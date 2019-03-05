DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KOMŞU KADININ BAŞINA BASMASI SONUCU ÖLEN ZEYNEP BEBEK, TOPRAĞA VERİLDİ KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, misafirliğe gelen komşu kadının dengesini kaybedip, başına basarak ölümüne neden olduğu 11 aylık Zeynep Asel Eşsiz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün öğle saatlerinde Kartepe Ata Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Olcay ve eşi Elif Eşsiz çiftinin bebekleri Zeynep Asel, evde emeklediği sırada komşuları bir kadın ziyarete geldi. İddiaya göre, Asel çiftinin komşuları bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yerde emekleyen bebeğe çarpmamak için büyük bir adım atmaya çalıştı. Bu sırada bebeğin başına bastı. Bebek yaralanırken, 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Zeynep Asel, bebeğin burada çekilen tomografisinde başında çatlak ve beyninde kan birikmesi olduğu tespit edildi. Hastanedeki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Zeynep Asel bebeğin buradaki tedavisi sırasında 2 kez kalbi durdu. Bebeğin kalbi yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırıldı. Ancak, Zeynep Asel bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Zeynep Aysel bebeğin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Akmeşe Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Akmeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olcay Eşsiz, kızının ölümünün acısını yaşadı. Olaya neden olan komşunun ifadesinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Bebeğin fotoğrafı

-Cenaze namazı

-Babanın görüntüsü Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) ================================================== BAKAN VARANK: 25 DEKARLIK SERACILIK YATIRIMLARI DA 'YATIRIM TEŞVİKİ'NDEN FAYDALANACAK (EK)

2)‘31 MART BELEDİYE DEĞİL, BEKA SEÇİMİ’ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir’in Mahmudiye ilçesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tesisleri incelemesinin ardından partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Daha sonra beraberindeki milletvekili ve partililerle Beylikova ilçesine giden Bakan Varank, burada mehter takımıyla karşılandı. Beylikova ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Bakan Varank, 31 Mart’ta seçimlerin Türkiye’nin beka seçimleri olduğunu söyledi. Partisine ve adaylara destek isteyen Varank, “Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Biliyorsunuz biz bu seçimlere Cumhur ittifakıyla bir yola girerek başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu seçimler sadece bir belediye seçimi değildir. Sadece şehirlerimizin kaderine karar verecek seçimler değildir. Bu seçim aynı zamanda bizim beka mücadelemizde önemli bir virajdır. Dünyanın içinden geçtiği konjonktürü görüyorsunuz, etrafımızdaki ateş çemberini görüyorsunuz. Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaret savaşlarını görüyorsunuz. Bizim bu konjonktürde sapa sağlam durmamız için, Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermemiz için bu seçimde sandıklara sadece belediye seçimi olarak değil, Türkiye’nin bekasını düşünerek, Türkiye’nin beka mücadelesine vereceğimiz desteği düşünerek sandıklara gitmemiz gerekiyorö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ak Parti Beylikova seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Bakan Varank ve beraberindekiler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın karşılanması

-Partililerle selamlaşması

-Bakanın konuşması

-Seçim koordinasyon merkezi açılışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ================================================ 3)BAKAN PEKCAN: ZEYTİN DALI GÜMRÜK KAPISI HAFTAYA DEVREYE GİRECEK TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi AK Parti seçim ofisinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın hazır olduğunu ve haftaya devreye gireceğini söyledi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yaptığı incelemenin ardından AK Parti Reyhanlı seçim bürosuna geçen Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, Kumlu İlçesi'ne bağlı Hamamat Mahallesi'ndeki Zeytin dalı Gümrük Kapısı'nda çalışmaların tamamlandığını ve haftaya devreye gireceğini açıkladı.

Sözlerine Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi için başsağlığı dileyerek başlayan Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, "Başkan adayları ve milletvekilleri burada sürekli Zeytin Dalı Kapısı'nı vurguladılar. Ben burada valimize de Zeytin Dalı Kapısı'nda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve Zeytin Dalı Kapımız hazır bitti. İnşallah önümüzdeki haftada devreye girecek" dedi.