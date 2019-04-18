DHA YURT BÜLTENİ -10

Öykü Arin'e nakil, bu akşam İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli, bugün akşam saatlerinde yapılacak. Hastanede bir haftadır kemoterapi gören anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında kan verirken paylaştığı videoda, kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.

BİR HAFTA KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için 11 Nisan Perşembe günü süreç başlatıldı. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi, kemoterapi uygulandı. Hastanede steril odada dinlenmeye devam eden Yazıcı'dan bugün akşam saatlerinden alınacak ilik, kızına nakledilecek.

28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR

Nakil tamamlandıktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.

'5 AYLIK KABUS BİTECEK'

Hastanede eşi ve kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Çağdaş Yazıcı, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bizim için 5 aylık kabus bitecek. Güzel bir bahar olacak. Benim de normalde yüzde 50 uyumlu. Ancak doktorlar ilik transferinin anneden yapılmasının daha az riskli olacağını söyledi. Hem yakın çevremiz hem de donör olan binlerce kişi bizim gibi kaygılı ve heyecanlı bekliyor. Ancak bizde heyecan daha ağır basıyor."

Baba Yazıcı, eşinin dün akşam kemoterapi gördüğünü, bu nedenle biraz yorulduğunu belirterek, nakil işleminin akşam saatlerinde başlayacağını söyledi.

ANNEDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Diğer yandan hastanede bir haftadır kemoterapi gören Eylem Şen Yazıcı ise sosyal medya hesabında kan verirken paylaştığı videoda kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Türkler en çok bu ülkeyi sevdi 350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu! Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kurt görüntülendi

Görüntü Dökümü

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- Öykü Arin'den görüntü

- Anne Eylem Yazıcı kan verirken

- Baba Çağdaş Yazıcı ve yakınları

- Röp: Baba Çağdaş YAzıcı Haber: Aslı DURAN- Kemera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA) =================== AFAD ve jandarma 4 yaşındaki Furkan'ı arıyor Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde dünden beri kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit için jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Jandarma, köy korucuları ve vatandaşlar arazide, AFAD ekipleri , botlarla eriyen kar sularıyla birlikte coşan Kocasu çayında aramalarını sürdürüyor.

Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Fehim-Gülberi Yiğit çiftinin 4 yaşındaki oğlu Furkan, dün saat 13.00 sıralarında evden çıktı. Annesi hastanede yatan ağabeyinin yanında refakatçi kaldığı için babaannesi ve dedesinin baktığı Furkan'ın kaybolduğu bilgisi üzerine önce köylüler harekete geçti. Küçük Furkan'ı bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine bölgeye Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı 16 kişilik ekip gönderildi. Dün saat 19.00 itibariyle Budaklı mahallesine ulaşan AFAD, jandarmayla beraber gece yarısına kadar Furkan'ı aradı. Saat 01.30'da arama çalışmalarına ara veren jandarma ve AFAD gün ışımasıyla birlikte hem arazi de hem de eriyen kar sularıyla birlikte coşan Kocasu çayında arama başlattı. 20'ye yakın köy korucusu ve köylülerin destek verdiği 80 kişilik jandarma ekibi araziyi tararken, AFAD'ın kıyı tarama görevlileri botlarla çayda minik Furkan'a ait bir iz aradı. Jandarmaya ait iz köpeğinin de katıldığı aramalarda şimdiye kadar küçük çocuktan bir ize rastlanamadı.

DEDE: İNŞALLAH SAĞ SALİM BULURUZ

Karaçoban İlçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde kaybolan Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 7 ay önce trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki Serhat'ın tedavisi için annesinin hastanede olduğıu Furkan'ın bakımını üstlenen dede Eset Yiğit, her yeri aradıklarını söyledi. Dün elma verdiği torunu Furkan'ın evin önünde oyun oynadığını söyleyen Eset Yiğit, "Babasıyla birlikte evin önündeydiler. Babası gidince Furkan da kaybolmuş. Torunum Zehra yanıma gelerek Furkan'ın kaybolduğunu söyledi. Heryere baktık, ahıra, garajlara, araziye baktık hala daha bir iz yok. İnşallah torunumu sağ salim buluruz" dedi.

