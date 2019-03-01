DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)BAKAN SOYLU: 15 BİN ADAM VARDI DAĞLARDA, ŞU AN 700 KİŞİ KALDI İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeledeki başarıya dikkat çekerek, "Dağdan teslim olup gelenlerden, yıllardan beri ancak 5 kişi terör örgütüne tekrar ittihat etti ve katıldı, binlercesi katılmadı. 5 kişi, resmi rakam veriyorum. Yine size resmi bir rakam söyleyeceğim. Son 2 yılda biz bir yöntem kurduk. Kurduğumuz yöntem; terör örgütüne katılan 1000 kişinin ailesiyle temas kurduk, 'Sabah, akşam, gece, gündüz; çağırın onları buraya, adalete teslim olsunlar' dedim. Şu ana kadar 350'si geri döndü. Terör örgütü, 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da, Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Soylu, burada güvenlik güçleriyle sohbet edip, AK Parti İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen 'Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı. AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cuma Atilla ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'ın da katıldığı buluşmada konuşan İçişleri Bakanı Soylu, kentteki zenginliğe dikkat çekip, bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terör örgütü PKK'nın hendek ve çukur eylemleri sırasında kentteki tarihi dokuya zarar verdiğini anlatan Bakan Soylu, "Bu işleri ortaya koyanlar, yani terör örgütü PKK ve onun uluslararası destekçileri, bizi bütün medeniyet kodlarımızdan, bütün medeniyet birikimimizden ve zenginliğimizden uzaklaştırmak istiyorlar. PKK'nın kendisi zaten ladinî (din dışı) bir örgüttür. Bunu herkes bilmektedir. PKK, bizi farklılıklarımızı bir arada tutan tüm değerleri yok etmek, oradan ayrışma elde etmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

'DOĞU'NUN VE GÜNEYDOĞU'NUN MAKUS TALİHİ YENİLMİŞTİR'

Bakan Soylu, çocukluğunda Doğu ve Güneydoğu ile batı arasındaki gelişmişlikle ilgili duyduğu olumsuzlukların 17 yıllık AK Parti iktidarı ile ortadan kaldırıldığını söyledi. Soylu, şunları kaydetti:"Biz insanız, eksiklik üzere yaratılmışız. Noksandan münezzeh sadece Allah'tır. Eksikten yoksun olan sadece Allah'tır. Ama Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden bugüne kadar 2002'den beri, samimi bir kalple, anlayışla ülkeyi topyekûn kalkındırmaya, bölgesel gelişmişlik farklarını sıfırlamaya, demokrasiyi her noktada hakim kılmaya dönük bir gayret içerisindedir. Önemli mesafeler alınmış ve güzel işler yapılmıştır. Türkiye'nin her tarafında; yol yapısından üniversiteye, havalimanlarından hastanelere kadar pek çok hizmetler götürülmüştür. Benim ülkem sadece yol ağını 3 katına, havalimanlarını 2 katına, üniversitelerini 3 katına çıkarmadı. İhracatından kişi başı milli gelire kadar bütün büyüklükleri olumlu taraflara birkaç kez katlamadı. Başka bir şey daha yaptı. Belki gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük devrimi gerçekleştirdi. Yapılamaz, gerçekleştirilemez denilen bir devrimi gerçekleştirdi. 'Ben' demekten Allah'a sığınırım. Neredeyse buralı insanlar kadar gelip gidiyorum. Türkiye 21'inci asrın başında Allah'a şükür şu noktaya gelmiştir; doğunun batıdan, batının doğudan kalkınma, gelişme olarak bir eksikliğinin bulunmadığı, okulunda öğretmen, hastanesinde doktor olduğu, mezralarına kadar asfaltlarının gittiği, kadın, gençlik, kültür merkezlerinin, spor salonlarının, batıda ne varsa Doğu ve Güneydoğu'da da onun olduğu bir hale tam 17 yıl içerisinde getirilmiştir. Bu çok büyük bir devrimdir. Çocukluğumuzda duyduğumuz Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmiştir, mağlup edilmiştir. Allah'ımıza hamdolsun. Bunu çok daha ilerilere götürmek bizlerin elindedir. Bizlerin ortaya koyacağı iradedir. Biz bunları samimi bir iradeyle ortaya koyduk."

