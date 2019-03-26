DHA YURT BÜLTENİ -10

Bakan Pakdemirli, zincir marketlerde de tanzim ürünlerinin satılacağını açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktaları haricinde zincir marketlere de tanzim satış ürünleri sevkiyatının başladığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. Salihli Ziraat Odası önünde karşılanan Bakan Pakdemirli'ye; Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir ile kent protokolü de eşlik etti. Bakan Pakdemirli, Salihli Ziraat Odası toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Zincir marketlerde tanzim ürünlerin satışının yapılacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BiM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında, belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı. Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere büyükşehir belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur. Tarım kredi kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında, toplam 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir. Tarım kredi kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından; projenin başladığı 8 Şubat 2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır. 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında tarım kredi kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır" dedi.

TANE ZEYTİNE DE PRİM AÇIKLAMASI

Zeytin üreticilerine yönelik de açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bugün itibariyle arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vardı. Bu primlerle ilgili tekrar bir çalışma yapılacak. Bunun haricinde tane zeytine de prim vermeye başlıyor olacağız. Tahmin ediyorum rakamlar 15 ile 20 kuruş arası olabilir. Bu konuyu arkadaşlarımız henüz çalışıyorlar. Zeytin üreticilerimiz de tane zeytine prim almış olacaktır. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli açıklamasının Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'na geçti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Pakdemirli'nin karşılanması

-Bakan Pakdemirli'nin açıklaması Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) ===================== İYİ Parti'li Dervişoğlu: 30 vilayetin 15'ten fazlasını 'millet ittifakı' kazanıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Adana'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin 15'ten fazlasını buradan ilan ediyorum; 'millet ittifakı' kazanıyor. Bundan dolayı panik ortamı doğuyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçime sayılı günler kaldığını dile getiren Dervişoğlu, İYİ Parti'nin aday listelerinde terör bağlantısı olan kişilerin bulunduğu iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Temennimiz, yerel seçimlerin, belediye başkan adaylarının çalışmalarının üzerinden yürütülmesiydi; ama görünen odur ki bu seçimlerde liderlerin siyasi rekabetine kurban edilmek durumuna düşüldü. Arzuladığımız bir şey değil. Zira kentler yönetilecek. Kentleri yönetecek belediye başkanları seçilecek. İstismardan beslenen siyasi anlayış yüzünden yine içinden çıkılamayacak bir tartışma ortamının içinde bulduk kendimizi. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısından başlayıp, cumhurbaşkanına uzanan bir tartışma yaşanıyor. Partimiz eleştiriliyor. Dün çıkan habere göre de İYİ Parti'nin adayları arasında PKK'lıların olduğunu söylemek gibi bir basiretsizlik yaşanıyor. Bunu şiddetle reddediyorum. İYİ Parti'nin mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bu listelerin mesulü benim. Türkiye'nin neresinde aday, meclis üyesi adayı varsa onun altında şahsımın imzası var. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Beni itham edenler önce akıllarını yemişlerdir. Hangi gelenekten geldiğimi herkes gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra milliyetçilik dersi alacak değilim."

'ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU'NUN, AKŞENER'İN YARIŞI DEĞİL'

İYİ Parti'nin CHP ile ittifakının toplumsal kabul gördüğünü kaydeden Müsavat Dervişoğlu, 'cumhur ittifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunarak, şunları söyledi:

"Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Adana'yı kaybediyorlar. 30 vilayetin 15'ten fazlasını buradan ilan ediyorum; 'millet ittifakı' kazanıyor. Bundan dolayı panik ortamı doğuyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz bütün sorunları aşacak kudretimiz var. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'yla yarışıyor. İzmir'de Nihat Zeybekci, Tunç Soyer'le yarışıyor. Burada Tayyip Erdoğan ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in yarışı söz sorusu değil. Kurgular yaptılar. Önce 'Beka problemi var' dendi. Var beka sorunu, sorumlusu sensin. 17 yıldır sen yönettin sonra getirdiler işi 'Bunların örgütlerle ilişkisi var'. Onlarla kimlerin ilişkisi var, ortaya koyduk. Oysa bu ülkede ekonomi konuşmamız lazım. Genel başkanımız çalışmayan fabrikaları, ekilemeyen tarlaları, gelecekten umudunu kesmiş işsiz gençleri anlatıyor. Biz ne konuşuyoruz? Beka, terör örgütü. İYİ Parti'lilerin dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, basın mensuplarının, ittifak yaptıkları partilerin adaylarının terör bağlantıları olup olmadığına yönelik sorusuna ise "Ben kendi partimle ilgili sorumluluk alanımı söyledim, diğer siyasi partiler de elbette ki aynı özenle hareket etmiştir" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısından görüntü.

- Katılanlardan görüntü Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR (DHA) =================== Mersin'de terör operasyonu: 7 tutuklama Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan emniyet güçleri, örgütle irtibatlı olduklarından şüphelenilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 7’si Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Mahkeme heyeti 8 kişiyi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

-Sanıklar emniyetten çıkartılırken

-Sanıklar adliyeye getirilirken

-Adliyenin bina ve dış görüntüsü (BOYUT:162,23 MB) (SÜRE: 1,26 dk) Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ====================== Didim'de sürat teknesinde ele geçen 1.5 ton skunk'a 2 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde geçen yıl sürat teknesinde ele geçirilen 1.5 ton skunk ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl istihbarat çalışmasıyla, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucunun sürat teknesiyle Didim açıklarından karaya indirileceği tespit edildi. 3 Ekim 2018'de bölgede önlem alındı. İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un koordine ettiği operasyon, şüphelilerin sürat teknesiyle sahile yaklaşmasıyla başladı. Polisleri karşılarında gören şüpheliler, sığ bölgede sürat teknesini terk edip, karaya çıkarak kaçtı. Teknede polisin yaptığı aramada, 1.5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, E.Y. ve M.Ç. olduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerini de belirledi. Polis ekipleri, şüphelileri geçen pazar günü saklandıkları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün (pazartesi) adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.Ç., tutuklandı.