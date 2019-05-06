DHA YURT BÜLTENİ-10

20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; çobanlar cansız bedenini buldu (3)
AÇLIKTAN MI ÖLDÜ?
Kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni Karaçoban ilçesine bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiinde bulunan Furkan Yiğit'in yakınları çocuğun açlıktan öldüğünü iddia etti. Önce ayakkabısı, 20 metre uzaklıkta da cansız bedeni bulunan Yiğit'in kaldırıldığı Karaçoban Devlet Hastanesi morgunda ön otopsisi yapıldı. Morgdan cenazesinin çıkarıldığı sırada anne Gülperi Yiğit'in ağıtları yürekleri burktu. Anne Gülperi Yiğit, "Beni de götürün. Orası çok soğuk. Yavrum Furkan" diye gözyaşı döktü. Yiğit'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Haber: Hümeyra PARDELİ-ERZURUM,(DHA)
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Diyarbakır'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
Diyarbakır'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinden Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 NG 9260 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapan ve aynı yönde ilerleyen 23 HZ 148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan kamyonet, refüje çarparak yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Görüntü Dökümü
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- Kaza yerinden detaylar
- Devrilen kamyonet
- Polis ekiplerinin inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB
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13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayseri'nin Develi ilçesinde 13 yıl önce polise kayıp başvurusu yapılan Saliha Toker'in (45), sevgilisi Hasan B. (70) tarafından, hamile olduğunu söylemesi üzerine boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Hasan B. gözaltına alınırken, Toker'in cesedi bulunamadı.
Saliha Toker, 2006 yılında eşinden ayrılarak, 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. İsmet Toker, 28 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, kızı Saliha Toker'in kaybolduğu ihbarında bulundu. Polisin yaptığı çalışmalarda Saliha Toker bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saliha Toker'in 10 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu bırakıp ortadan kaybolmasını, hayatın olağan akışına aykırı bulup geçen yıl yeniden inceleme başlattı ve Toker'in bulunması için özel ekip kurdu.
1 yıl süren çalışmada Saliha Toker'in cep telefonu görüşmeleri ve HTS kayıtları incelendi. Toker'in son görüşmesini, evli ve 4 çocuk babası emekli memur Hasan B. ile yaptığı belirlendi. Hasan B., polis tarafından gözaltına alındı. Hasan B. ifadesinde, Saliha Toker'i tanıdığını, gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden hamile olduğunu iddia etmesi üzerine boş araziye götürdükten sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Hasan B., Toker'in cesedini arazide bırakıp üzerini kapatmadığını, çevresini taşlarla çevirip ayrıldığını ileri sürdü.
Hasan B.'nin itirafı üzerine Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde bulunan arazide arama yapıldı. Bölgede kepçe ile yapılan arama çalışmalarında kadının cesedi bulunamadı. Cesedin bulunması için araştırmalar sürerken, Hasan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin dağlık alanda arama yapması
-Zanlının sağlık kontrolünden çıkarılışı
Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSER, (DHA)
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Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar
Tokat'ta Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Simülasyon aracına binenler saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı.
Trafik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tokat Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Okullarda hafta nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Stantları gezmeye gelen öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Alkollü araç kullanmanın tehlikeli olduğunu göstermek amaçlı öğrencilere, alkollü etkisi yapan gözlükler takıldı. Öğrenciler gözlüklerle dubaların arasında yürümekte zorluk çekti. Ayrıca emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekmek için simülasyon aracı getirildi. Hızı saatte 10 kilometre olan bir aracın takla attığı varsayılarak araç içindekiler ile birlikte ters çevrildi ve kaza anı yaşatıldı.
Araçta bulunanlar için emniyet kemerinin can simidi olduğunu ifade eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, "Bu nedenle araç sürücülerimiz önce araçları çalıştırmadan mutlaka emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Trafik Güvenliği Haftası kapsamında ilimize tahsis edilen simülasyon aracı ile ilimizde ikamet eden sürücülerimizin hem emniyet kemeri konusunda bilinçlendirilmesine hem de bizzat kendilerinin bunu kullanmak sureti ile emniyet kemerinin yararlarını görmesi açısından aracı arkadaşlarımız kurdu. Biz de deneme yapıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu kendim de deneyerek göreceğim. Emniyet kemeri bizi askıda tutarak sağa sola çarpmamızı düşmemizi engelliyor. Kemerimiz olmasaydı biz şu halimizle tamamen aracın hızı ile birlikte dışarıya da fırlardık. Sağa sola savrulup yaralanmamıza da neden olabilir" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Etkinlikten görüntüler
-Simülasyon aracından görüntüler
-Yüksel Bozkurt açıklama
-Genel Detay
Haber-Kamera:Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
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Öğrencilerden sürücülere uyarı
Antalya'da 2019 yılı Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Konyaaltı Caddesi'nde kontrolsüz yaya geçidinden geçip sürücülere yaya güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrenciler ellerindeki mavi ve beyaz balonları uçurup, trafikte yaya önceliğine farkındalık oluşturdu.
