DHA YURT BÜLTENİ -10

Okul müdürü ve yardımcısının yumruklu kavgası kamerada Antalya'da aynı okulun müdürü ve müdür yardımcısı, gece okulun WhatsApp grubunda tartıştıktan sonra çorbacının önünde buluşarak kavga etti. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı, iki eğitimci, farklı okullarda görevlendirildi. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü E.K. ile yardımcısı Y.Ç. arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, okulun diğer yöneticileri ve öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda da devam etti. Gece grupta tartışmaya devam eden E.K. ile Y.Ç., iddiaya göre, 'Polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluştu. Okul müdürü ve yardımcısı, burada tartışmanın ardından yumruklaşarak kavga etti.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

İki eğitimcinin yumruklu kavgasını çevredekiler ve WhatsApp grubundaki yazışmayı okuyarak gelen diğer öğretmenler sonlandırmaya çalıştı. Kavga anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Y.Ç. lokantanın önünde beklerken, kısa süre sonra okul müdürü E.K.'nin geldiği görülüyor. Kayıtlarda, Y.Ç. ve E.K.'nin birbirine vurması, diğer öğretmenlerin ise kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor. Kamera açısından çıktıktan bir süre sonra yeniden açıya giren E.K. ve Y.Ç.'nin kavgasını bu kez lokanta çalışanlarının sona erdirmeye çalıştığı görülüyor.

AYRI OKULLARA GÖREVLENDİRİLDİLER

Birbirleri hakkında şikayetçi olan E.K. ve Y.Ç., kavganın ardından geceyi polis merkezinde geçirdi. Savcılık soruşturmasının devam ettiği olay nedeniyle Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü de idari yönden soruşturma başlattı. İki eğitimci, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için farklı okullarda görevlendirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ================== Karamollaoğlu: Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sabah namazını Antalya Toptancı Hali'ndeki camide kıldı. Ardından da hal esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Karamollaoğlu, soğuk hava nedeniyle yakılan sobada ısındı. Karamollaoğlu, halde gördükleri manzaranın kendilerini üzdüğünü söyledi. Yetkililerin beyanatlarının hal esnafını hedef aldığını savunan SP Lideri Karamollaoğlu, Türkiye'de meydana gelen problemlerin tamamının, hal esnafının omuzlarındaymış gibi açıklamalar yapıldığını öne sürdü. Karamollaoğlu, "Bir memlekette hükümet, özellikle üreticinin derdini bilmez, bir mal neden pahalı, nasıl ucuzlar, bunun üzerinde ciddi bir çalışma yapmadan panikle bazı kesimler itham edilirse işler düzelmez, daha da bozulur" dedi.

HAL ESNAFI İNCİNMİŞ

"Toptancı hallerde 'Deli Dumrul' misali bir durum olduğunu" ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez. Biz niye sosyalist bir rejimde değiliz demokratik bir sistem içindeyiz? Burada herkes serbest ticaretini yapar. Tarımı es geçemezsiniz. Buzdolabı, çamaşır makinesi, araban olmazsa olur ama karnın doymazsa olmaz. Herkes karnını doyuracak. Karın doyurmaya geldiğinde de devletin üreticiyi desteklemesi lazım, onun derdi ile dertlenmesi gerekiyor. Maalesef biz bu noktada bir şey görmüyoruz. Tahıl ya da baklagiller ile ilgili ekilebilir arazinin yüzde 10'u ekilmiyor, çünkü üretici kar edemiyor. Hükümetin tarım politikasını baştan sona gözden geçirmesi gerekiyor. Girdilerin ucuzlatılması gerekiyor. Girdiler için ek para verelim değil, gereksiz vergilerin kalkması gerekiyor. Başta da mazot. Başta yöneticilere, sonra hepimize Allah düşünmeyi idrak etmeyi nasip etsin. Hal esnafı beyanatlar nedeniyle çok incinmiş."

