HABER

DHA YURT BÜLTENİ -10

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

  TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1) Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1)

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışırken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İstanbul istikametine giden araçlar ise TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) -

=================

Siirt Belediye Başkanı seçilen HDP'li Işık, mazbatasını aldı

Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den belediye başkanı seçilen Helen Berivan Işık, mazbatasını alıp, görevine başladı.
HDP'nin Siirt'te belediye başkan adayı gösterdiği Helen Berivan Işık, oyların yüzde 48,36'sı olan 33 bin 227 kişinin oyunu alarak seçimi kazandı. Işık, bugün beraberindeki HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş, İl Başkanı Serdar Batur ve partililer ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Helen Berivan Işık, belediye giderek, devir teslim törenine katılacak.

Görüntü Dökümü:
-----------
- Siirt Adliyesi
- HDP’lilerin Adliye’ye gelişi
- HDP’lilerin adliyeden çıkışı
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

=====================

Kayseri FETÖ operasyonunda 6 eski polis tutuklandı

Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan meslekten ihraç 13 polisden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri, Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla meslekten ihraç 13 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı dün akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
---------
-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları
-Genel detay

Süre: 1.53 Boyut: 228 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,(DHA)

================

Denize atlayan genç kız kurtarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki E.Ş., denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Kurtarılan genç kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay bugün sabah saatlerinde, Gündoğdu Meydanı yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ş., Birinci Kordon'daki banklarda otururken, kendisini bir anda denize bıraktı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan genç kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
---------
- Vatandaşların E.Ş.'nin yardımına koşması
- Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyorÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor
Bakan Dönmez: Petrol üretiminde bu sene hedefimiz günlük 50 bin varilin üzerine çıkmakBakan Dönmez: Petrol üretiminde bu sene hedefimiz günlük 50 bin varilin üzerine çıkmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.