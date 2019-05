DHA YURT BÜLTENİ -10

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi’ndeki Badavut Bölgesi ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile koruma altına alınan mevkide sarımsak taşı ocaklarının bulunduğu kayalık alan, arkasındaki sulak alan ve oteller bölgesi bitiminden buraya kadarki bölüm bulunuyor. Geçen yıl ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak statüsü düşürülen Badavut Plajı ve yanındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampının statüsü aynı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Mayıs'ta imzaladığı ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, ‘Balıkesir ili Ayvalık ilçesi, Badavut Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal sit alanı kapsamına giren alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescili’ yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kesin korunacak hassas alan statüsünün, imar durumu nedeniyle oteller bölgesinde geçerli olmadığı, söz konusu kararın MİT kampının içinde bulunduğu alanı da koruma statüsünün önceki yıl düşürülmesi nedeniyle kapsamadığı öğrenildi. İLK STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ BADAVUT PLAJINDA OLMUŞTU Balıkesir’deki 73 doğal sit alanının yeniden değerlendirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan ‘Balıkesir ili doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ ile kentteki 73 doğal sit alanından 45’inin bulunduğu Ayvalık’ın, gizli cennetlerinden Badavut Plajı’nın sit derecesi değiştirilmişti. Bir köşesi ormana bakan, diğer köşesinde bir zamanlar ünlü sarımsak taşının çıkartıldığı ocaklar bulunan, kayalıkları ile ilginç dokuya sahip, 1’inci derece sit alanı olan Ayvalık Badavut Plajı’nın koruma statüsü, geçen yıl 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak düşürülmüştü. Bu değişiklikle plajda, turizm ve konut inşasına izin verilirken, Badavut Plajı ile ilgili maddenin karar bağlanması ilçede tepkilere neden olmuştu. İLÇEDE SEVİNÇLE KARŞILANDI Badavut’ta bir zamanlar sarımsaklı taşı çıkartılan taş ocakları, flamingodan ördeğe farklı kuş türlerinin konakladığı sulak alan ile halk plajı olarak kullanılan bölümün ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmesi ilçede sevinçle karşılandı. 'KORUNACAK OLMASINA SEVİNDİK, AMA YETERLİ DEĞİL' Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Halil Coşkun, “Tabiat Parkı kanunu ile kesin korunan hassas alan statüsü farklı. Her ne kadar korunuyor olsa bile biz bu özel alanlarımızın Tabiat Parkı kanunu ile korunmasını istiyoruz. Çünkü bütünden parçalara ayrılarak esas Tabiat Parkı statüsünün değiştirilmesinin planlandığını düşünüyoruz. Korunacak olmasına sevindik, ama yeterli bulmuyoruzö dedi. BADAVUT PLAJI MAHKEMELİK Badavut Koyu’ndaki 280 dönümlük askeri çıkarma alanını işgal eden 25 kişi ile oradaki işletmeler hakkında açılmış bir dava da bulunuyor. Alanda uyarılara rağmen işgale devam eden otel, konut ve işletmelerin bulunduğu 6 yer hakkında dava açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Şubat 2015’te açılan tahliye davasının devam ettiği biliniyor. AYVALIK’IN GİZLİ CENNETLERİNDEN BİRİ BADAVUT Sarımsaklı Plaj’ına 3 kilometre mesafede bulunan Badavut plajı doğal güzelliği bakımından gidilmesi gereken yerlerden biri olarak değerlendirilirken su sporları ile vakit geçirmek isteyenler için de ideal. Sonbahar ve kış aylarında çoğunlukla kuş gözlemcilerin gittiği Badavut, rüzgârın dalgalarla birlikte şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra kalabalıktan uzak denize girme imkânı tanıdığı için de tercih edilen noktalardan biri.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, lise öğrencileri, yaz aylarında tatilcilerin yoğun olarak denize girdiği yaklaşık 1 kilometrelik sahili temizledi. İMKB Anadolu Lisesi'nce düzenlenen çöp toplama etkinliğine, 12 okuldan toplam 135 öğrenci katıldı. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce desteklenen etkinlikte öğrenciler, eldiven ve maskelerini takıp, yaz aylarında tatilcilerin yoğun olarak denize girdiği yaklaşık 1 kilometrelik sahilde temizlik yaptı. Öğrenciler; ağaç dalı, tahta, pet şişe, poşet, şırınga, kırık cam ve gazete parçaları gibi çöpleri ellerindeki poşetlere doldurdu. Öğrenciler, 1 saat süren etkinlikte toplanan çöplerle fotoğraf çektirerek, çevre kirliliğine dikkat çeki. Havadan da görüntülenen etkinlikte öğrencilerin, kısa sürede çöpleri topladığı görüldü. İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Cemile Gül, öğrencilerde temiz çevre bilincini oluşturmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Sahilde 1 saatte dikkat çekecek kadar çok çöp topladıklarını anlatan Gül, "Amaç, çevreye duyarlılığı artırmak ve sıfır atık projesine katkıda bulunmayı sağlamaktı. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ile Gençlik Müdürlüğü bize destek verdi. İMKB Lisesi'ne 12 okul da destek verdi. 135 öğrenciyle bu etkinliği gerçekleştirdik. Gençlerimizin duyarlı olmasını, çevreye önem vermelerini biz de önemsiyoruz" dedi. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmetcan Güleryüz de etkinlik kapsamında sahildeki çöpleri topladıklarını belirterek, "Birçok okul buraya geldik. Çevre temizliğine duyarlı şekilde çevreyi temizledik. Hastane atıkları, pet şişeler, plastikler, demirler her şey çıktı. İkişerli gruplara ayrılarak çöpleri topladık" diye konuştu.

