DHA YURT BÜLTENİ -10

1)O FOTOĞRAF KARESİ PKK'LILARI KORKUTTU KARADENİZ'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilirken, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, 2016 yılında terörist grubun etkisiz hale getirilmeden önce çektirdiği fotoğrafla ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı. Örgüt tarafından Karadeniz kırsalına gönderilmek istenen yeni terörist grupların, sonlarının fotoğraftaki teröristler gibi olacağı korkusuyla gelmek istemedikleri belirlendi. Bu arada, bölgeye yeni sızmalar olma ihtimaline karşı 4 ilde terör örgütüne yönelik bahar operasyonları sürüyor.

Tunceli- Erzincan kırsalı üzerinden Karadeniz'e sızan PKK'lı teröristlere yönelik 4 yıldır başarılı operasyonlar düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve köy korucularının iş birliğiyle düzenlenen operasyonlarda, örgütünün 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda bulunan teröristlerden 15'i etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı olarak ele geçirildi. Bu gruba sonradan katılan örgüt üyesiyle birlikte öldürülen 16 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nca, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori'de aranan teröristler oldukları belirlendi. Bölgede kalan son 2 teröristin de geçen yılın sonunda Giresun kırsalında çıkan çatışmada yaralanıp bölgeden Tunceli kırsalına kaçtıkları tespit edildi.

BAHAR OPERASYONLARI

Terör örgütüne ağır darbe indiren güvenlik güçleri, 4 ilde bahar operasyonlarını sürdürüyor. Tunceli- Erzincan üzerinden yeni terörist grupların bölgeye sızma girişiminde bulunma ihtimaline karşı güvenlik güçleri, insansız hava araçları (İHA) destekli olarak Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı bahar operasyonlarını yoğunlaştırıldı.

YAYLALAR KONTROL EDİLDİ

Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmalarıyla, PKK'nın Tunceli üzerinden Karadeniz'e eylemler için yeni terörist gruplar göndermek istediği belirlendi. Karadeniz'de kış üslenmesi yapamayan teröristlerin bahar yapılanmasının önlenmesi için de Tunceli- Erzincan ve Gümüşhane sınır bölgesi JÖH ve komandolar tarafından İHA'lar da kullanılarak sürekli denetim altında tutuluyor. Bölgede yayla sezonunun başlaması nedeniyle de güvenlik güçleri tarafından yaylalar kontrol edildi.

FOTOĞRAFI ÇEKEN DAHİL HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer taraftan, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, 2016 yılında terörist grubun etkisiz hale getirilmeden önce çektirdiği fotoğrafla ilgili yeni ayrıntı ortaya çıktı.Karadeniz kırsalına gönderilmek istenen yeni terörist grupların, sonlarının fotoğraftaki teröristler gibi olacağı korkusuyla gelmek istemedikleri tespit edildi. Fotoğraftaki 8 teröristten 7'si, Ordu kırsalında etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist ise Ordu kırsalından kaçarak gittiği Erzincan'da çatışmada öldürülmüştü. Fotoğrafı çeken terörist de Giresun'un Güce kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Görüntü Dökümü

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-PKK operasyonlarından görüntü detayları (arşiv)

Süre: 4.55 DK Boyut: 740 MB Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA =============================================== 2)DÜZCE'DE KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZELERİ MARDİN'E GÖTÜRÜLDÜ DÜZCE'de, TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden 6 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada, Gaziantep'den İstanbul'a taziye ziyaretine giden akrabaların bulunduğu minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girerken kazada Sedat Atız, Amzo Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. 5 kişi ise tedavi altına alındı. Kazada yaşamlarını kaybedenlerin cenazeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze araçları ve otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Cenazeler buradan uçakla toprağa verilmek üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesine götürülecek. Görüntü Dökümü

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Cenaze aracı morgdan çıkarken görüntü

Cenazelerin araçlara taşınma görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) =============================================== 3)MİDYAT'TA, KAVGADA OYLARIN KARIŞTIĞI MUHTARLIK SEÇİMİ TEKRARLANACAK MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan muhtarlık seçimi, adaylar arasında çıkan kavgada oyların birbirine karıştığı gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'nca iptal edildi. Seçim, 2 Haziran Pazar günü tekrarlanacak. Midyat'ın Söğütlü Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapıldığı 31 Mart Pazar günü, muhtar adayları Süleyman Şahin, Ahmet Mağat ve Hasan Özdemir ile yakınları arasında tartışma çıktı. Sandık başındaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada sandık kırılırken, muhtarlık için tercih kağıtları da birbirine karıştı. Yerel seçimin resmi olmayan sonucuna göre, Söğütlü Mahallesi'nde muhtarlığı, Hasan Özdemir kazandı. Bunun üzerine Süleyman Şahin ve Ahmet Mağat, seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu'nca kavgada oyların birbirine karıştığı gerekçesiyle seçimin iptaline karar verildi. Muhtarlık seçimi, 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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- Kavga sırasında dağılan oy pusulaları

- Köyden görüntü

- Jandarma ekipleri

- Kadınların bağırışmaları

- Genel ve detay görüntüler Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - =========================================== 4)BAKKALDAN DÖNEN GENCİ ÖLDÜREN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI HATAY'ın İskenderun ilçesinde bakkaldan alış veriş yapan evine dönen Mehmet Yılmaz'ı (37) pompalı tüfekle vurarak öldüren 1 kadını yaralayan katil zanlısı Mehmet Akınkan (58) tutuklandı. Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Akınkan, iddiaya göre, bakkaldan alış veriş yaparak evine giden Mehmet Yılmaz'a pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Silahlı saldırıda Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken balkonda çamaşır asarken tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Emine Ö. de hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Akınkan, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-Katil zanlısının adliyeye çıkartılması

SÜRE:0,40 sn BOYUT:30 mb

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ============================================= 5)PARMAĞINDA SIKIŞAN ÇELİK YÜZÜĞÜ İTFAİYECİLER ÇIKARDI Şanlıurfa'da Celal Kılıç'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde oturan Celal Kılıç, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Celal Kılıç, başarısız olunca şişen parmağı için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki doktor durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Celal Kılıç'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için harekete geçti. İtfaiyeciler, parmağın zarar görmemesi için altına çay kaşığı koydukları yüzüğü, mini kesme makinesiyle kesmeye başladı. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından Kılıç'ın parmağındaki çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Celal Kılıç, doktora ve itfaiyecilere teşekkür etti. Görüntü Dökümü

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- Hastanenin acil servisi

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Celal Kılıç'ın eline sıkışan yüzük

- İtfaiye sıkışan yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ===================== 6)İÇKİ MASASINDA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde birlikte içki içerken aralarında tartışma çıkan iki arkadaştan Ahmet Y.'nin (Yakut) (25) av tüfeğiyle vurduğu Hamza Yamaç (27) öldü. Ahmet Y., eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Sinirli Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlere kadar içki içen çiftçi Ahmet Y. ile kendisi gibi çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası Hamza Yamaç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ahmet Y, tartıştığı arkadaşı Yamaç'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ekibi sevk edildi. Eve gelen jandarma ekipleri, Ahmet Y.'yi av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı. Öldüğü belirlenen Hamza Yamaç'ın cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.