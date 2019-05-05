DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ONBAŞI MEHMET ERDOĞAN, ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Mehmet Erdoğan’ın cenazesi, askeri törenle karşılandı. Oğlunun acısıyla fenalık geçiren şehit annesi Emine Erdoğan da havalimanına sedye ile getirildi. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Emine Erdoğan, oğlunun ardından gözyaşı döktü.

Yaklaşık 3 ay önce evlenen şehit Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, İmamoğlu ilçesinin Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende, şehidin babası Cafer Erdoğan güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Emine, eşi Tuğba ve kardeşleri ise uzun süre gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, Sevinçli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 45 yaş küçük sevgili Herkes için çöp, Suriyeli aile için geçim kaynağı Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

Görüntü Dökümü

----------------------

-Şehit yakınlarının gelişi

- Tabutun getirilmesi ve musalla taşına konulması

- Şehit yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

- Cenaze namazı

- Şehidin naaşının uğurlanması Haber-Kamera: Nuri PİR-Uğur Selçik/İMAMOĞLU,(Adana),(DHA) ================================================= (YENİDEN)

2)MİLAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 29 YARALI Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 29 kişi de yaralandı.

Bodrum- İstanbul seferini yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, 34 BUD 832 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle Milas Otogarı'na uğradı. Buradan da aldıklarıyla birlikte toplam 42 yolcusuyla saat 12.00'de seferine devam eden sürücü yönetimindeki otobüs, Milas- Söke yolunun 1'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 3'ü ağır, 23'ünü ambulanslarla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, 6'sını ise ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Otobüsün çekilip, olay yerinden götürülmesinden görüntü Haber: Mehmet Can MERAL - Kamera: Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA) ==================================================== 3)ORHANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Efkan Kanar'ın (22), yapılan testte, 2.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Orhangazi merkezdeki ana yol İznik kavşağında meydana geldi. Yalova'dan Bursa'ya giden Necmettin Şeker (50), yönetimindeki 16 NNU 74 plakalı TIR'la İznik yolunda, kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde giden Mustafa Ateş (38) de 43 UH 609 plakalı kamyonetiyle TIR'ın arkasında durdu. Bu sırada aynı yönden gelen Efkan Kanar'ın kullandığı 34 JUY 37 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, Mustafa Ateş'in kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet de öndeki TIR'a çarptı. Kazada sürücüler Efkan Kanar ve Mustafa Ateş ile kamyonette bulunan ağabeyi Mehmet Ateş (46) ile Mevlüt Akbaş (33) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, kamyonette sıkışan Efkan Kanar'ı 20 dakikalık çalışma sonucu çıkarıp, ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan hastanede yapılan testte, Efkan Kanar'ın 2.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

-------------------

-Kaza yeri, yaralılara müdahale

-Araç içinde sıkışan yaralıya müdahale

-Araçtan çıkarılması

-Detaylar ======================================================= 4)ALKOL ALIP DÖVDÜKLERİ AFGAN GENCİ, ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP ARAZİYE BIRAKTILAR AFYONKARAHİSAR'da biri çocuk yaşta 3 kişi, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.'yi yakalayıp eve götürerek dövdü. Devlet büyüklerine hakaret ettirdikleri F.R.B.'yi elleri ve ayaklarını bağlayıp araziye bırakan şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, yol kenarında yaralı bulunan F.R.B. ise hastanede tedaviye alındı.Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan tarihinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu A.Q.A.'nın ifadesi doğrultusunda, aynı ülke vatandaşı F.R.B.'nin 3 kişi tarafından dövülerek alıkonulduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, F.R.B.'yi dövdükleri iddiasıyla B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K.'yı (13) gözaltına aldı.

YOL ÜZERİNDE YARALI BULUNDU

Şüpheliler verdikleri ilk ifadede F.R.B.'yi eve götürüp dövdükten sonra ellerini, ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını söyledi. 3 şüphelinin tarif ettiği araziye giden polis ve jandarma ekipleri, F.R.B.'ye ulaşamadı. Çevrede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, F.R.B.'yi, D 300 karayolu üzerinde yaralı halde buldu. F.R.B., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, ARAZİYE BIRAKMIŞLAR

Şüpheliler ifadelerinde, olay günü akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra sokakta Afganistan uyruklu 2 kişiyi görüp sataştıklarını anlattı. Afganlardan biri kaçarken, diğerini yakalayıp eve götürdüklerini belirten şüpheliler, "Vatanını neden sattın" diyerek dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını kaydetti.

HAKARET ETTİRMİŞLER

Yapılan araştırmada şüphelilerden Y.Ç.'nin cep telefonunda olayın kayıtları da bulundu. Görüntülerde, Afgan F.R.B.'yi tekme, tokat, sopa, kemer ve demirle döven şüphelilerin, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, F.R.B.'ye de bunları tekrarlattıkları ve çeşitli hakaretlerde bulundukları belirlendi. Cep telefonunda ayrıca çocuk pornosu da dahil çok sayıda porno içerikli video olduğu tespit edildi.

2'Sİ TUTUKLANDI Şüpheliler hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Atatürk'e hakaret', 'müstehcenlik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapıldı. 25 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılıkça adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.M.Ç. ve Y.Ç. ise tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Şüphelilerin F.R.B.'yi dövdükleri ve hakaret ettikleri anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, şüphelilerden birinin küfürler savurarak F.R.B.'nin başına kemerle defalarca vurduğu yer alırken, zorla zafer işareti ve 6 ok işareti yaptırıp, "En büyük Atatürk", "Ne mutlu Türküm diyene" dedirtmeye çalıştıkları yer aldı. CHP'Lİ KÖKSAL: PARTİMİZLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da biri çocuk yaşta, 3 kişinin, alkol aldıktan sonra yolda yürüyen Afganistan uyruklu F.R.B.'yi yakalayıp eve götürerek dövdüğü olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir mülteciye dayak atıp işkence yapan M.B.Ç. ve Y.Ç. adlı kişilerin ve ailelerinin partimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılmak istenen provokasyon girişimlerinin takipçisi olup, bu barbarlığı yapanların en ağır cezaları alması için konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ==================================================== 5)OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 çocuk babası Hüseyin A. (40) otomobilinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığı bildirildi.

Turgutlu Saman Pazar Yeri'nde tenekecilik yapan Hüseyin A., bugün saat 10.00 sıralarında, Turgutlu Ovası, Çakal Azmağı mevkisinde 45 ZC 6379 plakalı otomobilde, bir arkadaşı tarafından hareketsiz halde kanlar içinde bulundu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yanında bulunan av tüfeğiyle çenesinin altından vurulduğu belirlenen Hüseyin A.'nın öldüğü saptandı.

10 yıl önce eşinden boşandığı ifade edilen Hüseyin A.,'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.