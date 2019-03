DHA YURT BÜLTENİ -10 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı’nın CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’ın, şehit ailelerine verdiği kahvaltıda kendisine, "Bu hendekler yapılırken ses çıkarmayan insanlarla şu anda birlikte olmanız bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Benim kızım şu an babasız ve bunca şehidin çocukları babasız. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz?" diye soran şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e '"Provokatör" diye karşılık vermesini kınadığını söyledi.

İhale sonrasında polis tabanca çekti iddiası

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki bir kafenin ihalesi sonrası taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre ihaleyi kaybeden S.E.Y.'nin kardeşi polis memuru M.Y. tabancasını çekince, taraflar arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis, ifadelerine başvurmak üzere tarafları polis merkezine götürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi içinde yer alan Olbia Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı içindeki kafe için yapılan ihaleyi alan ve kaybeden taraflar grup arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Sabah görevden çıktığı için üniforması ile ihaleyi kaybeden kardeşi S.E.Y.'nin yanında gelen polis memuru M.Y., iddiaya göre tabancasını çekip ihaleyi kazanan kişileri tehdit etti. İhaleyi kazanan S.G. ve Y.D., karışıklık sırasında M.Y'nin elinden tabancasını aldı. Tabancasının alınmasına sinirlenen M.Y., bunun üzerine biber gazı sıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri geldi. Polis memuru M.Y. ile S.E.Y., S.G. ve Y.D., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Taraflar, polis merkezinde birbirinden şikayetçi oldu.