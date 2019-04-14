DHA YURT BÜLTENİ -10

Besici KKKA hastalığından öldü, 7 aylık bebeğinin tedavisi sürüyor Karabük'te, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gören besicisi Yücel Kader (37) yaşamını yitirdi. Yücel Kader'in yapışan keneyi çıkardığı 7 aylık oğlunun ise tedavisi Ankara'da devam ediyor.

Merkeze bağlı Zobran köyünde hayvan besiciliği yapan 3 çocuk babası Yücel Kader, pazartesi günü grip şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayenesinin ardından evine dönen Yücel Kader, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 2 gün sonra tekrar hastaneye gitti. Yücel Kader, doktorlara 7 aylık bebekleri Yücel'den kene çıkardıklarını söyleyince bebek de hastaneye kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle Ankara'ya gönderilen numuneler pozitif çıktı. Bunun üzerine Yücel bebek, Ankara'ya sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Yücel Kader, dün gece yarısı sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yücel Kader'in cenazesi hastanenin morgundan alınarak Karabük Köyü Mahallesi Horasanlı Camii'ne getirildi. Ekrem Kader, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yücel Kader'in cenazesi mahalle mezarlığına getirildi. İş makinesine bağlanarak cenaze tabutla birlikte mezara indirildi. Tabutun üzerine kireç döküldükten sonra mezarlık kepçeyle kapatıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ''Yücel Kader, 8 Nisan tarihinde ateş, halsizlik ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurmuş. Ama kene ısırmasından bahsetmemiş. 10 Nisan tarihinde tekrar geldiğinde 7 aylık bebeklerinden kene çıkardıklarını söyleyince Yücel Kader'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olduğu düşünülerek hastaneye yatırılmış. Genel durumu giderek kötüleşiyor. Dün Ankara'dan gelen numune pozitif sonuç gelmiş. Onun üzerine bebeği de genel durumu iyi olmasına rağmen Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne gönderildi. Maalesef Yücel Kader, bu gece saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti'' dedi.

Görüntü Dökümü

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-Besihaneden detay

-Hastaneden detay

-Cenaze Namazı

-Mezarlıktan detay

-Yücel Kader'in fotoğrafları Süre:(02.49) Boyutu:(312 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ================ Sinoplu balıkçılar av sezonunu kapattı Sinop'ta balıkçılar, av sezonunu tamamladı. Balıkçılar genel itibariyle iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Denizlerde, 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla başlayan balık avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erecek. Sinoplu balıkçılar tamamlanan av sezonyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avlanmayı bıraktıklarını ve şuan ağ temizilğine başladıklarını söyleyen balıkçı Ümit Özkaya, "Artık av sezonunu kapattık. 2019 sezonunun sonuna geldik. Bereketli bir sezon geçti. Güzel avlandık. En çok balığı Sinop'ta avladık. Hamsiyi Ereğli ve Sakarya'da avladık. Bu sene bol istavrit oldu. Güzel geçti sezon. Çinekop oldu. Sinop’ta oldu bu avcılıklar. Böylece sezonu kapattık" dedi. Görüntü Dökümü

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-Drone ile balık teknelerinden detay

-Teknelerden ve denizden detay

-Röportaj

-Detaylar

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Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA) =================== Marmaris'teki bisiklet yarışında acı haber Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir bisiklet firması tarafından düzenlenen 'Gran Fondo Marmaris' amatör bisiklet yarışında fenalaşan 37 yaşındaki İzmirli sporcu İhsan Evren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Evren'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir bisiklet firmasının sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen 'Salcano Gran Fondo Marmaris' amatör bisiklet yarışına 500 sporcu katıldı. Yarışın startı Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay tarafından, Türkmenistan Parkı önünde verildi. Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bisikletçilerin katıldığı 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki farklı parkurdan oluşan yarışlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışın 65 metrelik kısa etabı koşulurken Marmaris'e 32 kilometre mesafedeki kırsal Bayır Mahallesi etabına gelindiğinde üzüntülü bir an yaşandı. Yarışa İzmir'den katılan İhsan Evren, yarışıp yapıldığı yolun Bayır Mahallesi girişine geldiğinde bisikletini durdurup, indi. hemen ardından da yere yığıldı. Diğer sporcular yanına gittiğinde bilincinin kapalı olduğunu farkedip, durumu arkadan gelen ambulanzsa iletti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Evren, ambulans ile Marmaris'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli, bir çocuk babası Evren, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Evren cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan Evren'in eşini ise jandarmalar, teselli etmeye çalıştı.

Jandarma, Evren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özel hastane acil servisinden görüntü

-Özel hastane acil servisi önünde

Ölen sporcunun eşinin kucağında yanındaki bebeği ve jandarmalarla (Toplam: 1 dakika 12 saniye-75,1 MB HD görüntü) Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ==================== Burdur'da renkli Yörük göçü Burdur'da atlar, develer ve keçiler eşliğinde Yörük göçünün canlandırıldığı temsili Yörük göçü renkli görüntüler oluşturdu.

Yörük Kültür ve Araştırma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen temsili Yörük göçü Çatalpınar kavşağında başladı. Etkinliğe Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan, çevre illerden gelen Yörük Türkmen dernekleri başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Mehter takımı eşliğinde dua edilmesiyle başlayan ve Uzay Çatı altında sona eren yürüyüşte atlar, develer, keçi sürüleri vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'un Yörük kültürünün başkenti olduğunu belirterek, "Burdurlular kültürümüze ve bizi biz yapan değerlere sahip çıkıyor. Burdur binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel mirası, renkli kültürüyle Anadolu'nun şirin kentlerinden birisi. Burada görev yapmak benim için onur" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yörük göçünün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan da "Yörük demek yürüyen Türk demektir. Biz Yörükler bilindiği üzere eski tarihlerden beri göç eden bir topluluk olduğumuz için bizlere yürüyen Türkler anlamında Yörük denilmiştir" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Uzay Çatı altında mehter ekibi gösterisi, sipsi dinletisi ve orta oyunuyla halk oyunları gösterisi düzenlendi.