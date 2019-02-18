DHA YURT BÜLTENİ -10

Selendi'de uçak düştüğü ihbarı (1) Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı.

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR SELENDİ (Manisa), (DHA)- ================ Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi enkaz altında (5)

BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayanın altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi bulunan işçinin kimliği araştırılıyor. Bu arada, kaya altında kalan işçilerin kamyon şoförü Şükrü Otlak ile ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu olduğu belirlendi.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, hastaneye yaralı olarak kaldırılan kamyon şoförü Tayfun Akıncı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu olduğu kaydedildi.

'KAYA BLOKLARI YERİNDEN OYNADI'

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kömürcüoğlu şirketine ait Albit maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan Çınartaş Endüstri Anonim Şirketi tarafından çalışma esnasında göçük oldu, meydana gelen göçük nedeniyle 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmıştır. Maden ocağında bugün patlatma olmadığı belirlenmiş, önceden yapılan patlatma alanındaki albit madenlerinin (kaya bloklarının) sahadan kaldırılması esnasında kaya bloklarının yerinden oynaması sonucu sahada çalışmakta olan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu, kamyon şoförleri Şükrü Otlak, Tayfun Akıncı göçük altında kalmıştır. Şirket çalışanları tarafından Tayfun Akıncı göçük altından çıkartılmış ve Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, hayatı tehlikesi yoktur. Göçük altında kalan Şükrü Otlak, Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde bizzat Cumhuriyet başsavcısı ve dış nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile birlikte keşif icra edilecektir. 1 Cumhuriyet savcısı gerekli talimatları verecek, 1 Cumhuriyet savcısı da derhal ölü muayene işlemlerini icra edecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) ================ Erzurum'a şehit ateşi düştü Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Öznütepe'nin acı haberi, Erzurum'da yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi.

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin şehadet haberi, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, yetkililer tarafından verildi.

Şehidin cenazesinin, saat 18.00 sıralarında, Erzurum'a getirileceği belirtildi. Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği'nde toprağa verileceği kaydedildi.

Nurhayat- Yusuf Öznütepe çiftinin 3 çocuğundan Umut Öznütepe'nin, erkek ve kız kardeşlerinin olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA) - ================= Niğde'den tanzime günlük 100 ton patates gidiyor Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'den tanzim satış noktalarına günlük 100 ton patates gittiğini söyledi.

Niğde'de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerden alınan günlük ortalama 100 ton patates, İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor. Hükümet, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla cumartesi gününden itibaren tanzim satış noktalarında satılmak üzere Niğdeli çiftçilerden patates alımına başladı. Niğde'den günlük ortalama 100 ton patates, Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi illerdeki tanzim satış noktalarına gönderiliyor.

ODA BAŞKANI KENAR: 'TANZİMLE PATATESTE FİYAT BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALKTI'

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bağlama beldesindeki patates yüklenen depoda gazetecilere yaptığı açıklamada, sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışından dolayı önceki günlerde Hükümetin 'tanzim satış' adı altında tüketiciyi desteklemek anlamında bir uygulama başlattığını hatırlattı. Tanzim satışların başlamasıyla Niğde'de patateste fiyat belirsizliğinin ortadan kalktığını belirten Kenar, şunları kaydetti:

"Fiyat belirsizliğinden çiftçiler mağdur olmuştur. Çiftçilerde, 'Önceki yıllarda olduğu gibi patatesler yine elimizde mi? kalacak' diye bir düşünce haiz olmuştur. Ama Hükümetimiz şu anda tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla ilimizden patates almaya başlamıştır. Cumartesi gününden beri 8-10 kamyon patates gönderildi. Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesinin piyasaya denge getirdiğini düşünüyorum. Çiftçilerimiz de fiyattan memnun. Şu anda günlük yaklaşık 100 ton patates gidiyor. Ama açılacak tanzim satış mağazalarına göre daha artacağını düşünmekteyiz."

