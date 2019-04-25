DHA YURT BÜLTENİ -10

1)İZMİR'DE ASKERİ BİRLİKTE EĞİTİM KAZASI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI İZMİR'in Urla ilçesindeki askeri birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Urla Uzunada'daki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) =================================================

2)DAYAK GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDEDİP, PAYLAŞAN ÜNİVERSİTELİ KIZLAR YENİDEN YARGILANACAK Bunlar da ilginizi çekebilir Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Adana’da Color Festivali coşkusu Büyükçekmece 57. Alay’a vefa için yürüdü

TRABZON'da, sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'nin (25) 'kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aldıkları 10'ar yıl hapis cezasına yapılan itiraz karara bağlandı. Samsun Bölge İstinaf Adliyesi'nde görüşülen itirazda mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak istinaf mahkemesinde görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Olay, Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde 4 Şubat 2017'de meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.; Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DAVA AÇILDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli kız, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10'AR YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihriban Y.'ye 'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verildi.

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin Hasibe H. ile Mihriban Y. hakkında verdiği hapis cezası kararına karşı Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapıldı. İtirazı görüşen mahkeme heyeti, davanın duruşmalı olarak görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Kararda, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından davanın yeniden duruşmalı olarak görülmesine karar verilmiştir" denildi.

TRABZON/DHA =================================================

3)ORKİNOS ÇİFTLİĞİ İÇİN İKİNCİ TOPLANTI DA VATANDAŞ ENGELİNE TAKILDI İZMİR'in Seferihisar ile Urla ilçeleri sınırlarında bulunan orkinos çiftliğine karşı açılan davaların ardından, mahkeme 8 adet kafesin denize zarar verdiğini belirleyerek, bunların kaldırılmasına hükmetti. Yetkililer, hasat zamanı geçtikten sonra kafeslerin kaldırılacağını belirtti. Ancak geçen ağustos ayında tamamlanan hasadın ardından orkinos çiftliği kaldırılmadı. Firma yetkilileri, kafesleri 10 nolu alandan, 9 nolu alana taşımak için 'ÇED gerekli değildir' kararı aldı. Kafeslerin taşınması için Urla'nın Demircili Mahallesi'nde halkın katılım toplantısı yapılmak istendi. İkinci kez düzenlenmek istenen toplantı, vatandaşların protestosu üzerine gerçekleştirilemedi.

İzmir'de çevreciler Seferihisar ilçesi Sıcağık Koyu'nda kurulu bulunan orkinos çiftliğinin kapatılması için açtıkları davaları kazandı. Mahkeme, 10 nolu su ürünleri yetiştiriciliği alanında 8 kafes ile faaliyetini sürdüren çiftliğin kaldırılmasına hükmetti. Urla Kaymakamlığı, geçen ağustos ayının hasat zamanı olduğunu belirterek, hasadın ardından kafeslerin kaldırılacağını belirtti. Aradan geçen 8 aya rağmen çiftlik kaldırılmadı. Vatandaşlar, mahkeme kararlarının uygulanmasını beklerken, Sığacık koyunda bulunan orkinos çiftliğinin, Urla Demircili koyunda belirlenen 39 bin 200 metrekarelik alana taşınması için ÇED dosyası hazırlandı. Tesisin kurulması için 27 Aralık 2018'de Demircili Mahallesi'nde halkın katılım toplantısı düzenledi. Vatandaşların tepkisi üzerine, yetkililer toplantıyı yapamadan köyden ayrıldı. Aradan geçen 4 ayın ardından, aynı proje için bir kez daha halkın katılım toplantısı düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile şirket yetkilileri, bir kez daha halkın tepkisiyle karşılaştı. Mahallede bulunan kahvehanede toplantı yapmak isteyenler, vatandaşlar tarafından slogan ve alkışlarla protesto edildi. Zaman zaman gergin anlar yaşandı. Çevreciler, firmanın mahallede yaşamayan farklı kişileri getirerek, onlarla toplantı yapmak istediğini ileri sürerek tepki gösterdi.

