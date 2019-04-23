DHA YURT BÜLTENİ -10

Abdullah, motosikletle 23 Nisan kutlamalarına giderken kazada ağır yaralandı Karaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenini izlemeye giderken kullandığı motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan Abdullah Rıdvan Şahin (13), ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.15 sıralarında Urgan Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Rıdvan Şahin, ailesine haber vermeden babasına ait 70 AAE 780 plakalı motosikletle, mahallesindeki Vali Halil Niğmetoğlu İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenini izlemek için yola çıktı. Abdullah Rıdvan, yaklaşık 600 metre gittikten sonra okulun yakınında motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet yolun kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparken, yere savrulan ve başında kask bulunmayan Abdullah Rıdvan ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Rıdvan Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Eskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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-kaza yerinden detay

-Okul ve kaza yeri Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ======================== Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yabancı ülkelerin çocuklarının da katıldığı törenle coşku içinde kutlandı. Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balkan ülkelerinden gelen çocukların da katılımıyla coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından etkinlikler Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti. Yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı gösterilerin ardından, Meriç İlkokulu'nun mehteran ekibi gösteri yaptı. Miniklerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, makamında ağırladığı öğrencilerden Eda Tütünlü, makam koltuğuna oturdu. Tütünlü, Vali Canalp'tan okulların yollarının düzelmesini istedi. Kaynaştırma öğrencilerinin ortaokul öğrencileri arasında devamsızlığa neden olduğuna da vurgu yapan Tütündü, "İlkokul yıllarında kaynaştırma öğrencilerinin yüzde 10'lardayken sayıları ortaokula geçiş döneminde ve ortaokulda yüzde 1'lere kadar büyük bir düşüş gözükmekte. Bu öğrenciler ortaokula geçiş döneminde neden okula devam etmiyorlar?öncelikle bunun araştırılmasını istiyorum" dedi.

ÜLKEMİ DÖNÜNCE ATATÜRK'Ü ANLATACAĞIM

Suriye'deki savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Edirne'ye gelen İstiklal Ortaokulu öğrencilerinden Nama Tatmuri,'de Suriye'ye döndüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacağını söyledi. Tatmuri, "Ben de 23 Nisan ile ilgili en çok şunu söylemek isterim. Atatürk bu bayramı bütün dünya çocuklara armağan etmiş bu bayramı. Bundan çok gurur duyuyorum. Hem başka ülkelerdeki çocuklarda bunu öğrensin istiyorum. Bunun için farklı projelerde bulunabiliriz. Diğer ülkelerin valilikler, belediyelerine bunu iletebiliriz. Bende Suriye'ye geri dönersem ilk önce Ata'mızdan bahsedeceğim. Bütün herkese bunu yayacağım. Ve orada da çocuk bayramını kutlamak istiyorum. Bu en büyük isteğim" dedi.

TEKIRDAG'DA TEMSİLİ TBMM AÇILIŞI

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na Çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, protokol üyelerinin de bulunduğu törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahildeki Amfi Tiyatro'da sürdü. Burada öğrenciler TBMM'nin kuruluşunu canlandırdığı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Törenler halk oyunları ekiplerinin gösterisi, şiirler okunması ve 23 Nisan konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde coşku içinde geçen törenlere koltuk değnekleriyle gelen yaşlılar dikkat çekti. Çocuklar, tören alanına gelen bir sokak köpeğini severken, halk oyunları ilgiyle izlendi.

LÜBEBURGAZ'DA YAĞLI GURESLER YAPILDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bayram, Gagavuzya, Bulgaristan, Kırgızistan., Kazakistan ve Romanya'dan gelen çocukların da katıldığı törenlerle coşku içinde kutlandı. kutlamalar kapsamında TEK İlkokulu öğrencileri arasında Kırkpınar canlandırılarak yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Miniklerin kıran kırana geçen güreşleri ilgiyle izlendi.

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EDİRNE

Öğrencilerin valiyi ziyaret etmesi

Eda Tütündü'nün makam koltuğuna oturması

Nama Tatmuri'nin konuşması

Kalabalık kortej

Atatürk Anıt'ına çelenk

Mehteran takımı gösterisi

Farklı açılardan kutlamalar

TEKİRDAĞ

Atatürk Anıtı önündeki törenler

Anıta çelenk sunulması

Kutlamalardan detaylar

TBMM'nın kuruluşunun canlandırıldığı oyun

Oyundan detaylar

Kutlamalardan detaylar Haber-Kamera: Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN/EDİRNE,TEKIRDAĞ(DHA) ==================== Çorum'da 23 Nisan kutlaması Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda sürdü. Buradaki programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Başsavcı Fatih Ağca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Ardından öğrenciler dans ve halk oyunu gösterileri gerçekleştirdi.

Kutlamalarda, 19 Mayıs İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan Atatürk oratoryosu da izleyenlerin beğenisini topladı. Öğretmen Yıldıray Kiltaş'ın çalıştırdığı minik öğrencilerin gösterisi, kutlamalara katılanlardan alkış aldı.

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-Atatürk anıtına çelenk sunulması

-Kapalı spor salonunda 23 Nisan etkinlikleri

-19 Mayıs İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan Atatürk oratoryosu

-Detaylar (SÜRE:4 dk sn ) (BOYUT 544 MB ) Haber-Kamera: Serkan BARIŞ- /ÇORUM, (DHA) ================== Şırnak'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı ŞIRNAK'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda devam etti. Kutlamalara Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Dr. Ferit Batmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, kent sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Tarihin hiçbir döneminde esarete mahkum olmayan şanlı ecdadımız küllerinden doğarak bir deve dönüşmüştür. Ecdadımız bizlere cennet gibi bir vatan bırakmışlardır" dedi.

Program, öğrencilerin seslendirdiği şiir ve sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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- Çelenk sunulması

- İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın konuşması

- Etkinliklerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 374 MB Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK;(DHA) ===================== Batman'da 23 Nisan'da kutlamalarında maket gösterisine ilgi Batman’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, anaokulu öğrencilerin hazırladığı maket gösterisi büyük beğeni topladı.

Batman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ve Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş'un katılırken, Batman Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Demir'in katılmadığı gözlendi.

Kutlama programı kapsamında anaokulu öğrencinin hazırladığı maket gösterisi beğeni topladı. Öğrencilerin sergilediği çeşitli etkinlerin ardından program son buldu. Görüntü Dökümü

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- Kutlamalardan görüntü

- Öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227MB Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) =================== Denizli'de suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı Denizli'de 'zorla çek senet tahsilatı', 'yaralama ve adam kaçırma' ile 'tehdit ve gasp' gibi suçlara karıştığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde organize suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. 'yaralama ve adam kaçırma', 'zorla çek ve senet tahsilatı', 'tehdit ve gasp' gibi suçlara karıştığı iddia edilen A.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 21 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, toplam 29 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi ekipleriyle birlikte suç örgütü üyelerine ait olduğu belirtilen gece kulübüne de baskın yaptı. Gece kulübünün yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamarası, baskın anını kaydetti. Gece kulübü baskınından sonra bazı şüphelilerin üstünde tabancayla yakalanmamak için, silahları bahçeye attığı görüldü. Polis, gece kulübünün bahçesinde 3 tabanca bulup, incelenmek üzere el koydu. Organize suç örgütünün işledikleri suçlar kapsamında 53 kişinin mağdur olduğu, bazılarının savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.