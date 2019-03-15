DHA YURT BÜLTENİ -10

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (1)
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafo patlamasının ardından yangın çıktı.
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, gündüz hastanesi ve diyaliz bölümünde, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken, hastane tahliye ediliyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İZMİR,(DHA)
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Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (3)
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, arama yaptıkları evde kavgaya karışıp kaçan Vahit Ö., Ahmet Ö. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Mücahit YOLCU / DİYARBAKIR,(DHA)
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Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
CENAZE ÇIKARILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçüğün altında kalan 2 bekçiden birinin cansız bedeni, yapılan çalışmalarla enkaz altından çıkarıldı. Bekçilerden birinin cenazesine ulaşıldığının öğrenilmesinden sonra, 2 gündür bölgede bekleyen aileler, çalışmaların sürdüğü alana girmek istedi. Ekiplerin rahat çalışmaları için bu talepleri kabul edilmeyen aileler, basın mensuplarının görüntülerini almamasını istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, olayı başından beri takip eden basın mensuplarını, alanı çevreleyen metal bariyerin dışına çıkardı. Cenaze çıkarılırken ailelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.
KİMLİĞİ TEŞHİS EDİLEMEDİ
AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkartılan cenazenin kime ait olduğu, yüzünün zarar görmesi nedeniyle yakınlarınca tam olarak teşhis edilemedi. Savcılık, hem otopsi yapılması hem de DNA testi için cenazenin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Buradaki kimlik tespitinin ardından, cenazenin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
ÖZEL CİHAZLA BULUNDU
Ekiplerin 48 saati aşkın süredir devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında, alana getirilen özel yer altı inceleme cihazıyla cenazeye ulaşıldığı öğrenildi. Cihazın yer altına ilettiği sinyaller sayesinde toprak altındaki insan bedeni, metal ya da kaya parçalarının belirlendiği, bu sinyaller doğrultusunda, kazı yapılan yerde cenazenin cesedin bulunduğu ifade edildi. Aynı cihazdan alınan yeni sinyaller doğrultusunda göçük olan başka bir alanda diğer bekçiye ulaşmak için çalışmalara tekrar başlandı.
Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin çalışmalarından görüntü
-Bölgenin görüntüsü
Haber: Taylan YILDIRIM, Davut CAN, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)
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DEAŞ'ı vuran Rus denizaltısı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı Kilo sınıfı dizel elektrikli denizaltı 'B-265 Krasnodar' Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Rus denizaltısı, 2017 yılında Akdeniz'in doğusunda, DEAŞ hedeflerini vurmuştu.
İstanbul Boğazı'ndan dün geçiş yapan 73.8 metre uzunluğunda ve 9.9 metre genişliğindeki Rus denizaltısı 'B-265 Krasnodar' bugün saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 12.20'de,1953 yılında Nato tatbikatından dönerken İsveç şilebi Naboland ile çarpışan ve 81 denizcinin şehit düştüğü Dumlupınar denizaltısının battığı Nara Burnu önlerine ulaşan denizaltına, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle dev Türk bayrağının asıldığı Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, buradan Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerler olduğu görülden denizaltının Akdeniz'e gittiği belirtildi.
DEAŞ HEDEFLERİNİ VURMUŞTU
Rusya Deniz Kuvvetlerine ait 'Amiral Essen' gemisi ve 'Krasnodar' denizaltının iki yıl önce Kalibr' adlı 4 füze ile Suriye'nin Palmira bölgesinde bulunan DEAŞ'a ait hedefleri vurduğu bildirilmişti.
Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Denizaltısından genel ve detay görüntü.
-Rus Denizaltısının Dur Yolcu ile Kilitbahir Kalesi önünden geçişinden görüntü.
-Rus Denizaltısına eşilik eden sahil güvenlik botu ile birlikte görüntüsü.
-Rus denizaltısının Nusret mayın gemisi vatandaşlar ile görüntüsü.
-Rus Denizaltısının güvertesindeki askerlerden görüntü.
Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
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Malkara'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ
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