Bayındır Çiçek Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Belediyesi’nin iş birliği ile bu yıl 22’ncisi düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne Gana, Fas ve Kolombiya’dan katılan dans ekipleri, ilgi odağı oldu. Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği festival, Bayındırlı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bayındır’da bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali, renkli görüntülerle başladı. Yüzlerce çeşit çiçeğin sergilendiği festivalde önce Atatürk Caddesi’nde kortej yürüyüşü yapıldı. Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Bayındır Belediye Başkanı AK Partili Uğur Demirezen, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Gana, Fas ve Kolombiya’dan gelen dans ekipleri kortejde ilgi odağı oldu. ‘Tahta bacak’ olarak tabir edilen yabancı katılımcılar da kortejde yer aldı. Bayındır Stadı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır’ın yerelde kalkınma sağlayan ve bunun için uğraşan ilçelerden olduğunu söyledi. Bayındır’ın nadide ilçelerden olduğunu da belirten Dağ, "100’e yakın çiçek üreten Bayındır, Türkiye’deki ihtiyacı da karşılayan önemli bir çiçek merkezi. Türkiye’ye çiçeği öğreten, çiçek üretimini öğreten yer. Yerelde kalkınmayı sağlayan çok önemli bir uğraş veriyorlar. 3 günlük festival dönemlerinde önceki yıllardaki rakamlara baktığımızda, 1,5 milyona yakın kişi hem İzmir'in her etrafından, hem de Türkiye’nin her yerinden bu festivale geliyor. Bu festivalde çiçeği en iyi şekilde görmüş oluyorlar" dedi.

‘BAYINDIR’IN TALEPLERİNİ BİLİYORUZ’

Bayındır’ın tanıtımının daha da artması ve çiçekçilik sektörünün daha da ilerlemesi için festivalin önemli olduğunu söyleyen Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yapılan görüşmelerin, bu ticaretin artmasına ne kadar fırsat verdiğini gayet iyi biliriz. Önümüzde bu anlamda önceki yıllarda yaptığımızın daha ötesini yapma noktasında önemli bir fırsat var. 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Hem Büyükşehir hem de ilçelerde milletimiz tercihini kullandı. Artık bize siyasetçilere düşen bu tercih doğrultusunda 5 yıllık süre içinde hizmeti en iyi şekilde hayata geçirmektir. Bayındır’ın taleplerini, bizden istediklerini iyi biliyoruz. Yarım kalan bazı projelerimiz var, bunları hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Ergenli Barajı bunlardan biri. Tarım organize sanayi bölgesi önemli projelerimizden biri. Bunun takibini yapacağız, hızla hayata geçireceğiz. Belediye başkanımız bize kampanya döneminde söylediği sözleri biliyoruz. Bunları 5 yılık süre zarfında ilçeye kazandırmak için canla başla uğraşacağız."

HEDEF BÜYÜK PAZARLAR

Daha sonra ev sahibi olarak konuşma yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Bir hayalimiz var' diye yola çıktık. Bu yolda hep beraber ilçede yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte Bayındır’ı hak ettiği noktaya getireceğiz. El birliği ile çalışacağız. Bayındır’ı çiçeğin kenti değil başkent yapmak için çalışacağız" dedi. Bayındır’da çiçek üretiminin arttırılması ve geliştirilmesi, yeni üretim alanların oluşturulması, üreticilerin desteklenmesi ve çiçekçilik sektörünün gelişmesinin kendileri için önemli olduğunu aktaran Demirezen, ilçede yetişen çiçeklerin büyük pazarlara ulaşması için çalışacaklarını söyledi.

‘HOLLANDA’YA TOHUM VERECEĞİZ’

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Başkanı Ersoy Sümerkan, Türkiye’ye çiçeği, çiçeğin adını, özelliğini, her şeyini Bayındırlı üreticilerin tanıttığını belirterek, "Kurumlar Bayındır’dan çiçek almaya başladı ve ilçe Türkiye’nin gündemine oturdu. Kimler bu festivale katkı sağladıysa Allah razı olsun. Kooperatifimiz ilk defa dış mekan süs bitkilerinde birkaç bitkide ıslah çalışması yapıyor. Türkiye’de bunu yapan başka kimse yok. Şuanda Hollanda’da bulunan 3 firma ile anlaştık, onlara biz tohum üreteceğiz. Biz onlara tohumları vereceğiz, onlar da dünyaya pazarlayacak. Bu girişimler Bayındır’ın önünü açmakta. Bu konuda gerekli birimlerin, yetkililerin bizlere destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

‘10 BİN ÜRETİCİ VAR’

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ise, Çiçek Festivali’nden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "Heyecanlıyız, gururluyuz. Bayındır aslında kırsal kalkınma anlamında yerel ölçekte güzel bir örnek. Sadece Bayındır’da çiçek ve hayvancılık üzerine üretim 10 bin üretici var. Türkiye ekonomisine 2 milyar liranın üzerinde yıllık bazda katkıları var. Bayındır kendini aşmış durumda" dedi.

Konuşmaların ardından festivale katkıda bulunanlara plaket verildi ve açılış kurdelesi kesildi. Festival, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.