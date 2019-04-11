DHA YURT BÜLTENİ -10

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1) Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışırken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İstanbul istikametine giden araçlar ise TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) - ================= Siirt Belediye Başkanı seçilen HDP'li Işık, mazbatasını aldı Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den belediye başkanı seçilen Helen Berivan Işık, mazbatasını alıp, görevine başladı.

HDP'nin Siirt'te belediye başkan adayı gösterdiği Helen Berivan Işık, oyların yüzde 48,36'sı olan 33 bin 227 kişinin oyunu alarak seçimi kazandı. Işık, bugün beraberindeki HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş, İl Başkanı Serdar Batur ve partililer ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Helen Berivan Işık, belediye giderek, devir teslim törenine katılacak.

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- Siirt Adliyesi

- HDP’lilerin Adliye’ye gelişi

- HDP’lilerin adliyeden çıkışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) ===================== Kayseri FETÖ operasyonunda 6 eski polis tutuklandı Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan meslekten ihraç 13 polisden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri, Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla meslekten ihraç 13 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı dün akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

-Genel detay Süre: 1.53 Boyut: 228 MB Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,(DHA)