'TESLİM OLUP DÖNENLERDEN SADECE 5'İ PKK'YA KATILDI' Süleyman Soylu, yapıcı devrimler ortaya koyan iradenin karşısında ipleri ve kumandası başkalarının elinde olan bir irade de bulunduğunu ifade etti, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir de karşımızda farlı bir irade var. Saklı olmayan, gayreti, milleti, burada yaşayanlar için olmayan, ipleri, kumandası başkalarının elinde olan bir irade var. Artık hep beraber bunu da tartışmanın zamanı gelmiştir. 40 yıldır PKK bu bölgede terör yapıyor. Asker, polis, sivil şehitler veriyoruz. Çatışmayı sürekli körüklüyorlar. 40 yıldır bölgede yaşayan kardeşlerimizin yarına umutla bakmaya engellemeye, onları mağdur, onları mazlum olma noktasında ortaya koyduğu çatışma kültürüyle sürekli bunu körüklemeye çalışıyor. Kardeşlerimizi sürekli birbirine kırdırmaya çalışıyor. Buradaki ailelerin evlatları ya kandırılarak ya kaçırılarak dağlara götürülüyorlar. Eline silah veriliyor, örgüte dahil ediliyor. Bir şey ifade etmek istiyorum. Oraya gidiyorlar ve hayatları heba oluyor. Size burada resmi bir rakamı açıklayacağım. Dağdan teslim olup gelenlerden, yıllardan beri ancak 5 kişi terör örgütüne tekrar ittihat etti ve katıldı, binlercesi katılmadı. Oradaki bedbahtlığı, o yalan dünyayı, onun bizlere neler yaptığını; 5 kişi, resmi rakam veriyorum."

'BUNLARIN SİYASİ KOLU HDP, ÇARKIN MAKİNİSTLİĞİNİ YAPMAKTA' Yaptıkları çalışmayla, terör örgütü saflarından ayrılıp dönenlerden hiçbirinin yeniden terörle irtibat kurmadıklarını belirlediklerini kaydeden Bakan Soylu, şunları dedi:

"Arkadaşlarımıza aylarca çalışma yaptırdım. 'Nedir bu, bu işin sonu nereye gitmektedir? Acaba oradan dönenler, teslim olanlar ailelerinin yanına gidenler, tekrar terör örgütü ile iç içe olmaktadırlar mı?' Karşımıza koskoca bir 'Hayır' çıkmıştır. Aslında çıplak gerçek orada, net bir şekilde anlaşılmaktadır. Oraya gidenlerin 10- 15 gün içerisinde pişman oldukları ama artık işin işten geçtiği ve bir şey yapamadıkları, oradan gelenlerin anlattıkları bizim yüzümüze vurulan çıplak gerçeklerdir. Belki mühendis, doktor olacaktı. Herkesin kabiliyeti olmayabilir, belki namuslu bir esnaf olacak, yuva kuracak, iş yapacak, çoluk çocuğa karışacak insanlar, 3- 5 ahlaksızın sebebine, HDP'deki 3- 5 işgüzarın aracılığıyla dağlarda, mağaralarda heba olmaktadırlar. Bunların siyasi kolu HDP, bu çarkın makinistliğini yapmaktadır. Yine size resmi bir rakam söyleyeceğim. Son 2 yılda biz bir yöntem kurduk. Kurduğumuz yöntem; terör örgütüne katılan 1000 kişinin ailesiyle temas kurduk, 'Sabah, akşam, gece, gündüz; çağırın onları buraya, adalete teslim olsunlar' dedim. Şu ana kadar 350'si geri döndü, son 2 yılda. Bu, aslında herkesin yavaş yavaş bu 11 bin yıllık tarihin, 5 bin yıllık büyük bir medeniyetin herkesin zihnine nasıl işlediğini, artık her birimizin gerçeğe dönmeye başladığını."

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZI TERÖRÜN İNSAFINA BIRAKMAYIZ' Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, terör örgütü PKK'nın çukur ve hendek eylemleri dönemi ile şu andaki dönemde gelen turist sayısını da açıklayan Bakan Süleyman Soylu, şunları aktardı: "Biz tehdit mektuplarını unutmadık. Her yerde anlatıyorum. Bir Diyarbakırlıdan daha fazla anlatıyorum. Biz devlet olarak görevimizi yerine getiriyoruz. Avrupa 1944'te İkinci Dünya Savaşı'nı bitirdi, milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ama 1957'de Avrupa Birliği'nin ilk temellerini attılar. Artık böyle işlerle uğraşmıyorlar. PKK 40 yıldır bu millete kandan ve gözyaşından başka ne vermiştir? Koskoca Diyarbakır tarihinin o çukur olaylarında hak ettiği tablo, Diyarbakır'ın tarihiyle, medeniyetiyle, bizle hiç örtüşüyor mu? 2014 seçimlerinde HDP Diyarbakır'a 2015- 2016'daki manzaraları mı vadetmişti. Dünya bu işlerle oyalanmıyor. Bizim koskoca Diyarbakır'ımıza 2015'te 221 bin 129 turist geldi. Peki eylemlerin tırmandığı anlarda ne oldu? 2016'da 221 binden geldik, düştük geldik 122 bin 545'e eylemlerden sonra. İşte koskoca Diyarbakır'a bunu yaptılar. Biz belediyeyi devraldık, yeniden Diyarbakır'ı ayağa kaldırdık. Bugün 2018 sonu itibarıyla Diyarbakır'a gelen yerli yabancı turist sayısı 421 bin 380 kişi olmuş. Bu az rakam değil. Son 16 yılda böyle bir rakama ulaşılamamış. Peki yeterli midir? Hayır. Aynısı Mardin'de, biraz önce verdiğim tarihlerde 800 bin turist gelmişti. Mardin'e 2018'de 3 milyon turist geldi. Bugün Tunceli'de çevirin telefonları, otel arayın 2019'un tamamı için, bulamazsınız. HDP'li bir genç iş için belediyeye gittiği zaman ona sadece Kandil'de iş buluyorlar. Biz sabah akşam terör operasyonlarıyla gündeme gelmek niyetinde değiliz. Hiçbir vatandaşımızı terörün insafına bırakmayız."