Görüntü Dökümü

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Temel Karamollaoğlu ve beraberindekilerin hal esnafını gezmesi

Esnafla sohbet etmeleri

RÖP: Temel Karamollaoğlu 560 MB - 05.03 // HD Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================== Otomobilden atlayan Rabia son yolculuğuna uğurlandı Mersin’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atladıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz 7 Mart'ta Ahşemsettin Mahallesi, Baraj Mesire yolu üzeri Panorama Sitesi yakınlarında Erdal Çıbık'ın sürücüsü olduğu seyir halindeki 34 NU 7745 plakalı otomobilde yolculuk yapan Rabia Demir, iddiaya göre bir anda kapıyı açıp, atladı. Otomobil sürücüsü durmayıp, kaçtı. Rabia Demir metrelerce sürüklenirken, olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü Erdal Çıbık ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Rabia Demir ise dün hayatını kaybetti. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Demir'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak Tarsus ilçesine getirildi. Burada Şehir Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rabia Demir'in sağlık fotoğrafı

-Şehir Mezarlığı'nın giriş görüntüsü

-Cenazenin taşınmasından genel ve detay

-Tutuklanan sürücü Erdal Çıbık'ın fotoğrafı

-Tarsus Emniyet Müdürlüğü tabelası (BOYUT:117,18 MB) (SÜRE:1 DK) Haber-Kamera: TARSUS(Mersin), (DHA) =================== Osmaniye'de ahşap ev alev alev yandı Osmaniye'de, iki katlı ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

Olay, saat 11.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kimsenin bulunmadığı iki katlı ahşap binadan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sararken, çevredeki apartmanlarda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evin, Adana'da çocuklarının yanında kalan Saime Özgüven'e ait olduğu belirtilirken, yangının çıkışıyla ilgili itfaiye ekipleri inceleme, polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Binanın alev alev yanması

- Yangına itfaiyenin müdahalesi

- İtfaiye aracının gelişi

- Bir itfaiye erinin çatıdan müdahalesi

- Yüksek bir binadan yangına müdahale

- Yangın tüpü ile itfaiye erinden detay

- Bir vatandaşla röportaj BOYUT:98.8 MB SÜRE: 03'08" Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA) ================= Kupasıyla Başkan Kocaoğlu'na geldi BUZ pateninin yükselen yıldızı Efe Çetiz, Sofya'da 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni yarışmasında dünya rekoru kırdı. Genç sporcu, kazandığı kupayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Efe Cetiz, Türkiye'de çok fazla sporcunun yetişmediği ve uluslararası arenada yeterli başarı sağlanamayan buz pateninde adını tüm dünyaya duyurdu. 'Buzun Efesi' olarak tanınan ve Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescilli dünya rekorunun sahibi olan Efe Çetiz, son olarak uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde '45.42' puanla, Türkiye'de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın da sahibi oldu. 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı, Bulgaristan'daki Sofia Trophy Cup 2019'da dünya rekoru kıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Cetiz, kupasını da Başkan Kocaoğlu'na getirdi.

BAŞKAN'IN HEDİYE PATENLERİ REKOR GETİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisine hediye ettiği patenle kaydığını ve bu patenlerin kendisine şans getirdiğini dile getiren Cetiz, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Genç sporcunun antrenörü Gamze Güner de, Efe Cetiz'in 2021 yılında Uluslararası Gençlik Olimpiyatları'na katılacak ilk isim olarak belirlendiğini söyledi.

'GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR'

Efe Cetiz'in başarısıyla gurur duyduğunu ve göğsünün kabardığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kente buz pateni sahası ve şampiyonlar kazandıracağımı söylediğimde, bazı arkadaşlarım gülmüştü. Yaptıktan ve gençlerin başarısını gördükten sonra o arkadaşlarım gelip benden özür diledi. Açtığımız bu tesisin meyvelerini almaktan çok mutluyuz. Efe Cetiz başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Efe Cetiz'in annesi Okşan Cetiz ve babası Melih Çetiz, spora ve sporcuya katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Pervin Şenel Genç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Genel Yönetim Direktörü Mustafa Ağme ve Buz Pateni Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Neşe Olcay Hünerli de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ziyaretten görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Efe Çetiz'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile kupasıyla poz vermesi

- Efe Çetiz'in buz pistindeki çalışmalarından görüntü Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) ==================== Yerleşik yabancılar Kültür ve Eğitim Şenliği'nde buluştu Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 48 ülkeden yerleşik yaşayan yabancıların katılımıyla düzenlenen 1. Kültür ve Eğitim Şenliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen Kültür ve Eğitim Şenliği, kentte 48 ülkeden yerleşik yaşayan yabancılar ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde ülkelerine ait bayraklar taşıyan, geleneksel kıyafetler giyen yabancılara, Türk aileler ve öğrenciler eşlik etti.

Şenlik kortejine AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar da katıldı. Kendi dillerinde şarkılar söyleyip bayraklarını sallayarak yürüyen katılımcılar, Olbia Meydanı'nda toplandı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, dans gösterilerini izledi.

Şenliğe sonradan katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e çocuklar büyük ilgi gösterdi. Geleneksel kıyafetler giyen kadınlar ve çocuklar Türel'le hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Türel, çocuklarla ele ele tutuşarak fotoğraf çektirdi. Şenlikte konuşan Başkan Türel, "Antalya'da her anlayışa eşit seviyede yaklaşarak bir hizmet yürütmeye çalışıyorum. Bizim için önemli olan Antalya ittifakıydı. Şu manzaradan onun da gerçekleştiğini görüyorum" dedi.

Şenlik kortejinde elinde Türk bayrağı ile yürüyen AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu ise "Çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. 48 ülkeden vatandaşlarımız, dostlarımız kardeşlerimiz Konyaaltı ilçemizde yaşıyor. Rengarenk giyinmiş çocuklarla birlikte kültürlerimizi kaynaştırıyoruz. Müthiş bir mozaik içindeyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bayraklardan detay

- Katılan öğrencilerden detay

- Vatandaşlardan detay

- Ak Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu'ndan detay

- Gaye Doğanoğlu röp

- Menderes Türel'in konuşması

- Genel detaylar Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ================= Veteriner Hekimler Birliği 65'inci yılını Çanakkale'de kutluyor Türk Veteriner Hekimler Birliği(TVHB), kuruluşunun 65'inci yıl dönümünü Çanakkale'de kutluyor.

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 65'inci Yılı, Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası'nın ev sahipliğinde, "Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin Kuruluş Yıldönümü" konulu panel düzenlenerek, kutlandı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen panelin yöneticiliğini Prof. Dr. Orhan Özbey yaptı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Mehtap Özden ve Kenan Çelik de konuşmacı olarak katıldı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sağlam, Çanakkale Veteriner Hekimler Odası Başkanı Burhan Bağcı ile Çanakkale Veteriner Hekimleri Odası üyelerinin dinleyici olduğu panelde Ali Eroğlu, "Mart ayı Türk tarihinde, gerekse dünya tarihinde önemli özellikleri, anlamı olan bir ay. Bizim kuruluşumuzda 9 Mart 1954 yılında. Ayrıca 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü olması dolayısıyla böyle üç önemli tarihi bir araya getirerek, bu yıl bu programı Çanakkale'de yapıyoruz. Bir panelimiz olacak. Bu panelde Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dünden Bugüne değerlendirilecek. Daha sonra 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Deniz Zaferi anlatılacak. Yarın da arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla beraber Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret edeceğiz" dedi.

'Dünden Bugüne TVHB', 'İstaklal Marşı'nın Kabulü' ve 'Çanakkale Zaferi' konularının ele alındığı panelin ardından 'Çanakkale Veteriner Hekimleri ile Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin kuruluş yıldönümü kutlamaları yarın Çanakkale Şehitliği ziyaretiyle sona erecek.