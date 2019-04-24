DHA YURT BÜLTENİ-10

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

SİNOP'un Türkeli ilçesinde 2 gün önce tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yanarak öldüğü belirtilen yangınla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki insan kemiklerinin yapılan incelemesinde Hanife Özcan'a (105) ait cenaze tespit edilirken, yanarak öldükleri belirtilen Nurten (28) ile oğlu Ramazan (4) Özkaya'ya ait ceset tespit edilemedi. Sinop Valiliği olayla ilgili çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğünü açıklayarak, kayıp anne ve oğlunun arandığını duyurdu. Yangın, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Sogutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, Nurten Özkaya ile oğlu Ramazan ve eşinin anneannesi Hanife Özcan'a ait olduğu belirtilen kemikller buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangınla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardım için koşan aile yakınları ve köylü, alevlere müdahale edemedi.

VALİLİK: ANNE VE OĞLU TESPİT EDİLEMEDİ

Tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yanarak öldüğü yangınla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki insan kemiklerinin yapılan incelemesinde Hanife Özcan'a ait cenaze tespit edilirken, yanarak öldükleri belirtilen Nurten ve oğlu Ramazan Özkaya'ya ait ceset tespit edilemedi. Kayıp olan anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığı araştırılıyor. Jandarma ekipleri komşuların ifadelerine başvuruyor.

Sinop Valiliği olayla ilgili çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğünü açıklayarak kayıp anne ve oğlunun arandığını duyurdu. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde meydana gelen ev yangını olayında kesin olmamakla birlikte içeride bulunduğu tahmin edilen şahısların Hanife Özcan, Ramazan Özkaya ve Nurten Özkaya olduğu, vatandaş beyanlarından anlaşılmaktadır. Bir ceset bulunmuş olup diğerleri için arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.