Antalya'da 2019 yılı Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri 4-10 Mayıs tarihlerinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, 'Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği' temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde Barbaros Ortaokulu öğrencileri kontrolsüz yaya geçidinden geçerek, sürücülere yaya güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte öğrenciler ellerindeki mavi ve beyaz balonları uçurup, trafikte yaya önceliği hakkında farkındalık oluşturdu.
Sürücülere trafik kurallarını anlatan öğrenciler ve polisler, kurallara uyulması hakkında çağrı yaptı. Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, trafik kazalarının en aza indirilmesi için eğitim çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Öğrencilerin polisler eşliğinde yaya geçidini kullanmaları
-Öğrencilerin sürücülere broşür dağıtması
-Balonları gökyüzüne bırakmaları
-RÖP: Ali Taşkın ( Antalya Vali Yardımcısı )
-Detaylar
Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)
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Terkedilmiş Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için şenlik
İzmir'in Ödemiş ilçesinin 'Terkedilmiş Köy' olarak bilinen 6 kişinin yaşadığı kırsal Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması ve bu konuda ciddi tedbirlerin alınması için Bahar Şenliği düzenlendi. Şenliğe, ilgi yoğun oldu.
Mahallede kahvehane işleten Mehmet Er ve fotoğraf sanatçısı Levent Aybars Özdemir tarafından orgarize edilen Lübbey Bahar Şenliği'ne Ödemiş Ticaret Odası da destek verdi. Şenlik kapsamında, mahallenin kahvecisi Mehmet Er, 2016 yılından bu yana çektiği 2 bine yakın fotoğraftan 30'u ile 'Kadın Efeler'in ressamı' olarak tanınan Mustafa Ali Kasap'ın tabloları tarihi mahalledeki bir çoğu terkedilmiş evlerin bulunduğu sokaklardaki duvarlara asılarak sergilendi. Bunun yanında Ödemişli kadınlar da çeşitli el işi ürünlerini şenlikte sergileme fırsatı buldu. Şenlikte Arkeolog ve Ressam Emin Başaranbilek de "Lübbey Kışlağı ve Lübbey Camisi' isimli mahallenin tarihe ışık tutan kitabını okurları için imzaladı.
Defne Dans Topluluğu'nun halk oyunları gösterisi şenliğe renk katarken, Ödemiş Belediyespor Kulübü Dağcılık Kolu Efe Dağcılık da şenlik kapsamında doğa yürüyüşü düzenledi. Anadolu Kadınları Topluluğu da Amazon kadınlarını konu edinen, Ümit Görgülü'nün kaleme aldığı 'Gördesli Makbule' adlı tiyatro oyununu şenliğe katılanlar için sahneledi. Lübbey sakinlerinin yaz aylarında göç ettikleri Çamyayla Mahallesi'nin Muhtarı Ali Uysal, köylüler ve kalabalık bir davetli grubunun gün boyunca gönüllerince eğlendiği şenlik, tarihi mahallenin meydanında davul- zurna çalınmasıyla devam etti.
'LÜBBEY İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABA GÖSTERECEĞİZ'
Şenlikte konuşan Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, Lübbey'i yöre halkıyla birlikte bir turizm merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, şöyle dedi:
"Bu konuda üniversitelerimizin çalışmaları var. Bizler de Ödemiş'teki kurumlarımızla birlikte yol haritasına katkı sunacağız. Neler olması gerekiyor, neler bekleniyor, bunları değerlendirip hareket noktamızı belirleyeceğiz. Lübbey için gereken çabayı hep birlikte göstereceğiz. Buranın sesi olan Mehmet Er kardeşime de burayı yaşatarak, anlatarak gösterdiği çabaları için teşekkür ederim."
