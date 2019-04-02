DHA YURT BÜLTENİ -10

MÜDÜR YARDIMCISINI, ÖĞRENCİSİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, öğrencisi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, kurtarılamadı.

Olay öğle saatlerinde Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi F.C., henüz bilinmeyen bir nedenle Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçakladı. Kuyucu'yu kanlar içinde gören öğretmenler hemen ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuyucu, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisini gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte Necmeddin Kuyucu'nun hayatını kaybettiği hastaneye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Şu an konu araştırılıyor. Emniyet ekipleri konunun neden olduğunu inceliyor. Soruşturma başlatıldı, konunun takipçisiyiz" dedi.

ODASINDA BIÇAKLADI

Okul Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, öğrencisi F.C tarafından makamında bıçaklandığı öğrenildi. F.C.'nin piskolojik sorunları olduğu iddia eddi. Olayın ardından okulda eğitime ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi.

3 GÜN OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Savcılığın açıklaması şöyle:

"Gebze Atatürk Anadolu Lisesinde bıçakla yaralama olayının bildirilmesi üzerine, kolluk görevlilerinin hemen olay yerine intikal ettiği, okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, okulun 2. katında yer alan odasında yerde yaralı vaziyette bulunduğu, okulun 11. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan F.Ç.'nin de aynı odada elinde bıçak ile bulunduğu görülmüş, Necmeddin Kuyucu 112 Acil servis aracılığı ile hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevki sağlanan Necmeddin Kuyucu'nun sol karın, sağ omuz bölgesi ile sağ kolundan yaralandığı anlaşılmış olup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, suça sürüklenen çocuk F.Ç. hakkında gözaltına alma talimatı verildiği, soruşturmanın halen devam ettiği, suça sürüklenen çocuk F.Ç.'nin 2019 yılı Ocak ayı içerisinde de okul disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü duyurulur."

Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntüler

Okulun tabelasından görüntüler

Müdür yardımcısının fotoğrafları Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ========================================= Hayvanat bahçesinden kaçan 'kurt' aranıyor (EK

KAÇAN KURDU VETERİNER HEKİM GÖRÜNTÜLEDİ Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden dün saat 16.30 sıralarında kafesinden çıkarak çitleri aşıp kaçan kurt, yoldan geçen veteriner hekim Ümit Yürekli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Burdur- Antalya karayolu kenarındaki kurdu saat 16.53'te görüntülediğini belirten Yürekli, "Yol kenarında kurdu görünce çok şaşırdım. Durumu polise bildirdikten sonra cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştım. Bir süre karayolunda ilerledikten sonra ormanlık alana doğru gitti. Çevrede sokak köpeklerinin yanı sıra çok fazla uyaran olduğu için yerleşim yerlerine geleceğini tahmin etmiyorum. Ancak çevrede yaşayanların dikkatli olmasında fayda var" dedi.

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- Kurttan görüntü Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: ANTALYA-DHA) ============================================== SOSYAL MEDYADAN KADINLARA ŞANTAJ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Samsun'da sosyal medya üzerinden attığı mesajlara yanıt vermeyen kadınlara, montajladığı fotoğraflarıyla şantaj yaptığı öne sürülen E.Ç.(39), yakalandı.

İddiaya göre, E.Ç. sosyal medyada açtığı sahte hesaplardan kadınlara mesaj attı. Mesajlarına yanıt vermeyen kadınlara ise, sosyal medya hesaplarından elde ettiği fotoğrafları montajlayıp, şantaj yaptı. Art arda gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi tespit etti. Takibe aldığı E.Ç.'nin Gazi Devlet Hastanesi önünde şantaj yaptığı bir kadınla buluşacağını belirleyen polis, oprasyon için düğmeye bastı. Buluşma noktasında önlem alan polis, kadınla buluşmaya gelen şüpheliyi, kıskıvrak yakaladı. E.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden Detay

-Şüphelinin adliye getirilişi

-Şüphelinin yakanlanmasının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA)- ======================================= ELAZIĞ'DA DOLU ETKİLİ OLDU Elazığ'da yağmurun ardından başlayan ve 5 dakika süren dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da bu sabah saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından başlayan dolu ise 5 dakika sürdü. Bazı vatandaşlar otomobillerinin üstünü bez ve kartonlarla kapatırken, yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Doludan etkilenmek istemeyen vatandaşlar ise otobüs durakları ve kapalı alanlarda bekledi. Görüntü Dökümü

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- Dolu yağışı

- Vatandaşlardan detay

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,(DHA) ==================== KAYA MEZARLARINDA TARİHİ AYIP Muğla'nın Ula ilçesinin doğal güzellikleri, denizi ve dünyaca ünlü Kadın Azmağı ile ön plana çıkan Akyaka Mahallesi'ndeki M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olan ve İyon düzeninde yapılan kaya mezarlarının hali yürek burkuyor. Ziyaretçiler etrafı çöplüğe dönen tarihi mezarlardaki çatlaklara da dikkati çekip, bir an önce önlem alınmasını istedi.

