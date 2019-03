DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)BAKAN SOYLU: 15 BİN ADAM VARDI DAĞLARDA, ŞU AN 700 KİŞİ KALDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeledeki başarıya dikkat çekerek, "Dağdan teslim olup gelenlerden, yıllardan beri ancak 5 kişi terör örgütüne tekrar ittihat etti ve katıldı, binlercesi katılmadı. 5 kişi, resmi rakam veriyorum. Yine size resmi bir rakam söyleyeceğim. Son 2 yılda biz bir yöntem kurduk. Kurduğumuz yöntem; terör örgütüne katılan 1000 kişinin ailesiyle temas kurduk, 'Sabah, akşam, gece, gündüz; çağırın onları buraya, adalete teslim olsunlar' dedim. Şu ana kadar 350'si geri döndü. Terör örgütü, 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da, Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Soylu, burada güvenlik güçleriyle sohbet edip, AK Parti İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen 'Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı. AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cuma Atilla ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'ın da katıldığı buluşmada konuşan İçişleri Bakanı Soylu, kentteki zenginliğe dikkat çekip, bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terör örgütü PKK'nın hendek ve çukur eylemleri sırasında kentteki tarihi dokuya zarar verdiğini anlatan Bakan Soylu, "Bu işleri ortaya koyanlar, yani terör örgütü PKK ve onun uluslararası destekçileri, bizi bütün medeniyet kodlarımızdan, bütün medeniyet birikimimizden ve zenginliğimizden uzaklaştırmak istiyorlar. PKK'nın kendisi zaten ladinî (din dışı) bir örgüttür. Bunu herkes bilmektedir. PKK, bizi farklılıklarımızı bir arada tutan tüm değerleri yok etmek, oradan ayrışma elde etmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

'DOĞU'NUN VE GÜNEYDOĞU'NUN MAKUS TALİHİ YENİLMİŞTİR'

Bakan Soylu, çocukluğunda Doğu ve Güneydoğu ile batı arasındaki gelişmişlikle ilgili duyduğu olumsuzlukların 17 yıllık AK Parti iktidarı ile ortadan kaldırıldığını söyledi. Soylu, şunları kaydetti:"Biz insanız, eksiklik üzere yaratılmışız. Noksandan münezzeh sadece Allah'tır. Eksikten yoksun olan sadece Allah'tır. Ama Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden bugüne kadar 2002'den beri, samimi bir kalple, anlayışla ülkeyi topyekûn kalkındırmaya, bölgesel gelişmişlik farklarını sıfırlamaya, demokrasiyi her noktada hakim kılmaya dönük bir gayret içerisindedir. Önemli mesafeler alınmış ve güzel işler yapılmıştır. Türkiye'nin her tarafında; yol yapısından üniversiteye, havalimanlarından hastanelere kadar pek çok hizmetler götürülmüştür. Benim ülkem sadece yol ağını 3 katına, havalimanlarını 2 katına, üniversitelerini 3 katına çıkarmadı. İhracatından kişi başı milli gelire kadar bütün büyüklükleri olumlu taraflara birkaç kez katlamadı. Başka bir şey daha yaptı. Belki gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük devrimi gerçekleştirdi. Yapılamaz, gerçekleştirilemez denilen bir devrimi gerçekleştirdi. 'Ben' demekten Allah'a sığınırım. Neredeyse buralı insanlar kadar gelip gidiyorum. Türkiye 21'inci asrın başında Allah'a şükür şu noktaya gelmiştir; doğunun batıdan, batının doğudan kalkınma, gelişme olarak bir eksikliğinin bulunmadığı, okulunda öğretmen, hastanesinde doktor olduğu, mezralarına kadar asfaltlarının gittiği, kadın, gençlik, kültür merkezlerinin, spor salonlarının, batıda ne varsa Doğu ve Güneydoğu'da da onun olduğu bir hale tam 17 yıl içerisinde getirilmiştir. Bu çok büyük bir devrimdir. Çocukluğumuzda duyduğumuz Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmiştir, mağlup edilmiştir. Allah'ımıza hamdolsun. Bunu çok daha ilerilere götürmek bizlerin elindedir. Bizlerin ortaya koyacağı iradedir. Biz bunları samimi bir iradeyle ortaya koyduk."