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de Ödemiş'in turizm potansiyelinin ancak yüzde 5'ini kullanabildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Biz, 5 farklı lokasyon seçtik kendimize. Birgi, Bozdağ, Gölcük, Bademli ve Lübbey. Bunların mümkün olduğunca tanıtımını yapmak hem sosyal hem ticari olarak katkı sunmak adına verilerimizi paylaşıyoruz. Özellikle tüm Beydağ ve Kiraz'ı içine alan bir albüm çalışması yapıyoruz. İZKA destekli bir çalışma. Lübbey'in öneminin farkındaydık ama içerisine girince daha da fazla anladık. Lübbey önemli bir yer. 48 bina tescilli halde. 52 binaya da tescil çıkma aşamasında. Belediyenin kendine ait yeri var, camimiz var. Camiden sonrası tescilli halde. Ayrıca, İZKA'nın Ege Üniversitesi ile 'Efeler Yürüyüş Yolu' projesi var. Biz Efeler Yürüyüş Yolu projesinde beş önemli lokasyonumuz da yer alıyor. Bu proje gerçekleşince UNESCO tarafından tescillenecek. Bu tescil olunca dünyanın her tarafından yürüyüş yapmak isteyenler, bu yürüyüşü burada tamamlayacak. Bu yönüyle de Lübbey gelecekte turizmin gözbebeği olacak."
KAYA BLOĞU ÜZERİNDE TEMELSİZ YAPILMIŞ AHŞAP EVLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Şenliğin organizasyonunda görev alan Levent Aybars Özdemir de evlerin özelliklerine dikkat çekerek şöyle dedi:
"Lübbey'deki evler coğrafi konum çok iyi kullanılarak, burada bulunan doğal taş ve ahşabın kendi içerisinde bir uyuma dönüştüren, kaya bloğu üzerinde temelsiz inşa edilmiştir. Lübbey'in yaşanabilir bir kırsal mahalle olarak kalmaya devam etmesi için neler yapılabilir düşünmeye başladım. Benim tek hobim var, fotoğraf çekmek. Bu evlerin fotoğraflarını çekerek İzmir, İstanbul ve Ankara'da görsel yayın organlarında, fotoğraf derneklerinde, sergilerde, sanat dergilerinde yayınlanması ile tanıtıma katkı sunmaya çalıştım."
Sadece 6 kişinin yaşadığı köyde her gün kahvehaneyi açık tutan ve şenliğin düzenlenmesinde de görev alıp fotoğraf sergisi açan kahveci Mehmet Er, "Aşağı yukarı 12-13 yıldır burada kahveyi işletiyorum. Kolombiya'dan, Norveç'ten gelen misafirlerimiz oldu. Onların fotoğrafları da sergide mevcut. Herkesi Lübbey'e bekliyoruz" dedi.
Konuşmaların sonunda Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Lübbey'in tanıtımına katkı sunan kahveci Mehmet Er'e teşekkür plaketi verdi.
PLAKET VERİLDİ
Konuşmaların sonunda Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Lübbey'in tanıtımına katkı sunan kahveci Mehmet Er'e teşekkür plaketi verdi.
Görüntü Dökümü
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-Kırsal Lübbey Mahallesi'nden görüntü
-Şenlikte, Amazon kadınlarını konu olan 'Gördesli Makbule'z adlı tiyatro oyunnu sahnelenmesinden görüntü
-Şenlikte açılan fotoğraf sergisinden görüntü
-Halk oyunları gösterilerinden görüntü
-Mahallede kahvehane işleten Mehmet Er ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, DHA)
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Gazeteci Hasan Erşan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Hasan Erşan'ın babası, Hürriyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Mesude Erşan'ın kayınpederi Gültekin Erşan (84), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet ve kalp yetmezliği tedavisi gören Gültekin Erşan, geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti. Memleketi Mersin'e getirilen merhum için merkez Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene merhumun gazeteci oğlu Hasan ile gelini Mesude Erşan başta olmak üzere acılı aile yakınları katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Gültekin Erşan'ın naaşı, dualar arasında toprağa verildi.
İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar deniz ticaret avukatı olarak görev yapan Gültekin Erşan, Mersin Rotary Kulübü'nün kurucu başkanıydı.
Görüntü Dökümü
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- Gültekin Erşan'ın fotoğrafı
- Mezarlık girişinin görüntüleri
- Cenaze namazından görüntüler
- Tabutun cenaze aracına konulması
- Araçtan indirilen tabutun taşınması
- Hasan Erşan'ın detay görüntüsü
- Mezara toprak atılması
SÜRE: 01'54" BOYUT: 196 MB
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
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