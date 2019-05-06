DHA YURT BÜLTENİ-10

Tokat'ta Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Simülasyon aracına binenler saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı. Trafik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tokat Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Okullarda hafta nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Stantları gezmeye gelen öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Alkollü araç kullanmanın tehlikeli olduğunu göstermek amaçlı öğrencilere, alkollü etkisi yapan gözlükler takıldı. Öğrenciler gözlüklerle dubaların arasında yürümekte zorluk çekti. Ayrıca emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekmek için simülasyon aracı getirildi. Hızı saatte 10 kilometre olan bir aracın takla attığı varsayılarak araç içindekiler ile birlikte ters çevrildi ve kaza anı yaşatıldı. Araçta bulunanlar için emniyet kemerinin can simidi olduğunu ifade eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, "Bu nedenle araç sürücülerimiz önce araçları çalıştırmadan mutlaka emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Trafik Güvenliği Haftası kapsamında ilimize tahsis edilen simülasyon aracı ile ilimizde ikamet eden sürücülerimizin hem emniyet kemeri konusunda bilinçlendirilmesine hem de bizzat kendilerinin bunu kullanmak sureti ile emniyet kemerinin yararlarını görmesi açısından aracı arkadaşlarımız kurdu. Biz de deneme yapıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu kendim de deneyerek göreceğim. Emniyet kemeri bizi askıda tutarak sağa sola çarpmamızı düşmemizi engelliyor. Kemerimiz olmasaydı biz şu halimizle tamamen aracın hızı ile birlikte dışarıya da fırlardık. Sağa sola savrulup yaralanmamıza da neden olabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin polisler eşliğinde yaya geçidini kullanmaları

-Öğrencilerin sürücülere broşür dağıtması

-Balonları gökyüzüne bırakmaları

-RÖP: Ali Taşkın ( Antalya Vali Yardımcısı )

-Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Terkedilmiş Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için şenlik

İzmir'in Ödemiş ilçesinin 'Terkedilmiş Köy' olarak bilinen 6 kişinin yaşadığı kırsal Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması ve bu konuda ciddi tedbirlerin alınması için Bahar Şenliği düzenlendi. Şenliğe, ilgi yoğun oldu.

Mahallede kahvehane işleten Mehmet Er ve fotoğraf sanatçısı Levent Aybars Özdemir tarafından orgarize edilen Lübbey Bahar Şenliği'ne Ödemiş Ticaret Odası da destek verdi. Şenlik kapsamında, mahallenin kahvecisi Mehmet Er, 2016 yılından bu yana çektiği 2 bine yakın fotoğraftan 30'u ile 'Kadın Efeler'in ressamı' olarak tanınan Mustafa Ali Kasap'ın tabloları tarihi mahalledeki bir çoğu terkedilmiş evlerin bulunduğu sokaklardaki duvarlara asılarak sergilendi. Bunun yanında Ödemişli kadınlar da çeşitli el işi ürünlerini şenlikte sergileme fırsatı buldu. Şenlikte Arkeolog ve Ressam Emin Başaranbilek de "Lübbey Kışlağı ve Lübbey Camisi' isimli mahallenin tarihe ışık tutan kitabını okurları için imzaladı.

Defne Dans Topluluğu'nun halk oyunları gösterisi şenliğe renk katarken, Ödemiş Belediyespor Kulübü Dağcılık Kolu Efe Dağcılık da şenlik kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi. Anadolu Kadınları Topluluğu da Amazon kadınlarını konu edinen, Ümit Görgülü'nün kaleme aldığı 'Gördesli Makbule' adlı tiyatro oyununu şenliğe katılanlar için sahneledi. Lübbey sakinlerinin yaz aylarında göç ettikleri Çamyayla Mahallesi'nin Muhtarı Ali Uysal, köylüler ve kalabalık bir davetli grubunun gün boyunca gönüllerince eğlendiği şenlik, tarihi mahallenin meydanında davul- zurna çalınmasıyla devam etti.

'LÜBBEY İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

Şenlikte konuşan Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, Lübbey'i yöre halkıyla birlikte bir turizm merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bu konuda üniversitelerimizin çalışmaları var. Bizler de Ödemiş'teki kurumlarımızla birlikte yol haritasına katkı sunacağız. Neler olması gerekiyor, neler bekleniyor, bunları değerlendirip hareket noktamızı belirleyeceğiz. Lübbey için gereken çabayı hep birlikte göstereceğiz. Buranın sesi olan Mehmet Er kardeşime de burayı yaşatarak, anlatarak gösterdiği çabaları için teşekkür ederim."

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de Ödemiş'in turizm potansiyelinin ancak yüzde 5'ini kullanabildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz, 5 farklı lokasyon seçtik kendimize. Birgi, Bozdağ, Gölcük, Bademli ve Lübbey. Bunların mümkün olduğunca tanıtımını yapmak hem sosyal hem ticari olarak katkı sunmak adına verilerimizi paylaşıyoruz. Özellikle tüm Beydağ ve Kiraz'ı içine alan bir albüm çalışması yapıyoruz. İZKA destekli bir çalışma. Lübbey'in öneminin farkındaydık ama içerisine girince daha da fazla anladık. Lübbey önemli bir yer. 48 bina tescilli halde. 52 binaya da tescil çıkma aşamasında. Belediyenin kendine ait yeri var, camimiz var. Camiden sonrası tescilli halde. Ayrıca, İZKA'nın Ege Üniversitesi ile 'Efeler Yürüyüş Yolu' projesi var. Biz Efeler Yürüyüş Yolu projesinde beş önemli lokasyonumuz da yer alıyor. Bu proje gerçekleşince UNESCO tarafından tescillenecek. Bu tescil olunca dünyanın her tarafından yürüyüş yapmak isteyenler, bu yürüyüşü burada tamamlayacak. Bu yönüyle de Lübbey gelecekte turizmin gözbebeği olacak."

KAYA BLOĞU ÜZERİNDE TEMELSİZ YAPILMIŞ AHŞAP EVLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Şenliğin organizasyonunda görev alan Levent Aybars Özdemir de evlerin özelliklerine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Lübbey'deki evler coğrafi konum çok iyi kullanılarak, burada bulunan doğal taş ve ahşabın kendi içerisinde bir uyuma dönüştüren, kaya bloğu üzerinde temelsiz inşa edilmiştir. Lübbey'in yaşanabilir bir kırsal mahalle olarak kalmaya devam etmesi için neler yapılabilir düşünmeye başladım. Benim tek hobim var, fotoğraf çekmek. Bu evlerin fotoğraflarını çekerek İzmir, İstanbul ve Ankara'da görsel yayın organlarında, fotoğraf derneklerinde, sergilerde, sanat dergilerinde yayınlanması ile tanıtıma katkı sunmaya çalıştım."

Sadece 6 kişinin yaşadığı köyde her gün kahvehaneyi açık tutan ve şenliğin düzenlenmesinde de görev alıp fotoğraf sergisi açan kahveci Mehmet Er, "Aşağı yukarı 12-13 yıldır burada kahveyi işletiyorum. Kolombiya'dan, Norveç'ten gelen misafirlerimiz oldu. Onların fotoğrafları da sergide mevcut. Herkesi Lübbey'e bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların sonunda Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Lübbey'in tanıtımına katkı sunan kahveci Mehmet Er'e teşekkür plaketi verdi.

PLAKET VERİLDİ

Konuşmaların sonunda Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Lübbey'in tanıtımına katkı sunan kahveci Mehmet Er'e teşekkür plaketi verdi.