'ÇİFTÇİNİN ELİ RAHATLADI'

Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Safvan Karanfil de devletin tanzim satışlarla devreye girmesiyle hem çiftçilerin elinin rahatladığını hem de tüketiciye daha ucuz ürün sunulduğunu belirterek, "Bu ürünler direkt depodan öncelikle Bursa, İstanbul, Balıkesir Ankara'daki tanzim satış mağazalarına gönderiliyor. Devletimizin verdiği destekle aynı zamanda kaliteli ve ucuz ürünü halkımıza sunmaktayız. Uygulamadan çiftçilerimiz de memnun. Kooperatif olarak biz de memnunuz. Çünkü çiftçiler girdiler için bizden kredi kullanıyor. Biz de çiftçilerin ürünlerini aldığımız için sıkıntıya girmeden kredilerini ödeyebiliyorlar aynı zamanda da önümüzdeki yıl gübre, tohum, mazot ve yem gibi ihtiyaçları için kredi kullanabilecekler" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Çuvallara patates dolduran kadınlardan görüntü

-Patatesin kamyona yüklenmesinden görüntü

-Patates işçilerinden görüntü

-Patateslerden detay görüntü

-Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'ın açıklaması

-Gölcük Tarım Kooperatifi Müdüdrü Safvan Karanfil'in açıklaması

-Detay görüntüler Süre:04'25" Boyut: 291 MB Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ================ Bakan Selçuk: Okullarda müze farkındalığını artıracağız Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müzelerin eğitimde hayati öneme sahip olduğunu belirterek "Bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere dün akşam Ankara’dan karayolu ile Tokat’a geldi. Geceyi kentte geçiren Bakan Selçuk sabah ilk olarak Tokat Valiliğini ziyaret etti. Bakan Selçuk’u burada Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretleri sonrası Tokat Bilim Sanat Merkezinin açılış programına katılan Selçuk, Anadolu illerindeki bu kurumların çalışmalarını önemsediklerini ifade etti. Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim de gurur duyduğumuz bir hadise. Esasen Milli Eğitim Bakanlığının bu çerçevedeki genel hedefi ve vizyonu 'vizyon 2023' belgesinde ifade edildiği gibi her okulumuzda tasarım-beceri atölyeleri marifetiyle bu tür bir hizmetin verilebiliyor olması. Ve bütün çocuklarımızın, Türkiye’deki tüm evlatlarımızın kendi okullarında bu tür hizmetlerden yararlanıyor olması bizim vizyonumuz. İnşallah birkaç sene içerisinde de bu hayalimizi, bu hedefimizi ortaya koymuş olacağız. Burada sayın valimizin yaptığı çalışmalar, sayın vekilimizin yaptığı çalışmalar, belediyemizin yaptığı çalışmalar, üniversitemizin yaptığı çalışmalar, bunların hepsi gerçekten çok takdire değer. Ve inşallah bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığının vizyonu doğrultusunda eğitim çalışmalarının çok daha hızlı şekilde ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz. Bu bağlamda ben bu merkezin açılmasında, hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların çok daha yükselerek devam etmesi için de Milli Eğitim Bakanı olarak büyük destekler sağlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca Tokat’ın eğitim sisteminin daha da yükselmesi, kalitesinin, standartlarının daha ileri gitmesi için de bakanlık olarak büyük bir destek sağlayacağımızı çok net ve açık olarak ifade etmek isterim" dedi.

'MÜZE FARKINDALIĞI ARTIRILACAK'

Açılış sonrası Karşıyaka Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle masa tenisi oynayan Bakan Selçuk, tasarım ve beceri atölyesinde şal üzerine kendi ismini tahta baskıyla yazdı. Öğrenciler şalı bakana hediye etti. Daha sonra Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesine geçen Selçuk’u okul girişinde öğrencilerden oluşan mehter takımı karşıladı.

Okul ziyaretleri sonrasında Bakan Selçuk Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Müzesinin açılışına katıldı. Bakan Selçuk, müzelerin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek "Ülkemizde bu konudaki eğitimlerin artması gerektiğinin farkındayız. O nedenle de bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu müze çocukların okul dışındaki eğitimlerine katkı sağlayacak. Buraya ziyaretler gerçekleştirilecek. Ve bu ziyaretler çerçevesinde de çocuklarımız kendileriyle, kimlikleriyle, kökleriyle tanışacaklar" diye konuştu.

