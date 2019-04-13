DHA YURT BÜLTENİ -10

Çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü otomobili için gözyaşı döktü Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ateş'e (45) otomobiliyle çarpan Menşure Nur Yıldırım (23), "Arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek gözyaşı döktü. Hastaneye kaldırılan Ateş'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde otogar karşısında meydana geldi. Menşure Nur Yıldırım yönetimindeki 51 AHH 718 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ateş'e çarptı. Kazada, Ateş ağır yaralandı. Ayşe Ateş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hasar oluşan otomobilin sürücüsü Menşure Nur Yıldırım ise kazanın ardından "Arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek gözyaşı döktü. Yıldırım kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Sürücü Menşure Nur Yıldırım'ın "arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek ağlaması

- Sürücünün basın mensuplarına tepki göstermesi

- Sürücü Yıldırım'ın olay yerine gelen babasına sarılıp "Arabama ne oldu bak" diye ağması

-Yaralı Ayşe Ateş'in hastanedeki görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)) ==================== Taciz şüphelisi motosikletli bahçıvan tutuklandı Karaman'da, kapüşon takarak kullandığı motosikletle kadınları ve liseli öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan bahçıvan Hasan Polat'ın (30) güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, kentte son bir hafta içinde, kapüşon takan motosikletli kişinin yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip kurarak, tacize uğrayan tüm kadınlarla tek tek görüşüp şüphelinin eşkâlini belirledi. Polis, taciz olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da tek tek inceledi. İncelenen kamera kayıtlarında tacize uğrayan kadınların verdiği eşkâldeki şüpheli tespit edildi. Taciz olaylarının en çok gerçekleştiği noktayı belirleyen ekipler, bölgede beklemeye başladı. Şüphelinin geliş ve gidiş güzergâhını tespit eden ekipler, 3 günlük bekleyişin ardından, bölgeye gelen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan Hasan Polat olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 saat süren sorgusunun ardından Polat dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletle yaklaştığı kadınları ve liseli öğrencileri elle taciz ettiği iddia edilen Hasan Polat'ın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

-Adliyeye sevk edilişi

-Güvenlik kamerasından görüntüleri Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,DHA)) =================== Polis uyuşturucunun izini sürdü; 5 tutuklama Karaman'da polis, takibe aldığı araca düzenlediği operasyonda 700 gram bonzai ele geçirdi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Karaman Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Murat N., Selcuk N., Süleyman T., Mehmey Ali K. ve Mehmet T.'nin İstanbul'dan uyuşturucu madde bonzai getireceği yönünde bilgi aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Kent girişinde durdurulmak istenilen araç, ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bunun üzerine başlayan kovalamaca sonunda durdurulan araçta 700 gram bonzai ele geçirildi. Murat N., Selcuk N., Süleyman T., Mehmey Ali K. ve Mehmet T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

5 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar Haber-Kamera;Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)) =============== Yılların yorgan ustaları, fabrikasyon ürünlere yenik düştü Balıkesir'in Edremit Korfezi'nde 40 yıllık yorgancı Mustafa Karagül (53), artık sadece eskiyen, yıpranan yorganları yenilediklerini söyledi. Karagül, "Elinde eski yün bulunan ve kıymetini bilen vatandaşlar tamirat ve yenileme için bize geliyor. Yeni yorgan satışımız ise çok azaldı" dedi.

Edremit Körfezi'nde el yapımı yorgan ustaları, vatandaşların günümüzde fabrikasyon ürünlere yönelmesinin ardından yeni yorgan üretiminden çok tamir işine yönelmeye başladı. 15 yıl öncesine kadar sayıları 100'e yakın olan Körfezdeki yorgan ustası sayısı ise 5'e kadar düştü. Çeyizlerin vazgeçilmezi ve en önemli parçaları arasında yer alan, yatak odalarının el işlemeli yorganları yerini fabrikasyon ürünlere bıraktı. Yorgan evlerinde, yeni yün yorgan üretimi neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Elinde eski yün bulunan nadir sayıda vatandaş ise yorgan evlerine geliyor.

'YORGAN TAMİRCİSİ OLDUK'

Müşterilerin genellikle parçalanan yorganların kılıflarını değiştirmek ve tamiratı için geldiğini belirten yorgancı Mustafa Karagül, birkaç yıl içinde tamamen işletmelerin kapanabileceğini söyledi. Birçok el sanatının teknolojik gelişmelerden etkilendiğini ancak bunların başında yorgancılığını geldiğini belirten Mustafa Karagül, Körfezde bulunan 100 kadar yorgan ustasından 5 kişi kaldığını belirtti. Karagül, "Artık sadece eskiyen, yıpranan yorganları yeniliyoruz. Elinde eski yün bulunan ve kıymetini bilen vatandaşlar tamirat ve yenileme için bize geliyor. Yeni yorgan satışımız ise çok azaldı. Yorgan ustalığından, yorgan tamircisi olduk, diyebilirimö dedi.

'ÇEYİZİN ÖNEMLİ KALEMLERİNDEN'

Evlenecek çiftlerin ve ailelerinin yorgana büyük önem verdiğini söyleyen Mustafa Karagül, köylerde ve kırsallarda ise yorganın evin büyük kadınları tarafından dikildiğini anlattı. Şehir ve kasabalarda da yorgan evlerinin açılarak bu görevi üstlendiğini ifade eden Karagül, kendisinin de 13 yaşında, bir yorgan evinde mesleğe başladığını, son 15 yıldan bu yana yorgancılığın tamamen yok olmaya başladığını kaydederek, şunları söyledi: “Her eve, her çeyize yorgan giriyordu. Geçerli bir meslekti. Zamanla fabrikasyon ürünler tüketici tarafından daha fazla tercih edilmeye başladı. Boncuk silikon, yastık ve yorganın içine girmeye başladı. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum ama malzeme fiyatını yarı yarıya düşürdü."

FABRİKASYON ÜRÜNLER EL İŞİ MOTİFLERİ YOK ETTİ

Eskiden sipariş üzerine yorgan hazırladıklarını hatırlatan Karagül, baklava, kelebek, karanfil, yonca gibi çeşitler arasından müşterilerin seçtiği motifleri yorgana işlediklerini söyledi. Saten ve kadife yüzeye modellerin işlendiği yorganların daha çok özel günlerde ve misafir için kullanıldığını belirten Karagül, fabrikasyon ürünlerin fiyat avantajı sağlaması nedeniyle motif kültürünün de yok olduğuna dikkat çekerek, "El emeği işçiliğini düşürmek için düz üretimler yapmaya başladık. Yorgan kültürünü yaşatmaya çalışan nadir aileler kaldı. Fiyatının ucuz olması nedeniyle silikon yorganlar tercih ediliyor. Ben hayatımda hiç kullanmadım, kullanılmasını da tavsiye etmiyorumö diye konuştu.