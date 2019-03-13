DHA YURT BÜLTENİ - 10

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (EK)

İZMİR VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI İzmir'de metro vagonları için yapılan iki katlı yeraltı parkında meydana gelen göçüğün altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Öte yandan göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin ailesi de olay yerine geldi. Çiftçi'nin yakınları, arama kurtarma çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları ise henüz olay yerine gelmedi. Polis ekipleri, toprakta kayma ve oynama olduğunu belirterek, gazetecileri ile görevli olmayanları çalışmaların sürdürdüğü alanda uzaklaştırdı.

BEKÇİNİN AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın olduğu sanılıyor. Kardeşi Mehmet Çiftçi'den geceden beri haber alamayan Fevzi Çiftçi, öğle saatlerinde, eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının yapıldığı göçük alanına geldi. Fevzi Çiftçi, ev ve çocuk sahibi kardeşinden geceden beri haber alamadığı için şantiyeye geldiğini belirterek, endişeli olduğunu söyledi.

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- Mehmet Çiftçi'nin yakınlarından görüntü

- Çiftçi'nin ailesi ağlarken görüntü

- Sağlık görevlileri Çiftçi'nin ailesi ile ilgilenirken görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ============= Oğlunu kanlar içinde gören anne 'oğlum, yavrum ne olur gözünü aç' diyerek ağladı Karaman'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, tartıştığı kimliği belirsiz iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Kovalamaca sırasında peşlerinden gelen ve oğlunu kanlar içinde gören Nevin Gülke ise, oğlunun elini tutarak, "Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım"diyerek ağladı.

Olay bugün saat 11.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezi içinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde kimliği belirsiz iki kişiyle konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen iki kişi, Gülke'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler ise Gülke'yi bir sandalyeye oturtup, kanamalı yerlerine tampon yapmaya çalıştı.

OĞLUNU KANLER İÇİNDE GÖRDÜ

Çay ocağında otururken, oğlunun iş yeri önünde konuştuğu kişiler tarafından kovalandığını görünce peşlerinden gelen anne Nevin Gülke, oğlunu kanlar içinde gördü. Oğlunun elini tutan Nevin Gülke, "Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım" diyerek ağladı. Yaralı Gülke, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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- Yaralıya çevredekilerin mühadalesi

- Nevin Gülke'nin oğlunun elini tutup ağlaması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Ambulansa alınması

- Genel ve detay Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) ============= Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına yürüyecek 57 gönüllü, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlandı.

13- 18 Mart 2019 tarihleri arasında Çanakkale Şehitliği'ne gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılmak üzere yola çıkan 57 gönüllü için Tekirdağ'da eski valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent sakinleri katıldı.

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, "Biz Çanakkale yolculuğuna adım attığımız anda, Çanakkale'deki eksiklerin bir bir ortaya çıktığını gördük. 57'nci Alay 100 yıl önce ne yaptıysa, biz de Çanakkale'de bize düşen görevi yaparak değiştirmek, gerçek yerine oturtmak için ilk etkinliğimiz ile başladık ve ilk etkinlik bizimki oldu. 57'nci Alay yürüyüşçüleri ve biz gerçekten Çanakkale'de abidenin olduğu yerden girerken alandaki insanların gözyaşlarını, alkışlarını ve çocuklarını sizlere anlatamam. Aradan 9 yıl geçti, şimdi biz oranın 4 etkinliğinin en önemli unsuru olduk. Biz dedik ki hep birlikte, Çanakkale Tekirdağ'dan başlar. İlk adımın vurulduğu yer burası ve biz buradan tarihi değerlendirerek yola çıkacağız bundan sonra. Ve şimdi anlatımlarımızda ziyaretçi kitapçığımızda Ağa deresinden başlamıyoruz. Tekirdağ'dan başlıyor rehberler anlatmaya. Tekirdağ Yarkışla'dan başlıyor ve Yarkışla gerçek mecrasına oturmak zorunda" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise 57'nci Alay ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Kahramanları anmanın yanı sıra onların ruhunun hissedilmesi gerektiği ifade eden Yıldırım, bağımsızlık için dönmeyi düşünmeyen kahramanları rahmetle, saygıyla andığını belirtti.

Tekirdağ'dan yola çıkan 57 gönüllü, 6 günlük yürüyüşün ardından 18 Mart'ta düzenlenecek Çanakkale şehitlerini anma törenine katılacak.

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-Alanda toplanılması

-İstiklal marşı

-Komite başkanı konuşması

-Yürüyüş

-Detay Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ(DHA)- ==================== Bursa'da jandarmadan 1 milyon sorgulama Bursa Jandarma Komutanlığı'nca geçen yıl kurulan yol kontrol ve arama noktalarında, araçlar ve kişiler olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldığı belirtildi. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2018 yılında Bursa'da, 1'i sabit olmak üzere 15 geçici kontrol ve arama noktası kurdu. Arama noktalarında, 992 bin 304 kişi ve 404 bin 208 araç olmak üzere 1 milyon 396 bin 512 sorgulama yapıldı. Denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişinin yakalandığı, 69 araçla ilgili işlem yapıldığı, 11 silah, 71 mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. Trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise toplam 298 bin 747 TL'lik ceza kesildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bursa İl Jandarma komutanlığı olarak Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü olan 2019 yılında da vatandaşımızın huzur ve güveni için benzer uygulamalara aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.