Bu arada Furkan'ın kaybolmasının ardından camiden anons yapılarak, vatandaşların arama çalışmalarına destek vermesi istendi. Baba Fehim Yiğit, arazide oğlunu arıyor. Jandarmanı iz köpeğiyle dağ taşı didik didik ettiği Budaklı'da ikiye arlıran AFAD ekipleri de hem arazide hem de suda çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile köyün genel görüntüsü

-Jandarmanın arama yapması

-Dalgıç ekiplerinin araması

-Köyden genel detay

-Köylülürden genel detay

-Dedeyle röp

-Ablası Zeliha'nın olayı anlatması

-Köylülerin olayı anlatması

-Genel ve detaylar

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu Haber: Hümeyra PARDELİ / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) ================== 'Ejdarha Taşı'nda kaçak kazıya 3 gözaltı Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan 'Ejderha Taşı'nın bulunduğu alanda kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Harput Mahallesi'nde bulunan ve ejderhaya benzetildiği için 'Ejderha Taşı' olarak adlandırılan 520 metrekarelik alanı kaplayan kayanın bulunduğu alanda kaçak kazı yapan 3 kişi olduğunu drone ile tespit etti. Bunun üzerine operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan F.K., M.Y. ve E.Ö.'yü suçüstü yakaladı.

Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu(KUDEB) tarafından koruma altına alınan kayanın çevresinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Ejderha taşından görüntü

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) =================== Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru Adıyaman'da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreyle Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak olan 350 kişilik işe, 7 bin 441 kişi başvurdu. İşe alınacak isimler kura çekimi ile belirlendi.

İşkur ile Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 350 kişinin 6 ay süreyle işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından işe girmek isteyen 7 bin 441 kişi başvuru yaptı.

Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişilerin belirlenmesi için bugün Adıyaman Belediyesi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İçeriye sığmayan vatandaşlar salon dışında kurulan hoparlör ile kura çekiminde çıkan isimleri takip etti. Kura çekiminde 6 ay süreyle işe girecek olanlar sevinç yaşadı. Görüntü Dökümü

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- Belediye Konferans salonu

- İş başvurusu yapan kişiler

- Kura çekimi

- Merakla kurada isminin çıkmasını bekleyenler

- Dışarıda bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ==================== Liseli Oğuz'a okul önünde köpekler saldırdı Bursa'nın İznik ilçesinde lise öğrencisi Oğuz Uslu (17), okula girerken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Uslu'ya, hastanede dikiş atılıp, kuduz aşısı yapıldı.

İznik'teki Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2'nci sınıf öğrencisi Oğuz Uslu, okuluna girmek üzereyken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin, köpeklerin arasından zor kurtardığı Uslu, bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uslu'nun bacağına dikiş atılırken, kuduz aşısı da yapıldı. Olayı anlatan baba Bekir Uslu, "Oğlum okula giderken, köpeklerin saldırısına uğradı. Bizde de hayvan sevgisi var ama bunlara çözüm bulunması gerek. Oğlum yaşça ve fizik olarak büyük olduğu için bu saldırıdan kurtulmuş ama daha küçük olanlara bu saldırı olsa ne olurdu?" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntüler

-Liseli oğuzdan görüntüler

-Ayağından detaylar

-Röportaj

Süre: 1.04 Boyut: 140 MB Haber-Kamera: Mehmet BULDU/IZNIK-DHA ================= Minik öğrenciler kurabiye yaptı Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Küçük Şefler Mutfakta' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama mutfağına girerek, usta şefler eşliğinde kurabiye yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Bolu'da, 'Küçük Şefler Mutfakta' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Beceri Temelli Unlu Mamuller Atölyesi' kuruldu. Yaz öncesi turizm bölgelerine staja giden turizm öğrencilerinin yıl boyu uygulamalı eğitim gördükleri lisenin mutfak atölyeleri, proje kapsamında minik öğrencilere açıldı. Mutfaklar, ilkokul öğrenciler için düzenlendi ve güvenlik açısından kesici, delici aletler kaldırıldı.