'AİRAİ ANTİK KENTE ÇOK YAKIN'

Avukat Şehrazat Mercan, yaptığı açıklamada, Yarımada'da 11 adet su ürünleri yetiştiriciliği için potansiyel alan belirlendiğini, buna karşı dava açarak kazandıklarını, ancak tebliğler ile mahkeme kararlarının uygulanmadığını savundu. Mercan, "Burası 9 nolu su ürünleri yetiştiricilik alanının sahili. Baktığınızda zaten çok kapalı koy ve özel bir sahil. Ayrıca Airai Antik Kenti var. Bu 9 ve 10 nolu anlarla ilgili planların iptali için açtığımız davaları kazandık. Buradaki balık çiftliğinin kaldırılması gerekiyordu. Devlet 'Planı iptal ettiniz ama ben tebliğ ile yürüteceğim' dedi. Biz de 10 yıldır bu balık çiftliğinin kaldırılması için uğraşıyoruz. Şu anda kurulu olan orkinos çiftliği 10 nolu alanda. Oradan kalkıp 9 nolu alana gelecekler. Burası için ÇED yaptılar. Halbuki biz bu orkinos çiftliğinin kaldırılması için ÇED gerekli değildir kararını iptal ettirmiştik. Şimdi ne değişti? Bilirkişiler, bu bölgenin turizm alanı olduğunu, denize girildiğini raporları ile ortaya koydu. Raporda 'Bölge zarar görür bu iş burada yapılmaz' ifadeleri yer aldı" dedi.

'HASAT BİTİNCE KALDIRILACAKTI' Bölgenin ayrıca birinci derecede arkeolojik sit alanı olduğunu söyleyen Mercan, "Bu nedenle çiftliğin kurulması ilke kararına aykırı. Şimdiye kadar 15 dava açtık ve kazandık. Bunlar yokmuş gibi yeni bir ÇED süreci başlattılar. Sığacık Koyundan bu alana kafesleri taşımak üzere ÇED olumlu kararı almak için uğraşıyorlar. Orkinos üretiminin daha açık denizlere, yaşam alanlarından uzak bölgelere yapılması gerekiyor. Arkeolojik ve doğal sitin özel olduğu yere yapılmaması gerekiyor. Hukuk ve biliminin netleştiği yer burası. Çiftlik, hasadın ardından kaldırılacaktı. Bunların hasat zamanı geçen ağustos ayıydı. Ağustos ayının üzerinden kaç ay geçti. Hala çiftlik duruyor. Görevliler, görevi kötüye kullanıyor. Burada tekrar halkın katılım toplantısı yapmaktan abest bir şey olamaz. Biz buraları kaybetmek istemiyoruz. Mahkeme kararları uygulansın" dedi.

'YIRTICI BALIKLAR GÖRÜLÜYOR'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, şunları söyledi:

"Hukuk kararı uygulanmıyor. Sığacık koyu bu işe uygun değil. Neden hukuksuzluk yapıyorlar, neden hukukun gereği yerine getirilmiyor? Bugün hak, hukuk, adalet herkese lazım olan bir şey. Denizimizi kirlettiği gibi ekolojik sistemi de etkiliyor. Balıkçılarla konuşuyorum, balıkçılar daha önce hiç görülmeyen yırtıcı balıkların sularımıza akın ettiğini söylüyor. Ayrıca Sığacık Körfezi balık yumurtlama körfezidir aynı zamanda. Bu orkinos çiftliklerine büyük gemilerle balık yemi taşınıyor. Atalarımız bize tertemiz bir miras bıraktı, biz de evlatlarımıza aynı şekilde tertemiz bir miras bırakmak istiyoruz. Hukuken ne gerekiyorsa, üstümüze düşeni yapacağız. Dün neredeysek bugün de aynı noktadayız, savaşmaya devam edeceğiz."

"JAPONLAR BALIK YİYECEK DİYE DENİZLERİMİZİ KİRLEMEZSİNİZ'

Vatandaşlardan Tolunay Tavil ise, "Kazanılmış mahkeme kararlarına rağmen kaçak dövüşerek, tekrar tekrar aynı alanlarda balık çiftliği kurmak istiyorlar. Tek amaçları para kazanmak. Ülkemizin bu güzel körfezleri, sermayeye peşkeş çekilemez" diye konuştu. Handan Kurtoğlu da "Mahkeme kararına uymak zorundalar. Çiftlikler koylarımızı kirletecek. İstemiyoruz, yapmasınlar" dedi. Urla Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Ali Yanar, "Balıkları kafeslerde 5 aylık süreçlerde 700 kilogram olana kadar besleniyor. Bu da deniz kirliliğine neden oluyor. Burada canlı katliamı var. Buradaki balıkların nesilleri hızla tükeniyor. Bunun dışında 9 tane daha balık çiftliği var. Çiftlikler kıyıdan uzakta, doğru ve denetimli şekilde olursa sorun olmaz. Bu orkinosların kıyılara verdiği zararlar denetlenmiyor. Deniz kirliliğini ölçen mekanizma yok. Körfezin dışında kurulsun ve denetimleri de yapılsın. Denetimler yapılmadığı için halk sağlığı ciddi tehlikeye giriyor. Japonlar balık yiyecek diye bizim denizlerimiz kirlenmesin" diye konuştu.

