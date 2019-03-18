DHA YURT BÜLTENİ -10

Erdoğan: Kıyamete kadar burada olacağız, İstanbul'u Konstantinopolis yapamayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniye Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen terör saldırısına değinerek, "Çanakkale'den 104 yıl sonra yeniden sesleniyor ve diyoruz ki; Mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de aldık. Kininizi, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman’ı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Bu bireysel bir olay değildir. Örgütlüdür. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. Bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopolis yapamayacaksınız" dedi.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'ndaki tören, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı. Binlerce kişi stadyumu ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu. Statta 'Dirilişten Kurtuluşa, Bir Duruştur Çanakkale', 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' pankartları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra stadyumdaki törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilciler, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran takımının gösterisiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Çanakkale İmam Hatip Anadolu Lisesi Proje Okulu öğrencilerinden Muhlis Osman Şengil, 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini okudu. Açılış konuşmalarına geçildi.

'ÇANAKKALE MÜCADALESİNİ ANLAMAYANA HAVA, SU HELAL OLMAZ'

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanlıkların diyarı Çanakkale. İstiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Çanakkale istiklalimizin kalesi. Serden geçen ama yurttan geçmeyen, milletimizin yâri Çanakkale. 104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Rüyası rüyamız davası davamız sevdası sevdamız Çanakkale. Her karış toprağında canların sevil olduğu, bedrin aslanlarını imrendiren kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Adına destanlar yazılan, anaların ağıt, genç kızların türkü yaktıkları Çanakkale. Denizinde ve toprağında ehli salibin savletini kıran o demir çemberi göğsünde parçalayan Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale. Bu topraklarda şehitleri olan bir zamanlar aynı sınırlar içerisinde yaşadığımız Balkanlar'daki, Kuzey Afrika’daki, Orta Doğu’daki Kafkaslar’daki tüm kardeşlerimizi anlıyorum. Emin olsunlar, emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Erdoğan, "18 Mart Şehitlerini Anma Gününü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümü vesilesiyle bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti ve mutluluğu içindeyim. Bu vesileyle bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 18 Mart şehitlerimizi, 1’inci Dünya savaşında pek çok cephede verdiğimiz şehitlerimizi İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale’de verilen mücadeleyi, anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da, suyu da, ekmeği de helal olmaz. Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan savaş sanan birisinin bu ülkeyle ilgisi yok demektir. Çanakkale’yi hazmedemeyen istiklal harbimizin kodlarını da çözemez" diye konuştu.

'İSTANBUL'U KONSTANTİNOPOLİS YAPAMAYACAKSINIZ'

Ömrünün son döneminde, "İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?" diye soran bir dostuna Mehmet Akif'in, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dediğini hatırlatan ve Yeni Zelanda'daki camilere saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de diyoruz ki Allah bu milleti bir daha Çanakkale’deki gibi biri imtihana tabi tutmasın. Şayet böyle bir durum olursa Çanakkale’nin denizi de topraklarını o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını aradan geçen bir asra aşkın zaman rağmen halen sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak devam ediyorlar. Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege’de denize ayak basamaz hale getirmeye çalışarak sınıyorlar. Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda’da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki; mesajınızı aldık. Niyetinizi anladık, kininizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman'ı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları aldığımız nefesi bize çok gördüğünüz anladık. Bu bireysel bir olay değildir örgütlüdür. Biz buradayız biz Çanakkale’deyiz. İstanbul’u Konstantinopolis yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldi kimileri tabutla döndü. Siz de gelirseniz dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın Bu iş silah üzerine boya ile yazı yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale’de kanla yazdık. Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde yazdık. İsrail’in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Tüm mazlumlara tüm Müslümanlara tüm Türklere karşı kalkacak ellere karşı yazacak tarihimiz var. Ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Çıkmış bir tane terörist ne diyor? Kürdistan. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsa, Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarına, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Diyorum ki kardeşliğimize gölge düşürmeyelim."

‘ASIM’IN NESLİ BURADA’

Çanakkale’de yaşanan direnişte düşmanların Türklerin gücünü gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Buraya geldiler. Burada olduğumuzu gördüler. Sonra da kimi ayakları üzerinden, kimi tabutla geri döndüler. Şayet aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Biz Çanakkale’yi hepinizin hayali olan barışın ortak acılardan doğan kardeşliğin, sembolü olarak görüyoruz. Şu anda hemen karşı tarafta yeni Zelandalılar yok mu? Avustralyalılar yok mu? Onlar şu anda bizim şehitlerimizle, orada aynı yerlerde yatmıyorlar mı? Bunlara ev sahipliği yapan biz değil miyiz? Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi ‘Onlar burada göğüs göğse kardeş kardeş olarak yatacaklar.’ Bu misafirperverliği yapan biz değil miyiz? Peki size ne oluyor? Ama şunu unutmayın. Çanakkale için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım’ın neslinin sembolüdür. Ve Asım’ın nesli işte burada. Asım’ın nesli karşında. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar. Düşmanca gelirseniz de ona göre uğurlayacaklar" diye konuştu.

‘YAZACAK TARİHİMİZ VAR’

Türkiye’nin yazacak tarihi olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasının son bölümünde şunları söyledi:

"Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kapatılmaya çalışılan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımızda musallat olan DEAŞ’lı ve PKK, PYD’li katillere yaptığımız gibi hepinizi yaka bastığınız yere gömecekler. Bu iş öyle masum insanların üzerine kurşun sıktığınız silahın kabzasına boyayla isimler tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale’de kanımızla yazdık. Mustafa Kemal’in liderliğinde yazdık. Bugün yine yazacağız, yine yazacağız, yine yazacağız. Gabar’da yazdık, Cudi’de yazdık, Tendürek’te yazdık, Kandil’de yazdık. Biz tarihi sınırda teröristleri yok ederek, 15 Temmuz’daki gibi darbecileri çıplak ellerimizle püskürterek yazdık. Biz tarihi şanla, şerefle, onurla yazdık. Daha yazacak çok tarihimiz var. Münbiç’te yazacak tarihimiz var. Fırat’ın doğusunda yazacak tarihimiz var. Filistin’de uygulanan zulme, Kudüs’ün mahremiyetine yapılan saldırılara karşı yazacak tarihimiz var. İsrail’in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle dikkat edin Yeni Zelanda’daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm masumlara, tüm Müslümanlara, tüm Türklere karşı kalkan ellere yazacak tarihimiz var. Teröristlerle, ekonomiyle, gizli-açık yaptırımlarla, tehditlerle, sinsi ayak oyunlarıyla ayaklarımıza çelme takmaya çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. Çünkü bu millet hak davası söz konusu olduğunda ölümü bile göze alan bir millettir."

PROGRAM, GEÇİT TÖRENİYLE SONA ERDİ

18 Mart Stadyumu’ndaki tören, geçit töreniyle sona erdi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenlerine, saat 15.30’da, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde devam edilecek.