Düzenlemenin ardından ilk olarak Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri mutfağa girdi ve usta şefler eşliğinde kurabiye yaptı. Yaptıkları nefis kurabiyelerle usta şeflerden tam not alan öğrenciler, hem eğlenceli dakikalar geçirdi, hem de kurabiyelerin ham malzemelerden sofraya olan yolculuğunu uygulamalı olarak görmüş oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin de takip ettiği beceri uygulaması, 3 saat sürdü. 10'arlı 3 grup halinde mutfakta eğitimlerini tamamlayan 30 öğrenciye, katılım belgeleri Milli Eğitim Müdürü Tepe tarafından verildi.

'SORGULAYAN EĞİTİM SİSTEMİNE ULAŞMAK EN BÜYÜ HEDEFİMİZ'

Tepe, çocukların bu tür atölye çalışmaları sayesinde okulu seveceklerini, okula gelmek isteyeceklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Atölye çalışmalarımızda sadece pasta yapmayacağız, bu sadece başlangıç. Ekmek yapacağız. Ekmeğin nelerden yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, topraktan sofraya ekmeğin hikâyesini öğrenecekler, bizzat yaparak, yaşayarak öğrenecekler. Bu gelişmiş bir eğitim modelidir. Belki başka bir eğitim modelimiz süt olacaktır. Süte nasıl maya çalınarak yoğurt yapmayı öğrenecekler. Bunları çocuklar bizzat kendileri yaparak öğrenecekler. Bu şekilde kendilerini ispat etmiş olacaklar, görünür olacaklar, özgüvenleri yerine gelecek. Bu sadece bir eğlenceden ibaret olmayacak. Sorgulayan, araştıran bir eğitim sistemine ulaşmak en büyük hedefimiz. Böylelikle ileride çok daha donanımlı, Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bir nesil yetiştirmek istiyoruz."

Tepe, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öncülük ettiği 'Beceri Temelli Atölye' çalışmalarının Bolu'nun tamamında Türkiye'ye model olabilecek şekilde uygulandığını kaydederek, "Bugün Unlu Mamuller Atölyesi ile ilk adımı attık. Emek veren tüm arkadaşlarımızı, tüm öğretmenlerimizi ve minik kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bu kahramanlarımız çok güzel bir iş ortaya koydular, bizlere umut verdiler. Bugünden görüyorum ki yarın daha güçlüyüz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yemek yapan öğrenciler

-Öğrenci ile röportaj

-Röportajlar

-Detaylar Süre: 04.43 Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ====================== Gaziantep’te, 'Kamu Yönetimi' sempozyumu Gaziantep'te, '13'üncü Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu' düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Salonunda düzenlenen sempozyuma; Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ile protokol üyeleri katıldı.

Sempozyum kapsamında 9'u yurt dışından olmak üzere, 95 üniversite, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisinden 46 profesör, 44 doçent, 116 doktor öğretim üyesi, 42 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden 89 araştırmacının bildiri sunduğu belirtildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, bilimsel buluşmaların önemli olduğunu belirterek, "Güvenlik dediğimizde ve hatta geri planına baktığımızda, temel sorununun değerlerin ortadan kalkmasıyla güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Bu anlamda hakkına razı olmamak, herkesin daha çok kazanma isteği karşımıza çıkıyor. Bu durum karşısında insanlar hakkına razı gelmeyince kimi insan gıdaya hile karıştırıyor, kimi zaman siber saldırılar oluyor, kimi zaman da terör örgütleri devreye giriyor. O yüzden değerlerimize sahip çıkmalıyız" dedi.