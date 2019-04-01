HABER

DHA YURT BÜLTENİ -10

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 04:28 | Son Güncelleme

Kırklareli'de Zeynep'in katil zanlısının evi yakıldı   KIRKLARELİ'de Zeynep Esin'i (11), başına tuğla vururak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan teyzesinin oğlu  Kerem Solako'nun (28) Yayla Mahallesi'nde oturduğu evi öfkeli kalabalık tarafından yakıldı.

Kırklareli'de Zeynep'in katil zanlısının evi yakıldı

KIRKLARELİ'de Zeynep Esin'i (11), başına tuğla vururak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan teyzesinin oğlu Kerem Solako'nun (28) Yayla Mahallesi'nde oturduğu evi öfkeli kalabalık tarafından yakıldı.
Kırklareli'de ortaokul öğrencisi Zeynep Esin, geçen perşembe günü ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve 2 kilometre uzaklıkta metruk bir binada, başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından Esin'in tezyesinin oğlu Kerem Solako, cinayet zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine konuldu. Zeynep'in ölümünün ardından katil zanlısı Kerem Solako'nun boş olan tek katlı evinde bu gece yangın çıktı. Daha önce taşlanan ev boşaltılırken, polis bu grubu dağıtmıştı. Olayın ardından ise gece yarısı iddiaya göre, mahallede toplanan öfkeli kalabalık tarafından ev ateşe verildi. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangın çevrede bulunan 3 evdede hasara neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Mahalle sakinlerinden Sevil Halaç, "Bu evin yıkılmasını istiyoruz. Zeynep'in ölümünün ardından bu evi taşladılar. Bu gece de evi ateşe verdiler. Evde çocuklarımız vardı. Çok korkuyoruz ve bu evin yıkılmasını istiyoruz"dedi. Yanan evin kendi evlerine de zarar verdiğini belirten Rıza Kavak ise "Yetkililerden bu evi yıkmasını istiyoruz. Bu olay yaşandıktan sonra mahallede korkarak yaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------
Yanan evden genel
Olay yeri inceleme ekibinden detay
Mahalleden detay
Komuşuları ile röp.
Yanan evden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,(DHA)

Uşak Baro Başkanı hayatını kaybetti

UŞAK Baro Başkanı Avukat Kazım Kargı, kafede oturduğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde arkadaşları ile kafede bir araya gelen Uşak Baro Başkanı Kazım Kargı, sohbet ederken fenalaştı. Kargı'nın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine kafeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kazım Kargı'nın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Baro Başkanı Kazım Kargı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber: UŞAK,(DHA)
================

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den seçim değerlendirmesiHDP Eş Genel Başkanı Temelli'den seçim değerlendirmesi
Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu (2)Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den seçim değerlendirmesi

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den seçim değerlendirmesi

AK Parti Ankara'da seçimlere itiraz edecek!

AK Parti'den flaş karar! Sonuçlara itiraz edecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP Iğdır’ı kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.