"Bu terör örgütünün taşeronluğunu yapan HDP'yi yakamızdan atmamız lazım" diye sözlerini sürdüren Soylu, şunları dedi: "Silvan Barajı, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin sulama maksatlı en büyük ikinci baraj olacaktır. Toplam 235 bin 123 hektar alanın sulanması hedeflenmektedir. Tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacaktır. Ayrıca buradan elektrik de üretilecektir. Ama inşaat başladığından bu yana PKK buraya 24 kez saldırdı, 1 askerimiz çıkan çatışmada şehit oldu. Bir olayda da kepçe operatörünü kaçırıp şehit ettiler. Sen barajdan ne istersin? Hizmetse al sana hizmet, neden engelledin? Hakkari'de havalimanına neden saldırırsın? Tam 507 kez. Ben hatırlıyorum, 'Havalimanını kullanmayın' diye broşür dağıttılar. Şimdi Pervin Buldan kendisi VIP'ten girerek havalimanını kullanıyor. Peki yakın tarihe dönüp bakarak utanmıyor mu? Havalimanına karşı putlaştırma yapan bir anlayış Diyarbakır'ı ne hale getirir? Madem havalimanını kullanacaktınız buna niye karşı çıktınız? Hakkari gelişecek, insanlar gelip gidecek, öğretmenler, profesörler oradaki çocuklarımızı geleceğe hazırlayacaklar diye mi?"

'15 BİN ADAM VARDI DAĞLARDA, ŞU AN 700 KİŞİ KALDI' Dünyanın en korkak terör örgütünün PKK olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin olan terörist sayısının bugün 700'e düştüğünü açıkladı. Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ölüm bir keredir. Biz bu dünyaya imtihan için, sınav için geldik. Bugün birlik, beraberlik zamanıdır. Takke düşmüş, kel görünmüştür. PKK sadece bir terör örgütü değildir, dolandırıcı bir örgüttür. Dünyanın en korkak örgütü PKK'dır. Hafif bir gözaltına alındıkları zaman herkesi satma özelliklerine sahipler. Bu kadar korkak bir örgüte, burada 50 gramlık oy pusulasıyla gerekli cevabı hep birlikte verebilme kabiliyetine sahip olalım. Güçlü bir adım ortaya koyalım ve tarihi değiştirelim. Bu seçim Türkiye için başka, Diyarbakır için başka bir seçim. Terör örgütü, 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı. Siz kafanızı bunlarla meşgul etmeyin, gelişmeyle meşgul edin. O işle biz ilgileniyoruz. Siz 'Diyarbakır'ı, Orta Doğu'nun parıldayan yıldızı haline nasıl getireceğiz, nasıl cazibe merkezi haline getireceğiz?' Siz onu düşünün. Biz diğerlerini yaparız. Sizi rahatsız eden hiçbir şeye nefes aldırmayız, bu kadar açık ve nettir."

Görüntü Dökümü

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- Bakan Soylu'nun gelişi

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) ====================================================== 2)SAĞLIK BAKANI KOCA: AMBULANSLARIN TRAFİKTE BİR ÖNCELİĞİ VAR, YAŞANAN OLAY ÜZÜCÜ SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü olayı ile ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Resmi Gazete'de yayınlanan sigara paketi düzenlemesi ile ilgili konuşan Bakan Koca, "Sigara ile mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bu yönetmelik geçtiğimiz dönemde gündeme getirdiğimiz mecliste geçen bir kanun çalışmasının sonucu olan bir yönetmelik. Tarım Bakanlığımız ile işbirliği içerisindeyiz. Yönetmelik önümüzdeki günler içerisinde çıkacak. Burada temel amaç, kanunda belirtilen tanıtım boyutunu da önlemeye alan özellikle internet ortamında tanıtımın, reklamın da artık yasak kapsamına girdiği kanuni düzenlemeydi. Bununla birlikte tek tip sigara uygulamasına geçmeyi öngören bir kanun çalışmasıydı. Tek tip sigarada yüzde 85 oranında daha çok uyarıcı bilgilerin yer aldığı, sadece yüzde 5'ine logonun değil markanın puntolarına kadar yönetmelikte tarifi yapıldı. Benzer ülkelerde de son 4 yıldır uygulamada olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada temelde yapılmak istenen cezbeciliği devre dışı bırakmak. Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda uyarıcı yaklaşımlarla markanın da bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu sigara paketi uygulamasına Temmuz ayından itibaren geçmiş olacağız." dedi.