İtalya'da doğarak 25 ülkeye yayılan Cittaslow ağının (sakin şehir) 166 üyesinden biri olan Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, kaya mezarlarıyla ilgi odağı oluyor. Kadın Azmağı kıyısında yer alan Karia bölgesindeki kaya mezarları, yabancı turistlerin olduğu kadar yerli turistlerin de akınına uğruyor. Ancak turistik bölgede olan kaya mezarlarının çevresinde biriken çöpler, tepkilere neden oluyor. Kaya mezarlarını ziyaret eden ve otomobilleri ile önünden geçerken fotoğraf çektirmek için duranlar, etrafta biriken çöpleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik İdyma Kenti'ne ev sahipliği yapan Akyaka'daki kaya mezarlarındaki çatlaklar da dikkati çekiyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Mezarların zamana ve doğa koşullarına yenilip, zarar görmemesi için biran önce proje çalışması yapılması gerekiyor. O bölge tarih açısından büyük öneme sahip. Bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Kendini bilmez kişilere sesleniyorum. Oraya çöp atmak nedir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- ======================= OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI Sivas'ta kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Dikimevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Meryem A. (47) idaresindeki 58 NN 684 plakalı otomobil ile bir yemek firmasında kuryelik yapan Yakup Ç.'nin(23) kullandığı 39 TR 211 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yakup Ç. motosikletten savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yakup Ç. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yakup Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Meryem A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Osman Günay, aynı yerde sık sık kaza yaşandığını, kasis konulması için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Motosiklet ve otomobilin görüntüsü Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ================= OTOMOBİL, ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALDI Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.

Olay, öğleden sonra Camikebir Mahallesinde meydana geldi, Pastane işletmeciliği yapan Hüseyin Kumurbay, 31 H 5343 plakalı otomobilini park edip iş yerine gitti. Bir süre sonra sokakta kimsenin yaşamadığı kerpiç evin duvarı, son günlerdeki yağışlara dayanamayarak Kumurbay'ın otomobilinin üzerine yıkıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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-Yıkılan duvar

-Koruma altına alınan ev

-Enkaz altındaki otomobil

-Otomobil sahibinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ======================== EVİ YANAN AİLEYE, KIZILAY SAHİP ÇIKTI Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, evleri yanan Çakır Ailesi'ne Kızılay yardım etti. Aileye giyecek, yiyecek ve battaniye yardımı yapan Kızılay, yangında zarar gören evin onarımı için de söz verdi.

Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan 3 kişilik Çakır Ailesi'ne ait evde 3 Ocak günü yangın çıktı. Ev, nedeni henüz tespit edilemeyen yangında küle döndi.

Bir tek eşyalarını dahi kurtaramayan Ramazan Çakır (61), eşi Emine Çakır (58) ve oğulları Salih Çakır (29) sokak ortasında kaldı. Emekli maaşı olması nedeniyle yardım parası alamadığını söyleyen Ramazan Çakır, yetkililerden yardım istedi.

Ailenin yardım çığlığını Kızılay duydu. Kızılay Genel Merkezi'nin talimatıyla Burhaniye'ye gelen Edremit Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kezban Ceren Yıldırım ve Kızılay Görevlisi Kurban Öz, Çakır Ailesi'ne yiyecek, giyecek ve battaniye yardımı yaptı. Kızılay görevlileri, evin onarımı konusunda da yardımcı olacaklarını belirtti.

Yardım için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyleyen Emine Çakır, "Evimiz yanınca ortada kaldık. Yardım için gittiğimiz yerlerden boş döndük. Kızılay, yardım etti. Sesimizi duydu. Evimiz ve eşyamız yok. Eşim hasta. Kızılay'dan Allah razı olsun. Bize giyecek, yiyecek ve battaniye getirdi. Evimizin onarımı için de yardım sözü verdiler. Bizi kiradan kurtarsınlar. Büyüklerimizden yardım bekliyoruzö dedi.

Burhaniye'nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, 3 Ocak gecesi saat 23.30 sırasında çıkan yangın 2 aileyi evsiz bırakmıştı. Ali Olgaç'a ait tek katlı evde çıkan baca yangını, bitişiğindeki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçramıştı.2 evde yanarak küle dönmüştü.