Toplantı, vatandaşların tepkisi nedeniyle sonlandırıldı. Çevreciler, toplantıya katılmadıklarına dair tutanak tuttuktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Demircili mahallesindeki toplantıdan görüntü,

-Vatandaşların açtığı pankartlar ve attığı sloganlar

-Çiftliğin kurulmak istenildiği koydan görüntü

-Vatandaşların, toplantıyı yapmak isteyenlere gösterdiği tepki

-Yapılan açıklamalar

-Genel ve detay görüntü Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,(DHA) =============================================

4)DATÇALI KADINLARDAN 'CİNSEL İSTİSMAR' TEPKİSİ MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir grup kadın, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismara basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Datça Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneğinin (KİGDER) çağrısı üzerine yaklaşık 50 kadın, bugün öğlende Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Son olarak İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa yönelik gerçekleşen cinsel istismarın da aralarında bulunduğu çocuk ve kadınlara yönelik cinsel saldırılara tepki gösteren grup, "Tacize, tecavüze hayır" diyerek alkışlı protestoda bulundu. Grup adına konuşan KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, 2014 yılında 74 bin olan cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının, 2016 yılında 83 bine yükseldiğini söyledi. Yavuz, "Bu tablo, ibretlik ve utanılacak tablodur. Türk toplumunun geçmiş olgun kültürüne, geleneksel inanç duygularına, vicdani ve ahlaki aile yapısına hiç yakışmamaktadır. Bu vahşet durdurulmalıdır" dedi.

Devlet yetkililerini önlem almaya davet eden topluluk, basın açıklaması sonrası sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklaması görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) 5)ADIYAMAN'DA ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ Adıyaman, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri çocuklara yönelik yapılan istismarı, basın açıklamasıyla kınadı.

Demokrasi Parkı'nda öğle saatlerinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasını protesto etti. Toplanan STK temsilcileri adına konuşan Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Şube Başkanı Sergen Yalçın, çocuk istismarının insanların en hassas olduğu konuların başında geldiğini söyledi. Çocuklara yönelik istismarın geleceği karartmak anlamını taşıdığını belirten Yalçın, "Bu istismarlar geleceğimize yapılmış olan bir saldırıdır. Bunun yanı sıra yaşanan istismarların birçoğu yakın çevreden kaynaklanmaktadır. Bunun için aileler, öğretmenler ve çocuklarla bizzat iletişim kuran kişiler konuyla ilgili bilgilendirilmelidir" dedi.

Açıklamanın ardından STK üyeleri yerlere karanfil bıraktı. Görüntü Dökümü

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- Demokrasi Parkı

- STK üyeleri karanfil bırakması

- Sergen Yalçın'ın açıklaması

- Üyelerin dağılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB 6)KOYUNLAR, KAVAL ÇALINARAK MERAYA SALINDI KİLİS'te, ilkbaharda ağıllarından çıkarılan koyunlar, kaval çalınarak, meraya salındı. Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'te 9 bin hektarlık alanın meralardan oluştuğunu söyledi. Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyünde, ilkbaharda koyun ve keçilerin meraya salınması, törenle gerçekleştirildi. Köydeki törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile besiciler katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Kadıoğlu, Kilis'te 9 bin hektarlık alanın meralardan oluştuğunu belirterek, "Otlatma alanı olarak hazineye ait alanlarında dahil edilmesiyle birlikte bu alan 13 bin hektarı bulmaktadır" dedi.

Vali Soytürk ise hayvancılığın gelişmesi için meraların önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada yapılan iş, mevcut meralarımıza gübre atarak, verimini artırıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmalarının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi ve besiciler tarafından Vali Recep Soytürk'e oğlak hediye edildi. Tören sonunda ise ağıllardaki koyunlar, kaval çalınarak, meraya salındı.