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen otomobil ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var. Bununla alakalı daha farklı, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum." diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Bakanın gelişi

Bakanın açıklamaları

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) ====================================================== 3)ÜSKÜDAR VAPURU FACİASINDA ÖLENLER TÖRENLE ANILDI İZMİT Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde içinde çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra olumsuz hava koşuları nedeniyle batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybeden 392 kişi İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde vatandaşlar hayatını kaybedenler için dua ederek, denize karanfil bıraktı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen faciada 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru, denizde fırtınanın başlamasıyla battı. Çoğunluğunu lise öğrencisi olan 392 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileriyle bir denizaltı yetişti. Bu yardımlarla birçok yolcu denizden alınarak boğulmaktan kurtarıldı. Meydana gelen faciada 392 kişi boğularak veya donarak hayatını kaybetti. Facianın 61'inci yıldönümünde İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen törenlerle hayatını kaybedenler anıldı. İzmit'te düzenlenen törene İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği ve İzmitliler Derneği ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vapur iskelesi önünde toplanan grup faciada hayatını kaybedenlerin anısına iskeleden denize karanfil attı.

Düzenlenen anma törenine katılan olayın görgü tanığı 81 yaşındaki Yaşar Pekdemir, o gün sahil kenarında bulunan bir inşaatta çalışırken olayı gördüğünü ifade ederek, yaralıları kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber yardıma koştuklarını söyledi. Olay günü İzmit Körfezi'nde çok büyük bir fırtınanın da olduğunu belirten Pekdemir, şöyle konuştu:

"Ben inşaatta çalışıyordum paydos ettiğimiz sırada camdan dışarıyı seyrediyorduk. Yanımdaki arkadaşım bana dönerek gemi batacak dedi. Gemiye baktığımda gemi bir yatıyor bir kalkıyordu, o anda gemi bir anda battı. Yanımdaki arkadaşlarımızla birlikte biz de sahile gittik. Sahilde bulunan fabrikanın 2 tane botu vardı o botlarla gittiler oradan 3-5 kişiyi bota alarak sahile getiriyorlardı. Kıyıya getirebildiklerimizi hastaneye göndermeye çalışıyorduk. Belki de o gün 50'den fazla insanı karaya çıkarabildik ama çoğu donarak öldü. Hepimiz için çok acı bir gün olmuştu."

KARSAD ÜYELERİ DENİZDEN PANKART AÇTI

Facianın 61'inci yıldönümünde Karamürsel Vapur İskelesi Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyelerinden oluşan dalgıç ekibi Karamürsel sahilinde dalış yaptı. Yapılan dalışın sonunda denizden üzerinde '1 Mart Üsküdar Faciasını unutmuyoruz' yazılı pankart açtı. Tören Karamürsel sahilinden denize karanfil ve çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-İskeleye anma töreni için gelen vatandaşlar

-Denize karanfil bırakılması

-Görgü tanığı Yaşar Pekdemir konuşma

-Detaylar Haber-Kamera: KOCAELİ, (DHA) ================================================== 4)RESTORE EDİLEN ALİ PAŞA CAMİSİ İBADETE AÇILDI OSMANLI padişahlarından 2'inci Selim zamanında, Ali Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan 447 yıllık cami, 14 aylık restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ali Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılan cami Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 14 ay önce restorasyona alındı. İbadete kapatılan caminin eskiyen kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesinde restore edildi. Caminin uzun yıllar kirlenen iç ve dış cephe duvarları ise mikro kumlama yöntemiyle temizlendi. Ayrıca caminin içten ve dıştan aydınlatma sistemi restorasyon çalışmaları kapsamında yenilenirken, caminin restorasyon işlemlerinin ardından tarihi şadırvanında bakım yapıldı. Restorasyon çalışmaları esnasında 5 kat yağlı boya ile kaplı ahşap mahfilin üzerinden 16'ncı yüzyıldan kalma ahşap üstü kalem işlemesi süsler ortaya çıkarıldı. Ayrıca kadınların namaz kılması için tasarlanan mahfil bölümünde yapılan restorasyon çalışmalarında yağlı boya ile kaplı olan ahşap korkulukların altından kalem işlemesi desenler ortaya çıktı.