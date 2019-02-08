DHA YURT BÜLTENİ -10

Bakan Dönmez, Bilecik'te esnafı ziyaret etti Bilecik'te geceyi geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sabah çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak için dün Bilecik'e gelen Bakan Fatih Dönmez, bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Berber, giyim mağazası, aktar, kahve ve beyaz eşya dükkanlarına giren Bakan Dönmez, esnafın ve kent sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Dönmez ve beraberindekiler Şeyh Edebali Türbesi'ne gitti.

Bakan Dönmez'in, Bilecik'teki programının ardından Vezirhan beldesi ile Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine gideceği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Bakan Dönmez'in esnaf ziyaretinden çekilen görüntüler Boyut: 63,3 MB BİLECİK,(DHA) =============== İnşaatın gece bekçisi silahlı saldırıda öldü Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaatta gece bekçiliği yapan Zekai Turhal (58), şantiyede, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Turhal'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde yeğeni tarafından bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yahşihan merkezindeki Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta gece bekçiliği yapan evli Zekai Turhal, şantiyeyi gezdikten sonra görevlilerin kullandığı konteynere geçti. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Turhal'ın bulunduğu konteynere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Zekai Turhal yaşamını yitirdi.

Sabah Turhal'a ulaşamayan yakınları, aynı inşaata çalışan yeğeni D.T.'yi aradı. Kulubeye giden D.T., amcasının kanlar içindeki cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler kulübeye 20 kurşun isabet ettiğini belirledi. Zekai Turhal'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Kulübeden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-İşçiler ile röp

-Detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,(DHA) ================= Diyarbakır'da mültecilerin mesleki eğitim ihtiyaç raporu açıklandı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı mültecilerin eğitim ihtiyaç raporu açıklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Beraberce Derneği işbirliği ile hazırlanan 'Mülteci ve Sığınmacı Toplulukları İçin Kamu Sivil Toplum İşbirliği Ağı Projesi'nin kapanış programı yapıldı. Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MEKSA Başkanı Burhan Aksakın, Göç İdaresi İl Müdürü Sercan Aydın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da 146'sı kadın, 151'i erkek olmak üzere 297 sığınmacı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarının açıklandığı programın açılış konuşmasını yapan MEKSA Diyarbakır Şube Başkanı Sertaç Işık, bugüne kadar mesleki eğitime yönelik mültecilerle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapılmadığını ifade ederek, "Bu araştırmanın özellikle uluslararası kuruluşlara, bakanlıklara ve ilgili genel müdürlüklere iletilmesini sağlayacağız ve bununla ilgili de bir stratejik plan oluşturulmasını sağlayacağız. Zaten ülkemizin mültecilerle ilgili bir stratejik planı bulunuyor ama biz mesleki eğitimlerle ilgili ekstra bir çalışma yapmayı amaçladık" dedi.

'GÖNÜL DOLUSU TÜRKÜM DİYEBİLİYORLAR'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu misafirlerimizin 4 milyon değil, 400 milyon da olsa ülkemizde şefkat ve merhametle onların gelecekleri açısından önemli çalışmalar yapılacak. Bu sığınmacı yurttaşlarımız ülkemize geldikleri zaman belki ne olduklarını ifade edemiyorlar ama gönül dolusu Türk'üm diyebiliyorlar. Gerçekten de en önemli olan budur. Dil, ırk, renk, cinsiyet çok farklı bir şey değil. İnsan olarak gerçekten bu önemli yaraya parmak basmak her ülkeye de nasip olmaz" diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürü Sercan Aydın da 2011 yılından itibaren Suriye'de yaşanan iç savaş neticesinde milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Ülkemiz açık kapı politikası izlemiştir. İnsani gerekçelerin bir gereği olarak izlenen bu politika neticesinde 3.6 milyonu aşan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, ülkemizde ikamet etmektedir. 2019 yılı göç politikamızın da asıl dayanağı olan uyum politikası birkaç stratejik hedefe dayanmaktadır. Bunlardan bir tanesi toplumsal uyumdur. Toplumsal uyum, göçmenlere yönelik toplumsal kabul düzeyinin arttırılması, halkımızın göç ve göçmen olayına algısını yönlendirilmesi, eğitim ve uyum, göçmenlerin örgün eğitim hizmetinden faydalanması, yüksek öğretime erişimlerinin sağlanması, üniversitelerin desteklenmesi, sağlık ve uyum, göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin maksimum seviyede sağlanması, sağlık hizmetleri tüm göçmenleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi şeklindedir" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan anket sonuçları açıklandı. Anket sonucunda, mesleki eğitim programlarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği, verilmesi planlanan kursların en başında Türkçe kurslarının yer alması gerektiği belirtildi. Mültecilerin çalışma hakları ve iş kurma süreçleri ile ilgili bilgilendirme seminerleri verilmesinin yer aldığı anken sonucunda, ayrımcılık ve ön yargıları gidermeye yönelik çalışmalara yer verilmesi ve mültecilere hizmet veren personelin mevzuatlar ve iletişim konularında yetiştirilmesi gibi konularda önerilere dikkat çekildi.

Görüntü dökümü

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- Toplantı salonundan görüntü

- Toplantıya katılanlar

- Sertaç Işık'ın konuşması

- Palandöken'in konuşması

- Göç İdaresi Müdürü Sercan Aydın'ın konuşması

- Mülteciler için hazırlanan kamu spotları

- Anketlerin istatiksel sunumu

- Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 546 MB Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) ================== Bakan Yardımcısı Ersoy Manisa'da Manisa'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ersoy, bakanlığın faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki 8 kişilik heyet, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında, Manisa'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Ersoy, Manisa'ya yapılan hizmetler ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'HALKIMIZI HUZUR İÇERİSİNDE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlerden halkın memnun olduğunu ifade eden Ersoy, "Türkiye ve Manisa'ya yapılan özellikle asayiş ve güvenlik olmak üzere tüm hizmetlerden çok ciddi memnuniyet olduğunu görüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadele başta olmak üzere milletimizin muzdarip olduğu her hizmet alanıyla ilgili eksikliklerimizi süratle tamamlamaya ve daha iyisini yakalamaya özen gösteriyoruz. Hem asayişle ilgili yaptığımız çalışmalar hem trafik terörüne karşı verdiğimiz mücadele hem uyuşturucuya karşı verdiğimiz mücadele hem de hizmet birimlerimizde bürokrasiyi azaltarak işlemlerin sadeleştirilerek daha süratli bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetlerine sunuyoruz" dedi.

Ardından Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı toplantı yapıldı.