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-Bakanın Valiliğe gelişi ve karşılanması

-Bilim Sanat Merkezi açılışına katılması

-Buradaki konuşmaları

-Okul ziyaretleri

-Müze açılışına katılması ve konuşması Haber-Kamera: Fatih YIMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) ================== Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldü Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir B., yaralanırken, yanındaki babası Yılmaz B. (81) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, merkez Altıeylül ilçesi Vasıfçınar Caddesi'nde meydana geldi. Kadir B.'nin kullandığı 10 FR 464 plakalı otomobil, Eski Doğumevi kavşağında, Mustafa Y. yönetimindeki 10 BF 624 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kadir B.'nin yaralandığı kazayı otobüs şoförü Mustafa Y., hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, sürücünün otomobildeki babası Yılmaz B. ise hayatını kaybetti. Yaralı Kadir B., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaza anından güvenlik kamerası görüntüleri Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,(DHA) ================ Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda piyasa değeri, 750 bin lira olan metamfetamin ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve bu uyuşturucuların Bursa'da ki torbacılara dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adrese yoğun güvenlik önlemleri altında operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K., M.Ş., M.C., Y.A., Ş.E., ile H.K, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, piyasa değeri 750 bin lira olan 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 adet extacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 36 bin lira nakit para ele geçirildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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-Zanlıların adliyeye sevk olması Süre: 0.41 Boyut: 76 MB Haber: Berktuğ ÖNCÜ Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,DHA ================= Eğitim çalışanlarından 'hazırlık ödeneği' talebi TÜM Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Sivas Şubesi üyeleri okullardaki eğitim çalışanı açığının giderilmesi ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesi yönündeki taleplerini sıraladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 40 Teç-Sen üyesi, ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaparak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a taleplerini iletti. Grup adına basın bildirisini okuyan Teç-Sen Sivas Şube Başkanı Turan Ercüment, eğitim çalışanlarına yönelik haksızlıklar yapıldığını ileri sürdü. Kamuda 75 bin eğitim çalışanı açığı olduğunu belirten Ertümen, "Okullarımızda memur, hizmetli, kaloriferci, bekçi ve teknisyen kadroları kalmamıştır. Tek hizmetliye veya kaloriferciye okulun bütün işleri yöneticiler tarafından yaptırılmaktadır. Aşırı iş yükü karşısında okul ve kurumlarda günlük 2 veya 4 saat arasında fazla çalışma yapılmaktadır" dedi.

Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yapıldığını belirten Ertümen, "Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında 1 milyon 100 binden fazla personel görev yapmaktadır. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir milyonu aşkın personele verilirken 75 bin kişiye hak görülmemektedir. Bu durum kurum içinde aynı amaca hizmet eden eğitim çalışanları arasında ayrımcılık hissi uyandırmaktadır. Artık yıllardır süregelen bu ayrımcılığın son bulmasını, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin bakanlık bünyesinde görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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-Grubun görüntüsü

-Şube Başkanının açıklaması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ================= Anamur'a bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı Mersin'in Anamur ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

Son 2 ay içerisinde, hortum ve kuvvetli sağanak yağışlar nedeni ile tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü ilçede hava şartları normale dönmeye başladı. Hava sıcaklığının artış göstermesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Renk cümbüşünün hüküm sürdüğü ilçede bu yıl farklı tarım ürünlerinde kaliteli hasat bekleniyor.

Geçen sene aynı dönemde yaşanan don olayı nedeni ile ürünlerin büyük zarar gördüğünü dile getiren üreticiler, "Bu yıl bu tehlike ortadan kalktı. Ağaçlarımızın çiçekleri don tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra açtı. Çok fazla yağış gördük ama don olayı yaşanmadı. Bu yıl hasat yılı olacak" dedi. Görüntü Dökümü

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- Ağaçların görüntüleri

- Üreticilerle röportaj

- Ağaçlar ve arıların detay görüntüleri

SÜRE: 04'46" BOYUT: 276 MB Haber: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin), (DHA) ============== Gaziantep'te, 'şüphe hayat kurtarır' semineri Gaziantep Valiliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Şüphe Hayat Kurtarır' projesi kapsamında parklarda görevli belediye personeline seminer verildi.

Şehitkamil Kültür Merkezinde gerçekleşen seminerde Şehitkamil Belediyesi bünyesinde parklarda görev yapan personele Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara çanta poşet, koli gibi şüpheli paketler gördüklerinde neler yapmaları gerektiğini anlatarak sinevizyon gösterimi ile bilgi veren Bomba İmha Uzmanı Sinan Güneş, "Çöp konteynerlerinde veya çevrede gördüğünüz şüpheli paketlerin yanına yaklaşmadan ve kimseyi yaklaştırmadan güvenlik güçlerine bilgi vererek vatandaşları uyarın" dedi.

Şehitkamil Belediyesi çalışanlarının katıldığı seminerin, Gaziantep'te bulunan diğer belediyelerde devam edeceği öğrenildi.