli serbest bırakılırken, S.Ü. ve M.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

15 yaşındaki erkek çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüsü

- Müdürlük tabelasının görüntüsü

- Şüphelilerin müdürlükten çıkarılması SÜRE: 01'02" BOYUT: 118.30 MB Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA) =================== Tünelde 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada Amasya'da tünelde sollama sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil duvara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. F.Ö. (35), yönetimindeki 35 AEE 521 plakalı otomobil ile sollama yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, cep kısmındaki duvara çarptı. Kazada, sürücü F.Ö. ile yanındaki H.B.M. (20) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------- - Mobese kamera görüntüsü

- Diğer detaylar BOYUT: 8 MB Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) ================= Seyyar satıcı gibi apartmanlara girip hırsızlık yaptılar

İzmit'te seyyar satıcı kılığında girdikleri apartmanlarda dairelerin kapıların dillerini düşürerek içeriye girip hırsızlık yapan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.

İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'nde 21 Ocak günü seyyar satıcı kılığında girdikleri apartmanda bir evin kapı dilini düşürerek içeriye giren hırsızlar yaklaşık 15 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Aynı kişiler, 29 Ocak günü aynı mahallede başka bir apartmana girerek evde bulunan 3 bin 500 lira para ve ziynet eşyasını çaldı. Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin bindiği otomobilin plakasını tespit ederek takibe aldı. Yapılan takibin ardından Derince ilçesinde otomobili durduran polis, F.K. (28) ile eşi Ç.K. (26), H.A. (25) ile eşi H.A.A. (23) ve amcalarının kızı olan G.S. (22)'yi gözaltına aldı. Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden F.K.'nın daha önce işlediği bir suçtan dolayı polis tarafından arandığı, H.A.'nın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni ile ayrılarak geri dönmemesi nedeniyle cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye götürüldükleri sırada kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere tekme atmaya çalışan şüpheliler küfür etti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =============== AK Partili Zeybekci, 25’inci kez hayat bağışladı AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kan bağışı ile kök hücre bağışında bulundu. Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, 25’inci kan bağışını yapan Zeybekci’ye gümüş madalya ve Kızılay Kan Beratı verdi. Zeybekci, herkesi Öykü Arin ve lösemi hastaları için kök hücre bağışına davet etti.

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İl Başkanı Aydın Şengül ve partililer bugün kan bağışı ile kök hücre bağışında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasının önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı aracında donör olan AK Parti üyeleri, ‘Kızılay’a kan veriyoruz, İzmir’e can veriyoruz’ sloganıyla kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Önceki yıllarda da Kızılay’a kan bağışında bulunduğunu kaydeden Nihat Zeybekci, bugün 25’inci kan bağışını yapacağını belirtti. Önceki yıllarda, organ bağışı yaptığını da söyleyen Zeybekci, "Kök hücre bağışı ile ilgili bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor. Bugünlerde gündem olan bir yavrumuz var. Öykü Arin kızımız için de kök hücre bağışına herkesi davet ediyoruz" diye konuştu. Kan bağışı seferberliğini Türkiye’nin tamamında yapmak gerektiğini vurgulayan Zeybekci, "Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olduğumuz anda da bulmak için bağış şart. Sadece hastamız olduğunda kan bağışını hatırlamayalım. Hiç ihtiyacımız olmadığı bir dönem de olsa bağışlayalım. Sağlık için çok önemli. Kan bağışladığınızda vücut kendini onarıyor. Kızılay’a da yaptığı tüm kampanyalardan dolayı teşekkür ediyorum, 151’inci yılında nice 151 yıllara diyerek tebrik ediyorum ve kutluyorum" dedi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, 25’inci kan bağışını yapan Zeybekci’ye, gümüş madalya ve Kızılay Kan Beratı verdi. Nihat Zeybekci, hedefinin altın madalya almak olduğunu belirtti.

'İNŞALLAH HASTANELERDE KAN BEKLEYEN BİRÇOK VATANDAŞIMIZA UMUT OLACAK'

Kan bağışının önemine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, şunları söyledi:

"Bu bilinç toplumumuzda fazlasıyla var ama daha da arttırmak biz siyasetçilerin vazifesi. Bunun için de öncü olmak durumundayız. Bunu da Sayın Zeybekci öncülüğünde İzmir’de başlatmış ve devam ettirmiş oluyoruz. İnşallah hastanelerde kan bekleyen birçok vatandaşımıza bu konuda umut olacaktır." Açıklamanın ardından, kan bağışı ile kök hücre bağışı yapıldı. AK Parti bugün ayrıca 30 ilçede de kan bağışında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile Hamza Dağ kan verirken

-Nihat Zeybekci ve Hamza Dağ açıklaması

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ========================= Antalya için 'şiddetli yağış' uyarısı Meteoroloji'den Antalya için bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Antalya genelinde beklenen yağış ve gök gürültülü yağışın, bu gece saatlerinden 7 Şubat Perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-75 kg/metrekare), Antalya merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/metrekare) olaca kaydedildi. Açıklamada, "Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. ANTALYA, (DHA) - =======================